बुधवार, 15 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Mumbai Indians face well oiled Punjab Kings in IPL 2026
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (20:35 IST)

IPL 2026 में मुंबई के सामने पंजाब का विजय रथ रोकने की चुनौती

Mumbai Indians
IPL 2026 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स गुरुवार को एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच टक्कर हमेशा कांटे की रही है। 34 मुकाबलों में दोनों टीमें बराबरी पर हैं, जबकि वानखेड़े में भी हिसाब 5-5 का है। 2025 सीजन में पंजाब किंग्स ने दोनों मैच अपने नाम किए थे। ऐसे में गुरुवार को वानखेड़े में होने वाला यह मुकाबला संतुलन बदलने का बड़ा मौक़ा लेकर आ रहा है।

वानखेड़े में इस सीजन हो रही है रनों की बारिश इस सीज़न वानखेड़े में अब तक चार बार 200 से ज़्यादा के स्कोर बन चुके हैं। केकेआर ने यहां 220/4, मुंबई इंडियंस ने 224/4 और 222/5, जबकि आरसीबी ने 240/4 का स्कोर बनाया है। 200 प्लस स्कोर के मामले में वानखेड़े और चिन्नास्वामी स्टेडियम संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं, दोनों के नाम 4-4 स्कोर हैं। रन रेट के लिहाज़ से भी वानखेड़े और चिन्नास्वामी (11.4) सबसे आगे हैं।

चहल की फिरकी से बचकर रहना होगा

एमआई के ख़िलाफ युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड काफ़ी मजबूत है, जहां उन्होंने 21 पारियों में 16.2 के स्ट्राइक रेट से 30 विकेट चटकाए हैं। चहल ने सूर्यकुमार यादव को 13 पारियों में चार बार आउट किया है, वहीं हार्दिक पंड्या को भी 15 पारियों में चार बार पवेलियन भेजा है और उनके ख़िलाफ महज़ 95 के स्ट्राइक रेट से रन दिए हैं। आईपीएल 2026 की बात करें तो चहल ने तीन पारियों में 8.2 की इकॉनमी से तीन विकेट लिए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ़ पिछले सीज़न से अब तक उन्होंने 16 पारियों में 16 विकेट झटके हैं।

बुमराह और अर्शदीप का ख़राब दौर

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप इस सीजन में अब तक लय हासिल नहीं कर पाए हैं। बुमराह ने चार पारियों में एक भी विकेट नहीं लिया है। इससे पहले 2014 में उनके साथ ऐसा हुआ था। वहीं अर्शदीप ने चार पारियों में सिर्फ़ दो विकेट लिए हैं, उनका इकॉनमी 10.6 और स्ट्राइक रेट 42 है। खास तौर पर पावरप्ले में वह पिछली 10 पारियों में 20 ओवर डालकर भी एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं, जहां उनका इकॉनमी 10.8 रहा है। सूर्या सर, अब चमकने का समय आ गया है

सूर्यकुमार यादव का इस सीजन आगाज धीमा रहा है। इस सीजन उन्होंने चार पारियों में 26.5 की औसत और 154 के स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। तेज़ गेंदबाज़ों के ख़िलाफ वह तीन बार आउट हुए हैं। सिर्फ़ यही नहीं, तेज गेंदबाज़ों के ख़िलाफ उनका औसत 9.7 और स्ट्राइक रेट 171 है। हालांकि पंजाब के ख़िलाफ़ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां उन्होंने 20 पारियों में 31.9 की औसत और 157 के स्ट्राइक रेट से 606 रन बनाए हैं। किसी एक टीम के ख़िलाफ़ यह उनका सबसे बड़ा आंकड़ा है।

रदरफ़ोर्ड कर सकते हैं कमाल शर्फ़ेन रदरफ़ोर्ड ने पिछले मैच में 31 गेंदों में 71 रन बनाए और नौ छक्के लगाए। आरआर के ख़िलाफ भी उन्होंने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली थी। इस सीज़न में तीन पारियों में उन्होंने 101 रन बनाए हैं, औसत 50.5 और स्ट्राइक रेट 220 रहा है। ख़ास तौर पर 17 से 20 ओवर के बीच उन्होंने 52 रन बनाए हैं, जहां स्ट्राइक रेट 274 का रहा है।

पावरप्ले में एमआई की परेशानी लगातार बनी हुई है, जहां लगातार दूसरे मैच में टीम एक भी विकेट नहीं ले सकी और 71 रन ख़र्च कर दिए। इस सीज़न पावरप्ले में एमआई ने तीन विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 11.7 और स्ट्राइक रेट 43 का रहा है, जबकि बाउंड्री प्रतिशत 79 है। पावरप्ले में उनके ख़िलाफ़ 71/0, 59/0 (3.2 ओवर में), 42/2 और 78/1 का स्कोर बना है। प्रभसिमरन और प्रियांश अच्छी लय में प्रभसिमरन और प्रियांश की जोड़ी एक बार फिर अपना असर छोड़ रही है। इन दोनों ने पिछले तीन मैचों में दो बार 50 से अधिक रनों की साझेदारी की है।

