इंदौर में सड़क धंसी, 10 फीट गहरा गड्‌ढा हुआ, एक महीने में चौथी घटना, इंदौरियों ने ऐसे विकास पर पीटा माथा

इंदौर के पंडरीनाथ इलाके में झांकी मार्ग के निरीक्षण के बीच अचानक सड़क धंस गई। राजवाड़ा से कुछ ही दूरी पर सड़क धंसने से 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। कुछ दिन पहले इसी इलाके में नर्मदा पाइपलाइन को लेकर काम हुआ था। #Indore #potholes pic.twitter.com/NahSeSfbyN — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi)

इंदौर में सड़क धंसने और गहरे गड्ढे होने के लगातार मामले आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले रावजी बाजार क्षेत्र में सड़क में पंद्रह फीट गहरा गड्ढा हुआ था और अब पंढरीनाथ मार्ग पर सड़क धंस गई और दस फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया। जिस समय यह घटना हुई, गनीमत रही कि उस वक्‍त कोई वाहन चालक वहां से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो अनहोनी हो सकती थी।जैसे ही घटना की जानकारी मिली, नगर निगम के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर गड्ढे को मलबे से भर दिया। यह सड़क पांच साल पहले बनी थी। अफसरों का कहना है कि जिस जगह गड्ढा हुआ है, उसके नीचे सीवरेज लाइन है। लाइन में रिसाव होने के कारण गड्ढा हुआ है। लाइन को अब ठीक किया जा रहा है।इंदौर में सोमवार सुबह पंढरीनाथ थाने के सामने सीमेंटेड सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। यहां 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन इस सड़क से नहीं गुजर रहा था, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ।सड़क धंसने की सूचना सुबह करीब 11 बजे नगर निगम को मिली। इसके बाद निगम की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची। सड़क सुधारने का काम शुरू किया। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, सड़क सीमेंटेड है। इसके नीचे का हिस्सा अचानक किस वजह से धंसा, इसकी जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि सड़क के नीचे किसी तरह का लीकेज, पाइपलाइन में खराबी या कोई सुराख इसका कारण तो नहीं है?लोगों को 19 सितंबर को इस सड़क से गुजरे तो गड्‌ढा दिखा था। उन्होंने इसका वीडियो बनाकर शिकायत की। सोमवार सुबह रोड ज्यादा धंस गई और गड्‌ढा 10 फीट से ज्यादा हो गया।इंदौर नगर निगम के जोनल अधिकारी राहुल सूर्यवंशी ने कहा- यहां नई सड़क प्रस्तावित है। आज चेंबर के पास गड्‌ढा होने की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढे को भरा गया। इसमें करीब 10 क्यूबिक मीटर यानी दो गाड़ी माल लगा है। एक-दो दिन बाद स्थिति की जांच की जाएगी। इसके बाद जरूरत के अनुसार यहां सीमेंट का काम कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले यहां ड्रेनेज लाइन का काम हुआ था। मास्टर प्लान में यह रोड 60 फीट चौड़ी प्रस्तावित है।