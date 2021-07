कनाडा सरकार का बड़ा फैसला, 21 अगस्त तक बढ़ाया भारत यात्रा पर प्रतिबंध

टोरंटो। कनाडा सरकार ने में कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए विमान यात्रा तक स्थगित कर दी। 22 अप्रैल से अब तक चौथी बार कनाडा ने बढ़ाने का फैसला किया है।

हेल्थ कनाडा की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रतिबंध का विस्तार सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह पर आधारित था। कनाडा के लिए प्रस्थान के दूसरे प्वाइंट पर जुड़ने वाले भारत के यात्रियों को कनाडा के लिए अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्री डिपार्चर कोविड निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट की आवश्यकता होगी।

