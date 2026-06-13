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  4. The Indore Police will register an FIR only if you are influential
Written By Author नवीन रांगियाल

अगर आप रसूखदार हैं तो ही इंदौर पुलिस लिखेगी FIR, वरना तब तक नहीं जागेगी, जब तक आपका अपना मर न जाए

एक महीने पहले FIR होती तो नाबालिग आत्‍महत्‍या नहीं करती

indore police
इंदौर में कमिश्‍नरी सिस्‍टम लागू है, इसके बाद यहां के हालात सुधरने चाहिए थे, लेकिन इसके ठीक उलट यहां की कानून-व्‍यवस्‍था लगातार बिगड़ती जा रही है। न तो गुंडों में इंदौर पुलिस का खौफ है और न ही आम जनता को पुलिस की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है। यहां तक कि आम लोगों के लिए थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराना भी अब लक्‍जरी हो गया है। अगर आप कोई रसूखदार आदमी हैं या किसी नेता नगरी से आपके संपर्क है तो ही पुलिस FIR लिखने में जरा भी देर नहीं लगाएगी, लेकिन अगर आप इंदौर के आम आदमी हैं तो पुलिस तब तक FIR नहीं लिखेगी जब तक आपका अपना किसी अपराधी से तंग आकर आत्‍महत्‍या न कर लें।
शुक्रवार को इंदौर में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब पुलिस की मदद नहीं मिली तो एक लडकी ने बदमाश से तंग आकर आत्‍महत्‍या कर ली। परिजनों ने एक महीने पहले FIR के लिए पुलिस थाने का रुख किया था। लेकिन FIR नहीं लिखी गई। अब मौत के बाद परिजनों को अपनी बेटी का शव सड़क पर रखकर न्‍याय के लिए चक्‍काजाम करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंदौर की पुलिस अगर आम लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो कर क्‍या रही है।
पुलिस ने आरोपी पर दर्ज नहीं की थी FIR : इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 17 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। परिजनों ने इस मामले में क्षेत्र के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका कहना है कि युवक की प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग ने आत्‍महत्‍या का कदम उठाया। परिजनों का आरोप हैं कि एक बदमाश उनकी बेटी के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहा था। इसकी शिकायत लेकर परिजन एक महीने पहले परदेशीपुरा थाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। ठीक एक महीने बाद शुक्रवार को नाबालिग लड़की ने तंग आकर आत्‍महत्‍या कर ली।

शव सड़क पर रख किया चक्काजाम : पुलिस की इस लापरवाही पर छात्रा के परिजन और कुलकर्णी भट्टा क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों और परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रा के शव को बीच सड़क पर रख दिया और चक्काजाम  किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती और उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, वे अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। इस चक्काजाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर लगाना पड़ा।
indore police
रसूख हो तो FIR लिखाने जाओ : दरअसल, इंदौर पुलिस का पिछले कुछ दिनों में दोहरा रवैया सामने आया है। जहां आम लोगों को एफआईआर के लिए थाने के चक्‍कर लगाना पड़ते हैं तो वहीं अगर कोई रसूखदार हो तो न सिर्फ एफआईआर दर्ज हो जाती है, बल्‍कि पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिर जाती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया था। भाजपा विधायक मालिनी गौड़ से जुड़े एक भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडके का महूनाका चौराहा से गुजरते हुए एक पुलिसकर्मी से विवाद हो गया था। शेंडके का आरोप था कि महिला पुलिसकर्मी ने उन्‍हें थप्‍पड़ मारा था। जिसके बाद सैकड़ों भाजपा समर्थक कार्यकर्ता महूनाके पर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीआई को लाइन अटैच किया था, जबकि सूबेदार लक्ष्मी धार्वे और कांस्टेबल शेखर को संस्पेंड कर दिया था।

FIR के लिए भटकते आम लोग: यह कोई पहला मामला नहीं है, जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखने जैसी लापरवाही कर रही है। इसके अलावा ऐसे कई मामले हैं, जहां पीड़ित पक्ष कई दिनों से एफआईआर के लिए चक्‍कर काट रहे हैं। एक मामला खुड़ेल थाना क्षेत्र का है, जहां एक जमीन विवाद में पीड़ित ज्‍योति शर्मा ने अपने एक दिव्‍यांग पीड़ित भाई के साथ खुड़ेल थाना में आवेदन दिया था। आवेदन दिए करीब 10 महीने हो गए। इंदौर में आला अधिकारियों से भी एफआईआर के निर्देश मिल चुके हैं, लेकिन स्‍थानीय थाने में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और न ही एफआईआर लिखी जा रही है। ऐसे कितने ही मामले इंदौर में हैं, जहां पीड़ितों को एफआईआर के लिए चक्‍कर काटने पड़ रहे हैं।

 
इंदौर पुलिस पर दाग कैसे कैसे : इतना ही नहीं, इस बीच इंदौर पुलिस पर गुंडों से सांठगांठ और झूठे आरोप लगाकर पैसे वसूलने के भी मामले आ चुके हैं। एक मामले में तो एक पीड़ित की पुलिस की लापरवाही से मौत तक हो चुकी है। दरअसल, पुलिस ने टीबी के एक मरीज को ब्राउन शुगर के झूठे आरोप में फंसाकर घर से उठा लिया था। बाद में जिला जेल में उस युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद युवक के परिजनों ने इंदौर पुलिस पर आरोप लगाए थे। आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिला न्यायालय ने एमआईजी थाने के 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच का आदेश दिए थे। मामला 15 नवंबर 2024 का है। इंदौर पुलिस ने अजय सोनी नामक युवक को उसके घर से जबरन उठाया था।

पुलिस FIR न लिखे, तो क्या करें आम जनता?
अगर आपका मामला गंभीर है और पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो आपके पास ये कानूनी रास्ते हैं:

वरिष्ठ अधिकारियों से मिलें: आप इंदौर के संबंधित DCP (Deputy Commissioner of Police) या पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) कार्यालय जाकर लिखित शिकायत सौंप सकते हैं।

रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें: धारा 154(3) CrPC (अब नए कानून BNSS के तहत) के तहत आप अपनी शिकायत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस कमिश्नर को भेज सकते हैं।

कोर्ट का रास्ता (156(3) CrPC / BNSS के तहत): अगर पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं करती, तो आप वकील के माध्यम से स्थानीय कोर्ट (Magistrate) में आवेदन लगा सकते हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस को हर हाल में FIR दर्ज करनी ही होगी।

CM हेल्पलाइन (181): मध्य प्रदेश में 'सीएम हेल्पलाइन 181' पर शिकायत दर्ज करना एक बेहद प्रभावी माध्यम है। यहां शिकायत होने पर पुलिस विभाग को जवाब देना पड़ता है और मामले की मॉनिटरिंग ऊपर से होती है।
लेखक के बारे में
नवीन रांगियाल
नवीन रांगियाल DAVV Indore से जर्नलिज्‍म में मास्‍टर हैं। वे इंदौर, भोपाल, मुंबई, नागपुर और देवास आदि शहरों में दैनिक भास्‍कर, नईदुनिया, लोकमत और प्रजातंत्र जैसे राष्‍ट्रीय अखबारों में काम कर चुके हैं। करीब 15 साल प्रिंट मीडिया में काम करते हुए उन्‍हें फिल्‍ड रिपोर्टिंग का अच्‍छा-खासा अनुभव है। उन्‍होंने अखबार.... और पढ़ें
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