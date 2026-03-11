बुधवार, 11 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. If gas is not available by tomorrow, half of Indore restaurants will be shut down
Written By Author नवीन रांगियाल

कल तक नहीं मिली गैस तो आधे इंदौर के रेस्‍टोरेंट हो जाएंगे शटडाउन, क्‍या करेंगे लाखों स्‍टूडेंट और नौकरीपेशा लोग?

LPG Gas Cylinder
इंदौर में LPG Gas Cylinder के क्राइसिस ने व्‍यापारियों को दहशत में डाल दिया है। दुकानदार और व्‍यापारी नाश्‍ता, भोजन और तमाम तरह की खाद्य सागग्री बनाने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर (LPG) का इस्‍तेमाल करते हैं। ऐसे में प्रशासन ने बगैर किसी सूचना के कमर्शियल गैस सिलेंडर के सप्‍लाय पर रोक लगा दी है। जिसका असर अब इंदौर समेत पूरे मध्‍यप्रदेश पर नजर आ रहा है। बता दें कि अमेरिका-ईरान और इजरायल के बीच हो रहे युद्ध के चलते दुनियाभर में गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर हड़कंप है।

वेबदुनिया ने इंदौर में कई दुकानदारों, रेस्‍टोरेंट संचालक और और कमर्शियल LPG Gas Cylinder का इस्‍तेमाल करने वालों से चर्चा कर हकीकत जानी। रेस्‍टोरेंट और दुकान संचालकों ने जो सच्‍चाई बताई वो झकझोर देने वाली है। गैस किल्‍लत से मायूस दुकानदारों के पास सिर्फ एक या दो दिन की गैस बची है। इसके बाद उन्‍हें सीधे अपनी दुकानें शटडाउन करना पड़ेगी। चर्चा में जो निकलकर सामने आया वो डराने वाला है। कल या परसों तक गैस सप्लाई नहीं हुई तो आधे रेस्टोरेंट्स में लटकेगा ताला! वेबदुनिया की रिपोर्ट।

क्‍या बोले कलेक्‍टर शिवम वर्मा : ये गैस की सप्‍लाय को लेकर जो भी डोमेस्‍टिक सिलेंडर को लेकर भ्रांतियां है वो गलत है। सोशल मीडिया में कोई अफवाह न फैलाए। सभी गैस वितरकों से बात हुई है। सभी के पास पर्याप्‍त स्‍टॉक है। अवंतिका गैस की लाइन से भी गैस सप्‍लाय किया जा रहा है। किसी तरह की काला बाजारी न हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो करेगा उन पर कार्रवाई होगी। पर्याप्‍त गैस है और सप्‍लाय की जा रही है।

क्‍या कहा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने : जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी मोहन लाल मारू ने बताया कि हमने होटल और केटरिन संचालकों के साथ बैठक लेकर चर्चा की है। उनसे कहा गया है कि हालात ठीक होने तक वैकल्‍पिक उपायों पर जाए। हालात सामान्‍य होते ही फिर से गैस सप्‍लाय शुरू की जाएगी।

