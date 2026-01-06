मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  4. gasps in traffic, rats taking lives, now 17 deaths from contaminated water
Written By Author नवीन रांगियाल

सड़क पर मौत, जाम में थमी सांसें, चूहों ने छीनी जिंदगी, अब दूषित पानी से 17 मौतें, इंदौर में अब डर लग रहा है

Indore
किसी समय में मध्यप्रदेश को एक ‘डेड स्‍टेट’ माना जाता रहा है। यहां से मीडिया को कभी-कभार ही कोई बड़ी खबर हाथ लगती थी। लेकिन अब प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर की वजह से यहां से राष्‍ट्रीय स्‍तर की खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, इंदौर शहर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लोगों को यहां डर लगने लगा है। जिससे लोगों को इंदौर में डर सा लगने लगा है। अपराध हो, ट्रक और बस हादसे हो, सड़कों पर जाम से हार्टअटैक के मामले हों, किसी अस्‍पताल में स्‍वास्‍थ्‍य संकट का मामला हो या प्रशासन की लापरवाही की घटनाएं हों, इंदौर से लगातार खौफ में डालने वाली खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ समय की ही खबरों पर नजर डालें तो यहां बेहद डराने वाले मामले सामने आए हैं।
इंदौर में सड़क हादसों में, जाम में फंसने से, अस्‍पताल में गलत इलाज से और दूषित पानी से लगातार मौतें हो रही हैं, अपराध का ग्राफ ऊंचा उठ रहा है सो अलग।

स्‍वच्‍छ शहर में दूषित पानी से 17 मौतें : देश का सबसे स्वच्छतम शहर माने जाने वाले इंदौर में हाल में दूषित पानी से 17 मौतें हो चुकी हैं। 1100 से ज्‍यादा लोग बीमार हो गए। कई अस्‍पताल में भर्ती हैं। यह सीधेतौर पर स्‍थानीय पार्षद, नगरीय प्रशासन मंत्री, महापौर और नगर निगम प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इस कांड से बड़ी संख्‍या में लोग हताहत हुए हैं। देश के सबसे स्‍वच्‍छ शहर पर दूषित और गंदे पानी के दाग लगे हैं सो अलग। आलम यह है कि कई इलाकों से दूषित और गंदे पानी की शिकायतें मिलने लगी हैं और लोगों को इंदौर का पानी पीने में डर लगने लगा है।
जाम में फंसे 3 मरीजों की हार्ट अटैक से मौत : इंदौर के बिजलपुर के निवासी 65 वर्षीय कमल पांचाल की जाम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। करीब 1 घंटे तक उनकी कार जाम में फंसी रही, इसी दौरान हार्ट अटैक आया और इसके पहले कि वे अस्‍पताल पहुंच पाते उनकी मौत हो गई।

