शनिवार, 13 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. world-blood-donor-day-2026-133-times-blood-donation-record-in-29-years-abhijeet-tayde
Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Modified: शनिवार, 13 जून 2026 (13:08 IST)

14 जून विश्व रक्तदाता दिवस विशेष: 29 वर्षों में 133 बार रक्तदान का रिकॉर्ड

Doctor Abhijeet Tayde
इंदौर। इंदौर के 'रक्तवीर' नाम से मशहूर डॉ. अभिजीत तायड़े ने पिछले 29 वर्षों में 133 बार रक्तदान कर एक अनूठी मिसाल कायम की है। दशकों से लोगों की जान बचा रहे डॉ. तायड़े ने इतनी बार रक्तदान कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
 

'रक्तवीर' डॉ. अभिजीत तायड़े का परिचय

निवासी व पद: इंदौर के विज्ञान नगर निवासी डॉ. अभिजीत तायड़े वर्तमान में इंडेक्स एवं अमलतास मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
रक्त समूह (Blood Group): उनका ब्लड ग्रुप 'ओ-पॉजिटिव' (O-Positive) है।
सम्मान: समाज सेवा और इस अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 'इंदौर गौरव अवार्ड' सहित कई अन्य प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
जीवन का संकल्प: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह लक्ष्य बना लिया था कि वे हर जरूरतमंद की मदद के लिए रक्तदान करेंगे। वे हर समय रक्तदान के लिए तत्पर रहते हैं। उनका मानना है कि हर किसी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा कोई महादान नहीं है।
 

"डोनेट ब्लड, सेव लाइफ" समूह और सेवा कार्य

डॉ. अभिजीत तायड़े केवल व्यक्तिगत रक्तदान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज की मदद के लिए उन्होंने एक रक्तदान समूह भी बनाया है, जिसका नाम "डोनेट ब्लड, सेव लाइफ" है।
कार्यप्रणाली: इस समूह का कोई भी सदस्य जरूरत पड़ने पर कभी भी और कहीं भी रक्तदान करने पहुँच जाता है।
इन बीमारियों में मददगार: इस ग्रुप के माध्यम से दुर्घटनाओं, बड़ी सर्जरी, डायलिसिस, कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को नियमित रूप से रक्त उपलब्ध कराया जाता है।
अन्य सामाजिक कार्य: नियमित रक्त उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस समूह द्वारा शहर में नशामुक्ति एवं अन्य गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।
हेल्पलाइन नंबर: यदि किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो, तो वह इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकता है: 9977070185, 9630098978
 

रक्तदान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और फायदे

विश्व रक्तदाता दिवस (14 जून) के अवसर पर डॉ. तायड़े शहर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने रक्तदान से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए हैं:
कौन कर सकता है रक्तदान: 18 से 60 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है।
एक दान, तीन जान: आपके द्वारा दान किए गए मात्र एक यूनिट रक्त से तीन लोगों की जान बचाई जा सकती है।
पूरी तरह सुरक्षित: रक्तदान एक अत्यंत सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे दाता के स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
नियमित आवश्यकता: थैलेसीमिया, सिकल सेल और डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को हर 15 दिन में रक्त की आवश्यकता होती है।
 

प्रेरणा और संदेश

डॉ. अभिजीत तायड़े के इन निस्वार्थ प्रयासों ने न जाने कितने ही लोगों को जीवनदान दिया है और समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाया है। वे वास्तव में समाज के असली हीरो हैं, जिनकी प्रेरणा से अन्य लोग भी इस नेक कार्य के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका कहना है कि समय पर रक्त मिलने से किसी का जीवन बच सकता है, और इस सेवा के बदले वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि रक्त देने वाला और रक्त प्राप्त करने वाला, दोनों हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अगर आप रसूखदार हैं तो ही इंदौर पुलिस लिखेगी FIR, वरना तब तक नहीं जागेगी, जब तक आपका अपना मर न जाए

प्रणीत मोरे के स्टैंडअप शो में विवादित टिप्पणी पर घिरी MBBS छात्रा, जारी किया वीडियो, लिखित माफी भी मांगी, KEM अस्पताल की जांच, CM फडणवीस की चेतावनी, क्या था पूरा मामला

प्रणीत मोरे के स्टैंडअप शो में विवादित टिप्पणी पर घिरी MBBS छात्रा, जारी किया वीडियो, लिखित माफी भी मांगी, KEM अस्पताल की जांच, CM फडणवीस की चेतावनी, क्या था पूरा मामलामुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल ने स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में मेडिकल छात्रा डॉ. सेजल पवार (Sejal Pawar) द्वारा की गई विवादित टिप्पणियों को 'असंवेदनशील और आपत्तिजनक' करार दिया है। अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

Electric Scooters : भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दमदार रेंज, स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन

Electric Scooters : भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दमदार रेंज, स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत का बेहतरीन कॉम्बिनेशनपेट्रोल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। शानदार रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, स्मार्ट फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के साथ कई कंपनियां बेहतरीन ई-स्कूटर्स पेश कर रही हैं। अगर आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जानिए भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में, जो कीमत, बैटरी बैकअप और फीचर्स के मामले में सबसे आगे हैं।

ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, भाषण में की थी यह टिप्पणी

ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, भाषण में की थी यह टिप्पणीFIR registered against Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला साल 2026 में दिए गए एक राजनीतिक भाषण में सांप्रदायिक टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने ऐसा भाषण दिया जो भड़काऊ था। जनता में डर और अशांति फैला सकता था। ममता बनर्जी के खिलाफ यह एफआईआर ऐसे वक्त पर हुई है जब उनके भतीजे बंगाल में चुनावों में हिंसा के साथ-साथ विधायकों के फर्जी दस्तखत करने के आरोपों को लेकर सीआईडी जांच का सामना कर रहे हैं।

Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षित

Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षितभारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के चलते अब इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। 2026 में सबसे बड़ा बदलाव बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के रूप में सामने आया है। इसने इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत में 30 प्रतिशत तक की कमी ला दी है।

जब क्रश ने कहा 'I Love You'... तब शुरू हुआ असली डर! Romance, Horror, Mystery और Jump Scares का खतरनाक कॉम्बो : Obsession Review

जब क्रश ने कहा 'I Love You'... तब शुरू हुआ असली डर! Romance, Horror, Mystery और Jump Scares का खतरनाक कॉम्बो : Obsession Reviewअगर आपको पहले से पता हो कि आपकी एक ख्वाहिश (Will) 100% सच होने वाली है... तो आप क्या मांगेंगे? अपने क्रश का प्यार? 1 Billion Rupees! वह इंसान जिसे आप सालों से चाहते हैं? या फिर बस इतना कि एक बार वह भी आपको उसी नजर से देखे, जैसे आप उसे देखते हैं? सुनने में यह किसी ड्रीम फैंटेसी जैसा लगता है। हम सभी ने कभी न कभी ऐसी ख्वाहिश जरूर की होगी कि काश कोई जादू हो जाए और हमारा क्रश भी हमें पसंद करने लगे। लेकिन क्या होगा अगर वह ख्वाहिश सच तो हो जाए, मगर उसकी कीमत उसकी पूरी जिंदगी हो? Obsession इसी सवाल को उठाती है और फिर उसे इतने डरावने तरीके से एक्सप्लोर करती है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी उसका असर लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहता है।

और भी वीडियो देखें

अगर आप रसूखदार हैं तो ही इंदौर पुलिस लिखेगी FIR, वरना तब तक नहीं जागेगी, जब तक आपका अपना मर न जाए

अगर आप रसूखदार हैं तो ही इंदौर पुलिस लिखेगी FIR, वरना तब तक नहीं जागेगी, जब तक आपका अपना मर न जाएन तो गुंडों में इंदौर पुलिस का खौफ है और न ही आम जनता को पुलिस की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है। यहां तक कि आम लोगों के लिए थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराना भी अब लक्‍जरी हो गया है। अगर आप कोई रसूखदार आदमी हैं या किसी नेता नेगरी से आपके संपर्क है तो ही पुलिस FIR लिखने में जरा भी देर नहीं लगाएगी, लेकिन अगर आप इंदौर के आम आदमी हैं तो पुलिस तब तक FIR नहीं लिखेगी जब तक आपका अपना किसी अपराधी से तंग आकर आत्‍महत्‍या न कर लें।

14 जून विश्व रक्तदाता दिवस विशेष: 29 वर्षों में 133 बार रक्तदान का रिकॉर्ड

14 जून विश्व रक्तदाता दिवस विशेष: 29 वर्षों में 133 बार रक्तदान का रिकॉर्डइंदौर। इंदौर के 'रक्तवीर' नाम से मशहूर डॉ. अभिजीत तायड़े ने पिछले 29 वर्षों में 133 बार रक्तदान कर एक अनूठी मिसाल कायम की है। दशकों से लोगों की जान बचा रहे डॉ. तायड़े ने इतनी बार रक्तदान कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

केशोद में शुरू होगा पायलट ट्रेनिंग सेंटर; अब एयरबस 320 जैसे बड़े विमान भी हो सकेंगे लैंड

केशोद में शुरू होगा पायलट ट्रेनिंग सेंटर; अब एयरबस 320 जैसे बड़े विमान भी हो सकेंगे लैंडनवाबी काल के केशोद एयरपोर्ट को अब एक नए रंग-रूप के साथ रेनोवेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा इसके लिए एजेंसियों को काम सौंप दिया गया है और आगामी एक से डेढ़ साल के भीतर ही यहाँ पायलट बनने के लिए विशेष ट्रेनिंग देने वाला संस्थान पूरी तरह शुरू हो जाएगा। इस नई शुरुआत से स्थानीय स्तर पर एविएशन सेक्टर में युवाओं के लिए करियर के बड़े अवसर पैदा होंगे और देशभर में केशोद एयरपोर्ट की पहचान और मजबूत होगी।

"आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए..." जयशंकर के एक मजाकिया जवाब पर फिनलैंड की विदेश मंत्री भी हंस पड़ीं, वीडियो वायरल

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन के बीच बातचीत से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स जयशंकर के मजाकिया अंदाज की जमकर सराहना कर रहे हैं।

जोरहाट एयरबेस पर बड़ा हादसा: लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ वायुसेना का AN-32 विमान, आग लगने से 2 हिस्सों में टूटा

जोरहाट एयरबेस पर बड़ा हादसा: लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ वायुसेना का AN-32 विमान, आग लगने से 2 हिस्सों में टूटाअसम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान वायुसेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। विमान 2 हिस्सों में टूट गया और दूर से ही इसका धुआं दिख रहा है। हादसे से हड़कंप मच गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com