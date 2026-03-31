इंदौर में 19 पुलिसकर्मी सम्मानित: हत्या केस सुलझाने और ड्रग्स कार्रवाई में शानदार काम पर मिला पुरस्कार

इंदौर में बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। संतोष कुमार सिंह (पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर) ने पलासिया स्थित कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान इन पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आम नागरिकों को बेहतर सुरक्षा देने और पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से यह साप्ताहिक सम्मान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत उन अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है, जिन्होंने अपने कर्तव्य क्षेत्र में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य किया हो।

किन मामलों में मिला सम्मान

सम्मानित पुलिसकर्मियों ने विभिन्न गंभीर मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें शामिल हैं:

हत्या के मामलों का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी

CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पहुंच

अंतरराज्यीय स्तर पर आरोपियों की गिरफ्तारी (हरियाणा से पकड़)

अवैध मादक पदार्थ (MD ड्रग्स) की जब्ती और आरोपियों की गिरफ्तारी

यातायात व्यवस्था और अवैध पार्किंग पर प्रभावी कार्रवाई

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का त्वरित निराकरण

पुलिस कमिश्नर का संदेश

पुलिस आयुक्त ने सभी सम्मानित कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि वे आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करते रहें और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। Edited by: Sudhir Sharma