आईपीएल में इस जोड़ी ने अब तक 20 पारियों में 35.0 के औसत और 172 के स्ट्राइक रेट से 699 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतकीय और तीन अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं। इस सीज़न इन्होंने एसआरएच के ख़िलाफ़ 99 और सीएसके के ख़िलाफ़ 61 रनों की अहम साझेदारी की। प्रियांश ने तीन पारियों में 264 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 103 रन बनाए हैं, जबकि प्रभसिमरन ने इतने ही मैचों में 43.7 के औसत से 131 रन जोड़े हैं। दोनों के बल्ले से अब तक एक-एक अर्धशतक निकला है।
Shreyas Iyer
सरपंच साहब पिछले साल वाला ही खेल दिखा रहे हैं

श्रेयस अय्यर इस सीजन कमाल की लय में हैं। एसआरएच के ख़िलाफ 33 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाकर एक बार फिर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक तीन पारियों में 68.5 के औसत और 188 के स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। मिडिल ओवर्स में उन्होंने महज़ एक बार आउट होकर 202 के स्ट्राइक रेट से 119 रन बटोरे हैं। 2024 से उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां 15 पारियों में 566 रन 94.3 के औसत और 172 के स्ट्राइक रेट से आए हैं। उनके सभी छह अर्धशतक जीत के दौरान आए हैं और इस सीजन में भी उन्होंने चेज़ में दो पचासे जड़े हैं।

टीम इस प्रकार हैं:

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अथर्व अंकोलेकर, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, एएम गजनफर, मयंक मार्कंडे, मो. इज़हार, रघु शर्मा।

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, हरनूर सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), विष्णु विनोद (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, कूपर कोनोली, मार्को यानसन, मुशीर खान, मिशेल ओवेन, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, प्रवीण दुबे, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विशाल निशाद, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकुर।

मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 

लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

विराट पहली बार इम्पैक्ट विकल्प में, बैंगलूरू ने लखनऊ को थमाया बल्ला (Video)

विराट पहली बार इम्पैक्ट विकल्प में, बैंगलूरू ने लखनऊ को थमाया बल्ला (Video)RCBvsLSG चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने लखनऊ सुपरजाएंट्स के खिलाफ गेंदबाजी चुनी है। यह पहली बार है जब बैंगलूरू ने सलामी बल्लेबाज विराट कोहली को इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प में रखा है क्योंकि एकादश में वह नहीं है। वह पिछले मैच में भी क्षेत्ररक्षण करने मैदान पर नहीं उतरे थे।

IPL में 2 साल बाद मयंक यादव ने पाई मैच फिटनेस, बल्लेबाजों की खैर नहीं

IPL में 2 साल बाद मयंक यादव ने पाई मैच फिटनेस, बल्लेबाजों की खैर नहींदो साल पहले बेंगलुरु में ही लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने अपनी तेज़ रफ़्तार और आक्रामक गेंदबाज़ी को दुनिया के सामने पहली बार पेश किया था। स्पीड गन 156.7 kph तक पहुंची थी और मयंक ने एक के बाद एक कई बल्लेबाज़ों को परेशानी में डाला था।

महेंद्र सिंह धोनी की सलाह से महंगे साबित हो रहे अहमद की गेंदबाजी में आया नूर

महेंद्र सिंह धोनी की सलाह से महंगे साबित हो रहे अहमद की गेंदबाजी में आया नूरमहेंद्र सिंह धोनी भले ही चोटिल होने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के वर्तमान सत्र में अभी तक नहीं खेल पाए हैं लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के प्रदर्शन में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है जिसकी एक बानगी स्पिनर नूर अहमद के कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैच विजेता प्रदर्शन में देखने को मिली।

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खुशखबरी,इस तारीख से जुड़ेंगें पैट कमिंस

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खुशखबरी,इस तारीख से जुड़ेंगें पैट कमिंसदो डेब्यू करने वाले भारतीय पेसरों की शानदार सफलता पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग अटैक और मजबूत हो सकता है, क्योंकि पैट कमिंस की टीम से कुछ अच्छी खबर आई है। उनके चुने हुए कप्तान, जो दुनिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जल्द ही उनके आने वाले मैचों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

रोहित शर्मा चोट के कारण हो सकते हैं अगले मैच से बाहर, जगह ले सकता है यह ऑलराउंडर

रोहित शर्मा चोट के कारण हो सकते हैं अगले मैच से बाहर, जगह ले सकता है यह ऑलराउंडरमुंबई इंडियंस ने मंगलवार शाम को लंबा अभ्यास सत्र किया, जिसमें रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी साफ दिखी। वह स्टेडियम नहीं गए, जिससे हर कोई उनकी फिटनेस और गुरुवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम के आने वाले मैच के लिए उनकी उपलब्धता के बारे में अंदाज़ा लगा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया था, रोहित हैमस्ट्रिंग में चोट से जूझ रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com