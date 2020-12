अमेरिका के नेशविल में धमाका, संचार सेवाएं ठप, उड़ानें रोकी गईं

शुक्रवार को पुलिस गोलीबारी की खबरों की जांच कर रही थी तभी उन्हें एक वाहन का पता चला जिसमें से पहले से रिकॉर्ड की गई चेतावनी की आवाज आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि वाहन में लगा बम 15 मिनट में फट जाएगा।

मेट्रो नेशविल पुलिस प्रमुख जॉन ड्रेक ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने आसपास की इमारतों को खाली करवाया और बम निरोधक दस्ते को बुलाया लेकिन कुछ ही देर बाद वाहन में धमाका हो गया। तीन लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया तथा उन सभी की हालत स्थिर है।

मेयर जॉन कूपर ने इसे शांति और उम्मीद के माहौल को डर और आशंका में बदलने का प्रयास बताया। पुलिस का मानना है कि विस्फोट इरादतन किया गया है हालांकि इसके पीछे मकसद क्या था यह अभी पता नहीं चल सका है।

Some photos showing damage on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/0cWA3oUCDl