श्रीनगर एयरपोर्ट जुलाई से सितंबर तक सोमवार और मंगलवार को रहेगा बंद, करीब 2 लाख यात्रियों पर पड़ेगा असर

Srinagar International Airport : जम्‍मू कश्‍मीर आने-जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हर सोमवार और मंगलवार को फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरपोर्ट पर रनवे की मरम्मत और रीसरफेसिंग का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है।





यह नया प्लान पहले के उस प्रपोजल की जगह लेता है जिसके तहत एयरपोर्ट अगस्त और अक्टूबर के बीच शनिवार और रविवार को बंद रहने वाला था। अधिकारियों ने अब 1 जुलाई से शुरू होने वाले 3 महीने के समय के लिए बंद करने का पैटर्न बदलकर सोमवार और मंगलवार कर दिया है।



रनवे पर चल रहे काम के कारण एयरपोर्ट पहले से ही सीमित समय में चल रहा है। पहले जारी एक नोटिस टू एयरमेन- नोटम में मेंटेनेंस के कामों को आसान बनाने के लिए 31 जुलाई तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच शेड्यूल्ड फ़्लाइट ऑपरेशन को लिमिटेड कर दिया गया था।



अधिकारियों ने कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर अभी रोजाना लगभग 35 से 40 फ़्लाइट आती-जाती हैं, और ऑपरेशन के घंटे कम होने के बावजूद, एयरलाइंस ने ज़्यादातर फ़्लाइट शेड्यूल डीजीसीए से मंजूर गर्मियों के टाइमटेबल के हिसाब से बनाए रखा है।



इस बंद से बड़ी संख्या में यात्रियों पर असर पड़ने की उम्मीद है, अनुमान है कि तीन महीने के बंद के समय में लगभग दो लाख यात्री प्रभावित हो सकते हैं। रनवे रिपेयर प्रोजेक्ट का मकसद एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल सेफ्टी और लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है।



यह फैसला ऐसे समय में आया है जब चल रहे रनवे के कामों ने पहले ही ऑपरेशनल मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसमें हज से लौटने वाले यात्रियों के सामान के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।

Edited By : Chetan Gour