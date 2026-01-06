मंगलवार, 6 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (14:58 IST)

जिस पार्षद ने भागीरथपुरा में पिलाया दूषित पानी उसी को इंदौर महापौर दे चुके हैं बेस्‍ट ‘पार्षद का अवॉर्ड’

Kamal waghela bhargawa
इंदौर के विकास के नाम पर आम जनता को ठगने और प्रशासनिक कामों में लापरवाही बरतने को लेकर सिस्‍टम में कितनी भांग घुली हुई है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस पार्षद कमल वाघेला के इलाके भागीरथपुरा वार्ड में दूषित पानी से 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, उसी पार्षद वाघेला को महापौर पुष्‍यमित्र भार्गव बेस्‍ट पार्षद के अवॉर्ड से नवाज चुके हैं।
इतना ही नहीं, महापौर ख़ुद बता रहे है कि 10 करोड़ के काम किए हैं। इनमें ड्रेनेज और सड़क के काम शामिल हैं। वाघेला की तारीफ करने वाला महापौर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बता दें कि भागीरथपुरा में ही ड्रेनेज का पानी पीकर 17 लोग मर गए हैं। यानी सिर्फ ड्रेनेज के काम में ही 10 करोड़ रुपए से ज्‍यादा का भ्रष्टाचार हो चुका है, जिसके बाद आम 17 लोगों की दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं, इनमें एक 6 महीने का बच्‍चा अव्‍यान भी शामिल हैं।

वीडियो में क्‍या कहा महापौर ने : महापौर पुष्‍यमित्र भार्गव ने कमल वाघेला के बारे में कहा उन्‍होंने 24 सडकें इस वार्ड में बना दी। इसके पहले उन्‍होंने ड्रेनेज और पानी की लाइनें डाली। भार्गव ने पार्षद वाघेला के बारे में बताया कि उन्‍होंने तीन साल में 3 करोड के काम करा दिए। अच्‍छा काम करने की बधाई देता हूं और उन्‍हें अच्‍छे काम का सर्टिफिकेट देता हूं। बाकी पार्षदों को कहना चाहता हूं कि वे भागीरथपुरा आकर देखे कि कैसे काम होता है। यह वीडियो सोशल मीडिया एक्‍स पर एमपी इलेक्‍शन 2028 के अथोराइज्‍ड अकाउंट से पोस्‍ट किया गया है। जिसमें महापौर भार्गव साफतौर से भागीरथपुरा में अच्‍छा काम करने, सडक बनाने, पानी और ड्रेनेज की लाइन डालने और यह सारा काम कम समय में करने के लिए बधाई दे रहे हैं।

बता दें कि भागीरथपुरा इंदौर का वही वार्ड है जहां से कमल वाघेला पार्षद हैं और जहां हाल ही में दूषित पानी से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्‍योंकि इंदौर देश का सबसे स्‍वच्‍छ शहर है।

इसके पहले क्‍या कहा था महापौर और पार्षद ने : इसके पहले जब दूषित पानी की घटना हुई तो इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और क्षेत्रीय पार्षद ने कहा था कि भागीरथपुरा में पानी की पाइप लाइन बदलने के लिए 7 माह पहले आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी टेंडर नहीं निकले। क्षेत्रीय पार्षद कमल बाघेला ने दावा किया कि उन्होंने पानी की पाइपलाइन खराब होने की जानकारी पत्र के माध्यम से 3 साल पहले ही अधिकारियों को दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया।
Edited By: Navin Rangiyal
