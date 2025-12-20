शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  The Jimmy McGilligan Centre is a living model of sustainable development
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (14:10 IST)

जिम्मी मगिलिगन सेंटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जीवंत मॉडल है

Dr. Janak Palta McGilligan
आनंद, गुजरात के एन.एस. पटेल आर्ट्स (ऑटोनॉमस) कॉलेज के मास्टर ऑफ़ सोशल वर्क के छात्रों का समूह जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अनुभवात्मक यात्रा के लिए आए। सेंटर की डायरेक्टर डॉ. जनक पलटा मगिलिगन ने बहुत विनम्रता और गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें अपना पर्यावरण-प्रिय, जैव-विविधता फार्म दिखाया।

सागौन, मोहगनी, पारिजात, कदम्ब, अरीठा, रतनज्योत, महुआ, कबीठ जैसे दुर्लभ पेड़ और हड्डी जोड, ग्लोये, पुनर्न्र्वा औषधीय पौधे, (फ्रैक्चर का इलाज करने के लिए), जड़ी-बूटियों, मसालों, देख वे आश्चर्यचकित व अभिभूत हुए। सोलर कुकरों पर लाइव खाना बनते देख रोमांचित हो गए। सौर और पवन ऊर्जा के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने से उन्हें सौर ऊर्जा की क्षमता और समुदाय की सेवा के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके साथ क्या नवाचार किए जा सकते हैं, इस बारे में जानकारी मिली।

पूजा पंडित ने छात्रों को अनाज, सब्जियों, दालें और सभी उत्पादों के नमूने दिखाए। मुख्य रूप से जनक पलटा जी सस्टेनेबल फ़ूड खाती है और दूसरों को सस्टेनेबल फूड बनाना सिखाती है, उनकी प्रदूषण मुक्त और कचरा-मुक्त जीवन शैली को देखकर आश्चर्यचकित थे। यह उनके लिए सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है।

छात्रों को न केवल केंद्र में रखे गए प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सीखा, बल्कि डॉ पलटा की कड़ी मेहनत, अनुकरणीय समर्पण इच्छा शक्ति भावनात्मक रूप से छात्रों को छू गई। जीवन में इतनी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी वह समाज के लिए काम कर रही हैं। यह युवा दिमागों के लिए एक बहुत ही प्रेरणात्मक व ज्ञानवर्धक अनुभव था।

उन्होंने न केवल स्थायी जीवन शैली के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया, बल्कि उन्हें अपने जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। छात्रों ने प्रकृति के प्रति गहरी प्रशंसा विकसित की, और उन्होंने जनक पलटा मैडम जैसी प्रेरक शख्सियत से सीखने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। 
 
केंद्र के शून्य अपशिष्ट, सौर ऊर्जा और समुदाय-संचालित पहलों पर ज़ोर ने इस यात्रा में भाग लेने वाले सभी लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। जिन्होंने अपनी प्रेरणा देने वाली ज़िंदगी की यात्रा शेयर की और सोशल और एनवायरनमेंटल भलाई के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने सोलर कुकिंग टेक्नीक और अलग-अलग इको-फ्रेंडली सोलर थर्मल डिशेज़ दिखाईं, और प्रोसेस को बहुत साफ और दिलचस्प तरीके से समझाया। 
स्टूडेंट्स ने एक्टिवली हिस्सा लिया, करीब से देखा, और अपने विचार और सीख शेयर कीं। जिम्मी मगिलिगन सेंटर इको-फ्रेंडली तरीकों और कम्युनिटी एम्पावरमेंट का जीता-जागता मॉडल है। सस्टेनेबल तरीकों में प्रैक्टिकल नॉलेज और व्यावहारिक अनुभव हासिल किया। इस विज़िट से स्टूडेंट्स इंस्पायर हुए और मोटिवेटेड हुए कि वे इन इको-कॉन्शियस तरीकों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करें।
 
अनुभवात्मक सीख: एकेडमिक नॉलेज से परे एक होलिस्टिक लर्निंग, इको-फ्रेंडली खाना बनाने और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्शन जैसी हैंड्स-ऑन एक्टिविटीज़ को देखा और उनमें हिस्सा लिया, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि कैसे आसान टेक्नीक एनर्जी की खपत कम कर सकती हैं और हेल्थ को बढ़ावा दे सकती हैं। कई स्टूडेंट्स ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन को देखते हुए क्यूरिऑसिटी और एक्साइटमेंट दिखाया।
 
