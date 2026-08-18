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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (15:50 IST)

इंदौर के गोराकुंड में फूटी पानी की पाइपलाइन, 40 करोड़ में बनी स्मार्ट सड़क धंसी, भ्रष्टाचार का लीकेज आया सामने

Water pipeline bursts in Indore's Gorakund; 'smart road' built at a cost of ₹40 crore caves in
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (15:50 IST)
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इंदौर के गोराकुंड क्षेत्र में मुख्य पेयजल पाइपलाइन फटने से बड़ा हादसा टल गया। अगर वाहन चालक ऐनवक्‍त पर न रुकते तो हादसे का शिकार हो सकते थे। हालांकि पाइपलाइन फटने से इंदौर की सड़क और पेजयल सप्‍लाय में भ्रष्टाचार का लीकेज सामने आ गया।

इस घटना के बाद स्‍मार्ट सिटी इंदौर के विकास को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं स्‍वच्‍छता का तमगा लेकर प्रशासन भूल गया कि असली विकास पन्‍नी और मामूली कचरा साफ करना नहीं, बल्‍कि आम लोगों की सुरक्षा का ख्‍याल रखना है। आए दिन खराब सडकों की वजह से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं।

धंस गई 40 करोड़ रुपए की सड़क : पानी की पाइपलाइन में अचानक हुए भारी रिसाव के कारण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में तैयार की गई स्मार्ट सिटी सड़क अचानक धंस गई। सड़क धंसने से मार्ग पर गहरा गड्ढा हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति निर्मित हो गई है। स्थानीय प्रशासन और स्मार्ट सिटी परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं, वहीं मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुटी हुई है।

सीसीटीवी में दिखा भ्रष्‍टाचार का लीकेज : इंदौर के गोराकुंड में नई पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान 40 करोड़ की लागत से बनी स्मार्ट सिटी सड़क धंस गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।

क्‍या है पूरा मामला : यहां गोराकुंड चौराहे के बेहद नज़दीक अचानक सड़क का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन में धंस गया। यह घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में बिछाई गई नई पानी की लाइन की टेस्टिंग का काम चल रहा था। टेस्टिंग के दौरान पानी के भारी दबाव के कारण सड़क के नीचे से अचानक पानी फूट पड़ा। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सड़क धंसने का भयावह दृश्य साफ तौर पर देखा जा सकता है।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण पर उठे गंभीर सवाल
गौरतलब है कि यह सड़क कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि इसे इंदौर 'स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट' के तहत बनाया गया था। इस पूरी सड़क के निर्माण पर करीब 40 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि खर्च की गई थी। इतने बड़े बजट और आधुनिक दावों के बावजूद महज पानी की टेस्टिंग के दौरान सड़क का इस तरह धंस जाना निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े करता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इतने बड़े बजट से बनी स्मार्ट सिटी की सड़कों की पहली ही जाँच में हवा निकल गई है।

CCTV में कैद हुआ हादसे का खौफनाक मंजर
घटना के दौरान पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि पानी की नई लाइन की टेस्टिंग के दौरान जैसे ही पानी का दबाव बढ़ा, सड़क के निचले हिस्से की मिट्टी कट गई। देखते ही देखते सड़क का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया और ज़मीन के अंदर समा गया। शुक्र इस बात का रहा कि हादसे के वक्त उस स्थान से कोई राहगीर या वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था।

भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के आरोप
40 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क के इस तरह धंसने के बाद स्थानीय प्रशासन और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठने लगी हैं। नागरिकों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और लापरवाही बरती गई है। नई पानी की लाइन डालते समय सही तरीके से बेस तैयार नहीं किया गया था। फिलहाल पानी की सप्लाई को रोककर मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस घटना ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोलकर रख दी है।
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