दिल्ली से इंदौर घूमने आई NRI महिला से छेड़छाड़, चौकीदार ने कर डाली वारदात, आरोपी को जेल भेजा गया

इंदौर के गांधी हाल में एक बार फिर से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक चौकीदार ने ही एनआरआई महिला के साथ छेड़छाड़ कर डाली। बता दें कि महिला एक दिन पहले दिल्ली से घूमने इंदौर आई थी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की। आरोपी को मंगलवार शाम जेल भेज दिया गया।एसआई सचिन त्रिपाठी ने बताया कि घटना 35 वर्षीय महिला के साथ हुई, जो दिल्ली में रहती है। महिला मूल रूप से जर्मनी की रहने वाली है। एक दिन पहले वह अपने साथी के साथ गांधी हॉल घूमने आई थी। इस दौरान वहां मौजूद चौकीदार दीपक निवासी सीहोर ने महिला और उसके साथी को देखकर कमेंट किए और अश्लील हरकत की। महिला के विरोध करने पर वहां भड़ इकट्ठा हो गई।हालांकि, महिला मामले में शिकायत नहीं करना चाहती थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर पीड़िता से बात की। महिला ने दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसे मंगलवार को हिरासत में लिया और शाम को जेल भेज दिया।इंदौर में विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का यह मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि पिछले साल एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। उस मामले में बदमाश अकील ने खिलाड़ी के साथ बैड टच किया था। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने शहर में महिलाओं और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।