ग्राम गारी पिपलिया के 32 साल के युवा संदीप पिता प्रेम सिंह पटेल को हार्ट अटैक आया तो परिजन उसे लेकर अस्‍पताल भागे, लेकिन मांगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर रोड बंद होने की वजह से अस्‍पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल, मांगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर रोड बंद होने के कारण परिजनों ने वैकल्पिक मार्ग सिंगापुर टाउनशिप वाले रास्ते को चुना, लेकिन वहां भी टाउनशिप वाले रास्ते में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा था। शुजालपुर के 55 साल के बलराम पटेल को उनके परिजन इलाज के लिए इंदौर ला रहे थे। कार में दो ऑक्‍सीजन सिलेंडर थे। एक सिलेंडर देवास पहुंचते हुए खत्‍म हो गया, जबकि दूसरा सिलेंडर जाम में फंसे होने के कारण खत्‍म हो गया। दो घंटे तक जाम में फंसे होने के चलते उनका दूसरा सिलेंडर जाम के दौरान ही खत्‍म हो गया और उनकी सांसें उखड़ गईं।
MY अस्पताल में चूहे काटने से 2 बच्‍चों की मौत: इंदौर के एमवाय अस्‍पताल के NICU में चूहों ने नवजात बच्चों के पैरों की उंगलियां कुतर डाली। दो बच्‍चों को चूहों ने अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद दोनों बच्‍चों की संक्रमण से मौत हो गई। इसके बाद लोग अपना और अपने बच्‍चों का इलाज प्रदेश के इस सबसे बड़े सरकारी अस्‍पताल में कराने से कतराने लगे हैं। वहीं, दिवाली के मौके पर इंदौर में कार्बाइड गन जमकर बिकी। जिसके इस्‍तेमाल से कई बच्‍चों की आंखों को क्षति पहुंची। सैकड़ों लोग घायल हुए। कई की आंखें प्रभावित हुईं और कुछ अंधे हो गए।
काल बने बेलगाम ट्रक ने 15 को कुचला, 3 की मौत : शहर के सबसे व्‍यस्‍तम क्षेत्र बड़ा गणपति में एक ट्रक मौत का वाहन बनकर आता है और कुछ ही मिनटों में 15 से ज्‍यादा लोगों रौंद जाता है। इनमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। मरने वालों की संख्‍या ज्‍यादा थी, लेकिन प्रशासन ने कबूला तक नहीं। विधायक गोलू शुक्‍ला की बसों ने दो हादसों में 4-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें एक तो पूरा परिवार ही खत्‍म हो गया।
सड़क छाप गुंडे कर रहे बेखौफ हत्‍याएं : शहर में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार इंदौर पुलिस और कमिश्‍नर सिस्‍टम पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर और भोपाल में साल 2021 में इसलिए कमिश्‍नरी लागू की गई थी कि यहां बढ़ते अपराधों पर लगाम कसी जा सके, लेकिन कमिश्‍नर प्रणाली में 23 आईपीएस अधिकारी तैनात होने के बाद भी इंदौर में अपराधी बेखौफ हैं। आलम यह है कि छुटभैये गुंडे और नाइट्रावेट का नशा करने वाले नशेडी हत्‍याओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें शहर के आम और पढ़े-लिखे नागरिकों की मौतें हो रही हैं।
गुस्‍सैल गार्ड ने 2 लोगों को गोली मारकर की थी हत्‍या : पिछले साल इंदौर में खजराना में की हुई दो हत्‍याओं में पालतू कुत्‍ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक गुस्‍सैल गार्ड ने दो लोगों को गोली मारकर हत्‍या कर दी। इसके पहले इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी दीपक सौंधिया को इसलिए चाकू से मार दिया, क्‍योंकि कार ओवर टेक करने को लेकर विवाद हुआ था। ठीक इसी हफ्ते अतुल जैन को चाकुओं से गोदकर इसलिए मार दिया गया, क्‍योंकि कार चलाते वक्‍त मामूली कहा-सुनी हो गई थी।
एक साल में 60 हत्‍याएं : साल 2025 में इंदौर में 60 से ज्‍यादा हत्‍याएं हो चुकी हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हर महीने करीब 6 हत्‍याएं इंदौर शहर में हो रही हैं। इनके अलावा जो शहर में आए दिन लूट, सायबर फ्रॉड, दुष्‍कर्म, चोरी और चाकूबाजी आदि अपराध घटते हैं, वो अलग है।
इंदौर से लेकर छिंदवाड़ा तक जहरीला कफ सिरप : छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो गई। कोल्डरिफ सिरप में जहरीले केमिकल की वजह से 20 से अधिक बच्चों की मौत हुई। जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य लापरवाही का बड़ा मामला बना। इसी तरह इंदौर में भी वेबदुनिया ने अपनी खबरों में खुलासा किया था कि यहां कई बच्‍चों को प्रतिबंधित कफ सिरप लिखी जा रही  हैं।
आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ से इंदौर शर्मसार : आस्ट्रेलिया की दोनों महिला क्रिकेटर कैफे (द नेबरहुड) जा रहीं थी। होटल से करीब 500 मीटर (खजराना रोड) ही पहुंची थी कि सफेद शर्ट और काली कैप लगाए बाइक सवार पीछा करने लगा। उसने तेजी से आकर एक महिला क्रिकेटर को गलत तरीके से छू लिया। दोनों खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना को अंजाम दे डाला। विजय नगर में होटल रेडिसन ब्‍लू के पास हुई घटना से क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया।
राजा रघुवंशी हत्याकांड ने किया बदनाम : इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान मेघालय में हत्या के आरोप में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। शादी और रिश्‍तों जैसी भावनाओं को इस कांड ने बहुत ठेस पहुंचाई। सोनम ने राजा से शादी की। शादी की रस्‍मों में भाग लिया। उसने किसी को जरा भी अहसास नहीं होने दिया कि उसके मन में राजा की हत्‍या की साजिश चल रही है। बाद में जिस तरह से हनीमून पर ले जाकर राजा की हत्‍या को अंजाम दिया, उससे रिश्‍ते तार- तार हो गए। वहीं रिश्‍तों के मामले में इंदौर की बदनामी हुई। लोग शादी जैसे बंधनों से पहले जमकर खोजबीन करने के साथ साथ फूंक फूंककर कदम रख रहे हैं और ऐसे मामलों में डरे हुए लगते हैं।
कबड्डी खिलाड़ी को एक्‍स्‍पायरी दवा चढाई : इंदौर की रोशनी सिंह लंबे समय से बीमार थहीं। वे कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। उन्‍होंने बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से वे निजी अस्पताल में इलाज नहीं करवा पा रही थी। इसलिए उन्‍हें प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया था। पति सागर ने बताया कि हमें एमवाय अस्पताल पर भरोसा था कि रोशनी इलाज के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत यहां लापरवाही के चलते उसकी जिंदगी और हेल्‍थ के साथ नर्सिंग स्टॉफ ने खिलवाड़ कर डाला। बता दें कि रोशनी सिंह को एसिटिक फ्लूइड की मात्रा की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन उन्‍हें एक्‍सपायरी दवाएं लगा दी गईं।
तीसरा विश्व युद्ध कराने को आमादा हैं ट्रंप, इन देशों को दी धमकी

तीसरा विश्व युद्ध कराने को आमादा हैं ट्रंप, इन देशों को दी धमकीThird World War Threat : वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं मानों वे दुनिया को तीसरे विश्व युद्‍ध में झोकने को आमादा है। वे कोलंबिया, ग्रीनलैंड, क्यूबा, ईरान समेत कई स्थानों पर हमले की धमकी दे रहे हैं।

साइबर ठगों के खिलाफ योगी सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान, डिजिटल अरेस्ट की जागरूकता के लिए लघुफिल्म

साइबर ठगों के खिलाफ योगी सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान, डिजिटल अरेस्ट की जागरूकता के लिए लघुफिल्मयोगी सरकार ने प्रदेशवासियों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस द्वारा साइबर अपराध और ठगी को रोकने के लिए साइबर कमांडो की नियुक्ति की गयी है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को खुद अपनी पाती में साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए प्रदेशवासियों से अपील की है।

सोमनाथ मंदिर के आयोजन में राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे नेहरू, PM मोदी ने ब्लॉग में क्या लिखा

सोमनाथ मंदिर के आयोजन में राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे नेहरू, PM मोदी ने ब्लॉग में क्या लिखाप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेशी आक्रमणकारियों के बार-बार हमलों के बाद पुनर्निर्मित किए गए सोमनाथ मंदिर की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात स्थित यह मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नेहरू सोमनाथ के आयोजन में राजेन्द्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे।

भागीरथपुरा त्रासदी एक तंत्र निर्मित आपदा, वेबदुनिया से बोले जलपुरुष राजेंद्र सिंह, भूजल दूषित होने से बढ़ी चुनौतियां

भागीरथपुरा त्रासदी एक तंत्र निर्मित आपदा, वेबदुनिया से बोले जलपुरुष राजेंद्र सिंह, भूजल दूषित होने से बढ़ी चुनौतियांवेबदुनिया की जलपुरुष राजेंद्र सिंह से EXCLUSIVE बातचीत

योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की छूट

योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की छूटउत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

इंदौर में होगा एनिमल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस इंडिया 2026 का आयोजन

इंदौर में होगा एनिमल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस इंडिया 2026 का आयोजनAnimal Liberation Conference : इंदौर शहर में 9, 10 और 11 जनवरी 2026 को एनिमल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले पशु अधिकार कार्यकर्ता, वकील, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिकों को एक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में पशु अधिकारों से जुड़े प्रयासों को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सम्मेलन का समापन 11 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पशु अधिकार मार्च के साथ किया जाएगा।

LIVE: इंदौर में दूषित पानी मामले की हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने मप्र सरकार को लगाई फटकार

LIVE: इंदौर में दूषित पानी मामले की हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने मप्र सरकार को लगाई फटकारLatest News Today Live Updates in Hindi : इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले की हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूरे प्रदेश को लेकर चिंता जताई। स्‍टेटस रिपोर्ट में दूषित पानी से 4 लोगों की मौत पर कोर्ट ने मध्‍यप्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने मामले को लेकर प्रदेश सरकार के मुख्‍य सचिव को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी को होगी। पल पल की जानकारी...

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया कार हादसे के दौरान घायल, कैंसिल हुए कार्यक्रम

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया कार हादसे के दौरान घायल, कैंसिल हुए कार्यक्रमकेंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया रोड शो के दौरान घायल हो गए। हादसा उस वक्त जब महाआर्यमन सिंधिया रोड शो कर रहे थे इस दौरान कार चालक अचानक ब्रेक लगने से उनका सीना सनरूफ से टकरा गया। हलांकि हादसे के बाद महाआर्यमन सिंधिया ने अपना रोड शो जारी रखा लेकिन बाद में सीने में दर्द बढ़ने पर उन्हें जिला अस्पताल शिवपुरी ले जाया गया, जहां उनके कई तरह के चेकअप किए गए। वहीं सभी रिपोर्ट सामान्य होने पर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया।

सोनिया गांधी की तबियत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

सोनिया गांधी की तबियत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्तीSonia Gandhi news in hindi : कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी हालत ठीक है।

गुलमर्ग पर्यटकों से गुलजार, सीमित बर्फबारी के बाद भी गंडोला का आकर्षण बरकरार

गुलमर्ग पर्यटकों से गुलजार, सीमित बर्फबारी के बाद भी गंडोला का आकर्षण बरकरारGulmarg Jammu Kashmir Weather News : यह कथन सौ टक्‍का सच है कि धरती के स्‍वर्ग का मुकुट कहे जाने वाला गुलमर्ग आखिर गुलमर्ग ही है जो चाहे बर्फ हो या नहीं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। यह इसी से साबित होता है कि कश्मीर घाटी के निचले इलाकों में भारी बर्फबारी की अनुपस्थिति के बावजूद गुलमर्ग बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, कोंगडोरी और अफरवत पीक के ऊपरी इलाकों में पर्याप्त बर्फबारी और एक यादगार सर्दियों का अनुभव मिलता है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
