गुरुवार, 22 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. indore police abducted a TB patient from home, died in jail claiming he was a brown sugar smuggler
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (13:44 IST)

इंदौर की रीलबाज पुलिस की करतूत, TB के मरीज को ब्राउन शुगर तस्‍कर बताकर उठाया, जेल में मौत, 9 पुलिसवालों पर जांच

indore police indore police abducted a TB patient from home, died in jail claiming he was a brown sugar smuggler
इंदौर में अपराध लगातार बढते जा रहे हैं, ट्रैफिक की हालत खराब है, शहर में लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। कहीं किसी चौराहा पर पुलिस की तैनाती शून्‍य है। लेकिन विभाग द्वारा सोशल मीडिया में लगातार रील्‍स बनाई जा रही है। गाइडलाइन जारी की जा रही है। पुलिस के अधिकारी प्रवक्‍ता बनकर छोटी- मोटी कार्रवाई की खबरें व्‍हाट्सएप पर भेज रहे हैं। जमीन कहीं कोई पुलिस की मौजूदगी नहीं है, इंदौर पुलिस पूरी तरह से रीलबाज बनकर रह गई है।

इस बीच इंदौर पुलिस की करतूतों और लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें कानून की रखवाली करने वाली पुलिस ने झूठे आरोप में फंसा दिया, नतीजा यह हुआ कि इस बीमार युवक की जेल में ही जान चली गई।

दरअसल, इंदौर पुलिस ने टीबी के एक मरीज को ब्राउन शुगर के झूठे आरोप में फंसाकर घर से उठा लिया। बाद में जिला जेल में उस युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद युवक के परिजनों ने इंदौर पुलिस पर आरोप लगाए हैं। आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिला न्यायालय ने एमआईजी थाने के 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच का आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद इंदौर पुलिस के सिस्‍टम पर सवाल उठ रहे हैं।

मृतक के परिवार के ये आरोप

मृतक का नाम अजय सोनी है। उसके परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने ब्राउन शुगर के झूठे आरोप में उसे फंसाया। अजय टीबी का गंभीर मरीज था। अजय की जिला जेल में मौत हो गई। परिवार का कहना है कि युवक को बिना एफआईआर घर से उठाया गया, अवैध वसूली की गई और बाद में एक सोची-समझी साजिश के तहत झूठे एनडीपीएस केस में फंसाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला न्यायालय ने एमआईजी थाने के नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है।

टीबी का मरीज था मृतक अजय

मामला दरअसल, 15 नवंबर 2024 का है। आरोप है कि इंदौर पुलिस ने अजय सोनी नामक युवक को उसके घर से जबरन उठाया। अजय टीबी का मरीज था और उसका वजन तेजी से घटकर लगभग 30 किलो रह गया था। उसकी बहन राधिका सोनी ने 23 मई 2025 को पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। शिकायत में एमआईजी थाने के 9 पुलिसकर्मियों पर भारतीय दंड संहिता और एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। 

बिना एफआईआर घर में घुसकर उठा ले गए

पीड़िता ने बताया कि अजय को सरकारी टीबी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद परिवार उसकी देखभाल कर रहा था। लेकिन 15 नवंबर 2024 को एमआईजी थाने के छह पुलिसकर्मी जिनमें प्रवीण सिंह अपने साथ एक युवक पोलार्ड को लेकर राधिका के घर पहुंचा। आरोप है कि उन्होंने बिना एफआईआर के घर में जबरन घुसकर तलाशी ली और अजय को अपने साथ ले गए। परिवार ने अजय की गंभीर बीमारी की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। इस दौरान अजय के पिता की एक्टिवा भी पुलिस ने अपने साथ ले गई।

 
अवैध वसूली का भी आरोप
 

पुलिस पर अवैध वसूली का भी आरोप है। बताया गया कि प्रवीण सिंह ने 40 हजार रुपए की मांग की थी। परिवार ने 25 हजार देकर एक्टिवा छुड़ाई। इसके बाद अजय को दिनभर थाने में रखा गया। रात को पुलिस ने अजय को सिंगापुर बिजनेस बिल्डिंग के पीछे 9.10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ने का झूठा दृश्य रचा। इसके लिए सभी नौ पुलिसकर्मी आरक्षक, प्रधान आरक्षक, चालक और सब-इंस्पेक्टर झूठे गवाह बनाए गए।
 

12 दिसंबर 2024 को अजय की मौत हुई  

अगले दिन अजय को कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी स्थिति बिगड़ गई और 12 दिसंबर 2024 को उसकी मौत हो गई। परिवार को केंद्रीय जेल प्रशासन के माध्यम से सूचना दी गई। पीड़िता ने सीसीटीवी फुटेज स्क्रीनशॉट और पेनड्राइव अदालत में प्रस्तुत किए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अजय को दोपहर में घर से उठाया गया था जबकि गिरफ्तारी रात को दिखाने का नाटक किया गया। जिला न्यायालय ने राधिका के कथन को लिखित रूप में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

धर्मनगरी प्रयागराज में गरमाई राजनीति, शंकराचार्य का आमरण अनशन और प्रशासन का नोटिस, क्या है पूरा मामला?

