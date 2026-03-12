गुरुवार, 12 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Avantika Gas Agency has fixed the limit of gas usage for industrial units.
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 12 मार्च 2026 (15:24 IST)

अवंतिका गैस एजेंसी ने औद्योगिक इकाईयों के लिए तय की गैस इस्‍तेमाल करने की सीमा, ज्‍यादा हुआ तो लगेगा जुर्माना

Avantika Gas Agency
एलपीजी रसोई गैस का संकट अब इंदौर के साथ ही यहां प्रदेश की इंडस्ट्री तक आ पहुंचा है। दरअसल, गैस की किल्‍लत की खबरों के बीच अवंतिका गैस कंपनी ने सभी यहां के सभी इंडस्‍ट्रीयलऔर वाणिज्यिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को पत्र जारी कर दिया है। जिसमें यह कहा गया है कि अपनी खपत सिर्फ 80 फीसदी ही रखें। इससे ज्‍यादा खपत पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।

बता दें कि इंदौर में गैस की किल्‍लत शुरू हो गई है। उपभोक्‍ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। बस स्‍टैंड की कर्इ होटलों को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरवटे बस स्‍टैंड पर 10 संचालकों ने अपनी होटलें बंद कर ली हैं। कई छोटे दुकानदार भी कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अब अवंतिका गैस एजेंसी ने औद्योगिक इकाईयों को तय की गई मात्रा में गैस का इस्‍तेमाल करने के लिए मेल किया है।

क्‍या कहा गया मेल में : अवंतिका गैस के मैनेजमेंट की तरफ से भेजे गए मेल में कहा गया कि औद्योगिक व वाणिज्यिक (Commercial) सेक्टर को पीएनजी की आपूर्ति को लेकर 12 मार्च की सुबह 6 बजे से प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके तहत बीते 6 माह में हुई औसत गैस खपत का 80 फीसदी ही दिया जाएगा। इससे ज्‍यादा खपत करने से बचें। इससे ज्‍यादा खपत होने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

इसके साथ ही यह सूचना भी दी गई है कि कीमत के आधार मूल्य में 1 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी भी की जाती है। यह दर भी 12 मार्च (आज) से ही प्रभावी होगी। अप्रत्याशित स्थिति होने पर सभी तरह की छूट खत्म की जाएगी। गैस कंपनी ने यह भी सभी को चेतावनी दी है कि यदि तय खपत (80 फीसदी) से अधिक गैस का उपयोग किया तो जुर्माना लगेगा। इसके तहत गैस उपभोक्ता से मूल गैस कंपनी के जरिए बाजार भाव से कीमत वसूली जाएगी, जो बहुत अधिक दर होती है।

सांकेतिक कीमत 22-23 डॉलर/एमएमबीटीयू यानी टैक्स सहित यह कीमत 96 रुपए प्रति एससीएम हो सकती है। इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखें कि वे योजना के अनुसार ही खपत करें। इस ग्लोबल राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान आपसी सहयोग करें। बता दें कि इंदौर में गैस की किल्‍लत शुरू हो गई है। उपभोक्‍ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। बस स्‍टैंड की कर्इ होटलों को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरवटे बस स्‍टैंड पर 10 संचालकों ने अपनी होटलें बंद कर ली हैं।
Edited By: Naveen R Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com