इमोशनली: पद्मश्री अवॉर्डी डॉ. जनक पलटा मगिलिगन जी के साथ बातचीत ने स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर किया। उनकी लाइफ जर्नी, सिम्प्लिसिटी, डेडिकेशन और सस्टेनेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट ने तारीफ, उम्मीद और ज़िम्मेदारी की फीलिंग्स जगाईं। स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफस्टाइल चॉइस पर फिर से सोचने और नेचर और कम्युनिटी-सेंटर्ड लिविंग के लिए गहरा सम्मान डेवलप करने के लिए मोटिवेटेड महसूस किया।
 
सामाजिक तौर पर, इस विज़िट से स्टूडेंट्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ज़रिए कम्युनिटी को मज़बूत बनाने की समझ बढ़ी। उन्होंने सीखा कि कैसे इको-फ़्रेंडली तरीके कम्युनिटी की भागीदारी को मज़बूत कर सकते हैं, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं और जीवन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। सेंटर ने दिखाया कि कैसे मिलकर किए गए प्रयासों से ज़मीनी स्तर पर लंबे समय तक चलने वाला सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। 
 
आध्यात्मिक तौर पर, स्टूडेंट्स ने प्रकृति के साथ अंदरूनी जुड़ाव, माइंडफुलनेस और तालमेल का अनुभव किया। सेंटर के शांत माहौल और डॉ. जनक पलटा के मूल्यों ने दया, संतुलन और मकसद के साथ जीने पर ज़ोर दिया, जिससे स्टूडेंट्स को नैतिक और मूल्यों पर आधारित सोशल वर्क प्रैक्टिस पर सोचने के लिए बढ़ावा मिला।
 
नई सीख और दोहराने की क्षमता: कई स्टूडेंट्स के लिए जो नया और अनोखा था, वह था सोलर कुकिंग का कॉन्सेप्ट, जो सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं, बल्कि रोज़ाना की लाइफस्टाइल प्रैक्टिस के तौर पर था। उन्होंने सीखा कि सस्टेनेबल जीवन के लिए महंगे रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जागरूकता, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है।

इन तरीकों को घरों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ और कम्युनिटी सेंटर्स में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल, कचरे में कमी, इको-फ़्रेंडली खाने की आदतों और सस्टेनेबिलिटी जागरूकता प्रोग्राम को बढ़ावा देकर दोहराया जा सकता है।
 
कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपनी सीख शेयर की, उनमें शामिल हैं: 
 
1. आशा हिरपारा ने बताया कि इस विज़िट ने प्रोफेशनल सोशल वर्क में सस्टेनेबिलिटी और इको-कॉन्शियस तरीकों को शामिल करने में उनके विश्वास को कैसे मज़बूत किया।
 
2. भूमि कोराडिया ने कहा कि सोलर कुकिंग और इको-फ्रेंडली रहने के तरीकों को देखने से उन्हें यह समझने में मदद मिली कि लाइफस्टाइल में आसान बदलाव पर्यावरण की सुरक्षा में कैसे मदद कर सकते हैं। 
 
3. देवांशु पाठक ने डॉ. जनक पलटा की यात्रा के इमोशनल और सोशल असर पर बात की, जिसने सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना को प्रेरित किया।
 
4 जनक कुमार भडक ने बताया कि सेंटर के शांतिपूर्ण माहौल और वैल्यू-बेस्ड टीचिंग ने सोशल वर्क के सिद्धांतों के साथ अंदरूनी सोच, अनुशासन और नैतिक जीवन को बढ़ावा दिया। हम अपने छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करने और उन्हें कीमती सीख का अनुभव देने के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। 
 
इस विज़िट ने हमारे स्टूडेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीकों, खासकर सोलर कुकिंग के ज़रिए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे इनोवेटिव कामों के बारे में अच्छी जानकारी दी। प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, डेमोंस्ट्रेशन और इंटरैक्टिव डिस्कशन से इको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी-बेस्ड सस्टेनेबल सॉल्यूशन के बारे में उनकी समझ बहुत बढ़ी। ऐसे अनुभव सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच के गैप को कम करते हैं और उन्हें एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।
 
रिपोर्ट और फोटो- डॉ. एलेक्स राठौड़ (असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, एनएस पटेल आर्ट्स कॉलेज, आनंद, गुजरात)
 