धर्मनगरी प्रयागराज में गरमाई राजनीति, शंकराचार्य का आमरण अनशन और प्रशासन का नोटिस, क्या है पूरा मामला?प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। स्वामी जी के आमरण अनशन और प्राधिकरण के नोटिस के बाद कांग्रेस-भाजपा में जुबा

ऐसी मर्डर मिस्‍ट्री सुनी नहीं होगी, मां से नफरत में दो महिलाओं संग किया ये कांड, वजह जानकर दंग रह जाएंगे

ऐसी मर्डर मिस्‍ट्री सुनी नहीं होगी, मां से नफरत में दो महिलाओं संग किया ये कांड, वजह जानकर दंग रह जाएंगेबचपन में बेटा अपनी मां से नफरत करता था। इस नफरत ने उसे एक खौफनाक कातिल बना डाला। उसने दो महिलाओं की बर्बरता से हत्‍या कर डाली। हत्‍याओं के पीछे की वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। दरअसल, गोवा पुलिस ने दो हत्याएं करने के आरोप में एक रुसी नागरिक को गिरफ्तार किया है।

ट्रंप के खिलाफ कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के भाषण ने क्यों मचाया तहलका? 'पुराना दौर खत्म', सीधे दावोस से दी चेतावनी

ट्रंप के खिलाफ कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के भाषण ने क्यों मचाया तहलका? 'पुराना दौर खत्म', सीधे दावोस से दी चेतावनीMark Carney vs Donald Trump News Hindi: कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दावोस (WEF 2026) में ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। जानें क्यों कार्नी ने कहा कि 'पुराना विश्व क्रम' अब खत्म हो चुका है और क्या है 51वें राज्य का विवाद।

Maharashtra में फिर बड़ा उलटफेर, महायुति में 'दरार', राज ठाकरे अब एकनाथ शिंदे के साथ, शिंदे की सेना और मनसे का गठबंधन

Maharashtra में फिर बड़ा उलटफेर, महायुति में 'दरार', राज ठाकरे अब एकनाथ शिंदे के साथ, शिंदे की सेना और मनसे का गठबंधनकल्याण-डोंबिवली में बड़ा उलटफेर, बीजेपी को रोकने के लिए शिंदे सेना और मनसे ने मिलाया हाथ

Atal Pension Yojana को लेकर खुशखबरी, Budget 2026 से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कैसे मिलती है 5000 रुपए महीने पेंशन

Atal Pension Yojana को लेकर खुशखबरी, Budget 2026 से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कैसे मिलती है 5000 रुपए महीने पेंशन2031 तक मिलेगी अटल पेंशन योजना की सुविधा, हर महीने 5000 रुपए पेंशन की गारंटी

और भी वीडियो देखें

छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, स्टील प्लांट में विस्‍फोट, 7 मजदूरों की मौत, कई घायल

छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, स्टील प्लांट में विस्‍फोट, 7 मजदूरों की मौत, कई घायलChhattisgarh Steel plant Blast case : छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बकुलाही में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक स्‍टील प्‍लांट के कोयला भट्टे में अचानक विस्‍फोट हो गया। खबरों के अनुसार, इस भयानक हादसे में यहां काम कर रहे 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान दमकल की गाड़ी भी मौके पर आ गई और आग बुझाने में जुट गई।

भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा और नमाज साथ-साथ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, प्रशासन की अग्निपरीक्षा

भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा और नमाज साथ-साथ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, प्रशासन की अग्निपरीक्षाबसंत पंचमी पर धार की भोजशाला में पूजा और नमाज को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच किसी भी तरह के टकराव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष सूर्यादय से दोपहर 01 बजे तक और उसके बाद शाम 4 बजे के बाद पूजा करेगा। वहीं मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए दोपहर एक बजे से 3 बजे तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि व ऐसे प्रबंधन करें कि भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों सुनिश्चित हो सके।

इंदौर की रीलबाज पुलिस की करतूत, TB के मरीज को ब्राउन शुगर तस्‍कर बताकर उठाया, जेल में मौत, 9 पुलिसवालों पर जांच

इंदौर की रीलबाज पुलिस की करतूत, TB के मरीज को ब्राउन शुगर तस्‍कर बताकर उठाया, जेल में मौत, 9 पुलिसवालों पर जांचइंदौर में अपराध लगातार बढते जा रहे हैं, ट्रैफिक की हालत खराब है, शहर में लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। कहीं किसी चौराहा पर पुलिस की तैनाती शून्‍य है। लेकिन विभाग द्वारा सोशल मीडिया में लगातार रील्‍स बनाई जा रही है। गाइडलाइन जारी की जा रही है। पुलिस के अधिकारी प्रवक्‍ता बनकर छोटी- मोटी कार्रवाई की खबरें व्‍हाट्सएप पर भेज रहे हैं। जमीन कहीं कोई पुलिस की मौजूदगी नहीं है, इंदौर पुलिस पूरी तरह से रीलबाज बनकर रह गई है।

मुंबई को फिर मिलेगी महिला महापौर, भाजपा की इन 3 धाकड़ नेताओं के नाम दौड़ में सबसे आगे

मुंबई को फिर मिलेगी महिला महापौर, भाजपा की इन 3 धाकड़ नेताओं के नाम दौड़ में सबसे आगेMumbai female mayor: मुंबई को एक बार फिर महिला मेयर मिलने जा रही है। भाजपा के भीतर महिला नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति पर गंभीर मंथन चल रहा है। ऐसे में पार्टी की तीन मजबूत महिला नेता मेयर की रेस में सबसे आगे मानी जा रही हैं।

'ग्रीनलैंड हमारा मामला नहीं...' पुतिन ने ट्रंप को दी 'खुली छूट', पर डेनमार्क को जमकर सुनाया!

'ग्रीनलैंड हमारा मामला नहीं...' पुतिन ने ट्रंप को दी 'खुली छूट', पर डेनमार्क को जमकर सुनाया!Putin Greenland Statement: राष्ट्रपति पुतिन ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे पर तोड़ी चुप्पी। अलास्का और वर्जिन आइलैंड्स का उदाहरण देकर पुतिन ने बताई ग्रीनलैंड की असली कीमत। जानें क्यों रूस ने इस मुद्दे से बनाई दूरी।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com