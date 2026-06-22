मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, मुस्लिम हमें काफिर कहते हैं, हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़क पर क्‍यों चलते हो

मध्‍यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति में एक नई बहस चल पड़ी है। दरअसल, इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा कि यहां सड़क बन रही है।यहां हिंदू भाई भी रहते हैं और मुस्लिम भाई भी रहते हैं। कई मुस्लिम भाई हमको काफिर कहते हैं। अगर हम काफिर हैं, तो हमने जो सड़क बनाई है, उस पर मत चलो। यदि हम काफिर हैं और आपके घर में लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना का पैसा आ रहा है, तो मत लो। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर बहस चल पडी है। बता दें कि अब उनका यह बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा, हमने और हमारी सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही हमारी नीति रही है। आप हमें वोट दो या न दो, हमारा काम जनता की सेवा करना है। आप वोट देंगे तो ज्यादा दिल लगाकर काम करेंगे, नहीं देंगे तो भी करेंगे, लेकिन काम जरूर करेंगे।बता दें कि रविवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। वार्ड क्रमांक-1 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बयान दिया। मंत्री विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-1 में आयोजित दो दिवसीय विकास कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-1 और 5 के रहवासियों को 2 करोड़ 39 लाख 80 हजार रुपए के 10 विकास कार्यों की सौगात दी। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।Edited By: Naveen R Rangiyal