स्वाइन फ्लू की महिला मरीज की मौत, उज्जैन से इलाज के लिए आई थी इंदौर, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग हुआ अलर्ट

इंदौर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत की खबर सामने आई है। महिला उज्जैन के ऋषि नगर में रहती थी और इलाज के लिए उसे उज्जैन से इंदौर लाया गया था। अस्पताल से लामा करवाकर परिजन उसे उज्जैन ले गए थे, जहां बुधवार को घर पर उसकी मौत हो गई।महिला की मेडिकल जांच में एच1एन1 संक्रमण पाया गया था। उसे सांस लेने में तकलीफ के साथ सर्दी-खांसी की शिकायत थी। पहले उसे उज्जैन के अवंती सुपर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह छह दिन तक अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन उसे इंदौर के कोकिलाबेन अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने करीब दो सप्ताह तक उसका इलाज किया। इसके बावजूद तबीयत में सुधार नहीं होने पर परिजनों ने लामा करवाकर उसे उज्जैन ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई।डॉक्टरों को स्वाइन फ्लू के संक्रमण की आशंका थी। इसके चलते नाक और गले से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। जांच में एच1एन1 संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि, महिला की मौत स्वाइन फ्लू के कारण ही हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने अभी नहीं की है।इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला की ट्रेवल हिस्ट्री भी पता की थी। परिजनों के अनुसार, महिला बाहर ज्यादा नहीं जाती थी और अधिकांश समय घर पर ही रहती थी। कभी-कभार वह पार्क जाती थी। 25 जुलाई के बाद उसे सर्दी-खांसी और जुकाम की शिकायत हुई थी, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ।