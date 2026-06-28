फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पायलट समेत 11 लोगों की मौत, प्लेन में सवार थे स्काईडाइवर्स
France Plane Crash : फ्रांस के उत्तर-पूर्वी टॉम्ब्लेन शहर में आज बड़ा विमान हादसा हो गया, जहां पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल का एक पीसी-6 टर्बो पोर्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 छात्रों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में विमान के पायलट समेत सभी 10 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 5 छात्र और 5 इंस्ट्रक्टर शामिल थे। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। फ्रांस का गृह मंत्रालय भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ने जनता से सल्वाडोर अलेंदे स्ट्रीट के आसपास के क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया है।
फ्रांस के उत्तर-पूर्वी टॉम्ब्लेन शहर में आज बड़ा विमान हादसा हो गया, जहां पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल का एक पीसी-6 टर्बो पोर्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 छात्रों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में विमान के पायलट समेत सभी 10 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई।
मृतकों में 5 छात्र और 5 इंस्ट्रक्टर शामिल थे। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। फ्रांस का गृह मंत्रालय भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ने जनता से सल्वाडोर अलेंदे स्ट्रीट के आसपास के क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया है।
पुलिस ने लोगों से घटनास्थल पर यात्रा न करने को कहा है, ताकि आपातकालीन सेवाओं और जांचकर्ताओं को निर्बाध पहुंच मिल सके। दुर्घटना के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विमान तकनीकी खराबी, मौसम या किसी अन्य कारण से क्रैश हुआ। ब्लैक बॉक्स और अन्य तकनीकी डेटा की जांच के बाद ही दुर्घटना की असली वजह साफ हो पाएगी यह हादसा फ्रांस के हालिया सबसे गंभीर विमान हादसों में से एक माना जा रहा है।
Edited By : Chetan Gour
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