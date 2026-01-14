चाइनीज मांझे से ऐसे लोगों को बचाया इंदौर पुलिस ने, तिल लड्डू के साथ बांटे प्रोटेक्टर बेल्ट

मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर यातायात प्रबंधन पुलिस इंदौर द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को शुभकामनाओं के साथ तिल के लड्डू वितरित किए गए एवं पतंग की खतरनाक डोर (विशेषकर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा) से बचाव के लिए नेक प्रोटेक्टर बैंड भी प्रदान किए गए।इस अभियान में आमजन का ध्यान आकर्षित करने हेतु यमराज और चित्रगुप्त के वेश में कलाकारों द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने, सुरक्षित गति से वाहन चलाने एवं सावधानी बरतने का संदेश दिया गया। प्रतीकात्मक प्रस्तुति के माध्यम से बताया गया कि लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।यातायात पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई कि वे पतंग उड़ाते समय सुरक्षित धागे का उपयोग करें, प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का प्रयोग न करें एवं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। साथ ही गले में कपड़ा या नेक प्रोटेक्टर का उपयोग कर स्वयं को सुरक्षित रखें। इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन को नियमों के प्रति सचेत करना एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।यातायात पुलिस, इंदौर आम नागरिकों से अपील करती है कि वे पर्व को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ मनाएं। यातायात नियमो का पालन करें। शहर के यातायात को सुगम, सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आरके सिंह के मार्गदर्शन एवं पुलिस उपायुक्त (यातायात/जोन 4) आनंद कलादगी के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।