कहां जाएंगे स्‍टूडेंट और नौकरीपेशा : बता दें कि इंदौर फूड हब है। यहां का आधा व्‍यापार सिर्फ खाने पीने की सामग्री पर टिका है। भवरकुआं और विजयनगर में हजारों की संख्‍या में बाहर के स्‍टूडेंट रहते हैं, वहीं नौकरीपेशा लोगों का भी बड़ा आंकड़ा है, यह सभी लोग खाने के लिए होटल, रेस्‍टोरेंट और टिफिन सेंटर पर निर्भर हैं। ऐसे में ये लोग कहां जाएंगे और क्‍या करेंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
LPG gas crisis
ये है होटल-रेस्‍टोरेंट में LPG Gas Cylinder की हकीकत
कल तक सप्‍लाय नहीं तो संकट : कलेक्‍टर कार्यालय के सामने जेएमबी रेस्‍टोरेंट के संचालक अनिल जैन ने बताया कि कमर्शियल गैस सप्‍लाय बंद होने से भयंकर दिक्‍कत आने वाली है। कल तक तो काम हो जाएगा, लेकिन इसके बाद संकट आएगा। होटल और केटरिंग वालों को दिक्‍कत आ रही है। जिन लोगों ने ऑर्डर ले रखे है वो कैंसल कर रहे हैं। हमारे डिलिवरी वाले का कहना है कि उसके पास माल ही नहीं आ रहा है। आज प्रशासन के साथ बैठक है, उसके बाद कुछ साफ हो सकेगा। मेरे पास सिर्फ आज तक की गैस बची है, उसके बाद क्‍या होगा नहीं पता।
LPG gas crisis
जेल रोड पर रतलाम नमकीन के संचालक रजत डागा ने बताया कि प्रशासन ने बिना सूचना के LPG Gas Cylinder की सप्‍लाय बंद कर दी। हमारे डिलिवरी वाले को भी नहीं पता है। उसने बताया कि शासन का आदेश है, पता नहीं कब मिलेगी गैस। हमारे पास दो दिन का स्‍टॉक था वो भी खत्‍म हो गया है। जब आएगा तो बताएंगे, अभी तो सिलेंडर नहीं है। हमें रोज एक सिलेंडर लगता है। अगर नहीं मिलता है तो कल दुकान खुलेगी कि नहीं यह भी नहीं पता। वैकल्‍पिक तौर पर डीजल भट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ कुछ ही घंटे काम हो सकता है, डीजल की भी किल्‍लत आने वाली है। दूसरी कोई वैकल्‍पिक व्‍यवस्‍था नहीं है।
LPG gas crisis
तो कल दुकान बंद करना होगी : स्‍कीम नंबर 54 में दुकान संचालक शैलेष जायसवाल ने बताया कि कल किसी भी हालत में दुकान बंद हो जाएगी। दो दिनों से सिलेंडर नहीं आ रहा है। एक सिलेंडर दो से तीन दिन चलता है। ऐसे में दिक्‍कत बढ रही है। वो कह रहे हैं कि बंद ही हो गई है गैस सप्‍लाय। हम लेने जाते हैं तो न छोटी टंकी है और न ही बड़ी।
LPG gas crisis
कल स्‍टॉक खत्‍म हो जाएगा : खिचड़ी वाला दुकान के संचालक गोविंद प्रजापत ने बताया कि बहुत ज्‍यादा समस्‍या है। दुकान बंद हो जाएगी। काम कैसे करेंगे। आज शाम को स्‍टॉक खत्‍म हो जाएगा। हर दो दिनों में एक टंकी लगती है। 21 किलो की टंकी होती है। लेकिन अब वो भी खत्‍म हो गई है। कल तक ही गैस चलेगी। इसके बाद कोई ऑप्‍शन नहीं है, कैसे काम करेंगे। शनिवार और रविवार को तो अच्‍छा धंधा रहता है। ऐसे में हमारा बहुत नुकसान होगा।
  • ईरान-अमेरिका में युद्ध का असर अब भारत पर पड़ रहा है। 
  • गैस की समस्या विकराल होती जा रही है। 
  • इंदौर में हमने कुछ रेस्तरां वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि गैस की टंकी नहीं मिल रही है। 
  • दुकान बंद होने की नौबत आ गई है। 
  • प्रशासन से कुछ ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। 
  • इसका असर विद्यार्थियों और उन लोगों पर पड़ेगा जो खाने के लिए होटल और रेस्तरां पर निर्भर हैं।
LPG gas crisis
घर की टंकी लगाकर चला रहे काम : भमोरी में दाल- बाटी की दुकान संचालित करने वाले राजा ठाकुर ने भी यही कहानी बताई। उन्‍होंने बताया कि अभी घर की टंकी लगाकर दुकान चला रहे हैं। बड़ा सिलेंडर सुबह खत्‍म हो गया है। वो भी एक ही टंकी है, कब तक चलेगी कुछ नहीं कह सकते।
LPG Gas Cylinder
  • इंदौर में रेस्त्रां और गैस खपत
  • इंदौर में रोज साढ़े 3 से 4 हजार कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति होती है
  • शनिवार- रविवार को खपत 6 हजार तक हो जाती है
  • इंदौर में 2500 से ज्यादा होटल व रेस्त्रां हैं।
  • सिलेंडरों की आपूर्ति न होने के कारण अब होटल-रेस्त्रां कुछ दिनों के लिए बंद हो सकते हैं।
  • ऑनलाइन फूड ऐप सर्विस पर भी असर पड़ेगा
सोर्स: व्‍यापारियों के मुताबिक
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्ट

खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्टअब आपको खुल्ले पैसों की दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की कोई कमी नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पारंपरिक एटीएम मशीनों से आमतौर पर छोटे मूल्य के नोट नहीं निकलते हैं।

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवार

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवारलोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को सदन में तीखी नोकझोंक और पुरानी यादों का दौर देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के 2018 के चर्चित 'हग और विंक' (गले मिलना और आंख मारना) वाकये का जिक्र कर उन पर निशाना साधा।

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा था

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा थाजीजा और साली के बीच छेड़छाड़ को लेकर एक रोचक मामला सामने आया है। पहले साली ने जीजा पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और फिर अब कहा कि जीजा ने सपने में ऐसा किया था। इस नाबालिग साली से छेड़छाड़ का मुकदमा झेल रहे एयरफोर्स कर्मी को 7 अब साल बाद इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने बरी कर दिया है। वह भी उसी साली के बयान पर, जिसने जीजा पर सोते समय दबोचने, छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं से

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं सेअमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 11 दिनों से जारी भीषण युद्ध के बीच भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल खर्ग द्वीप को निशाना नहीं बनाया गया है। यह द्वीप ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल के निर्यात का केंद्र है और IRGC के लिए भी राजस्व का बड़ा स्रोत है। जानिए इसकी रणनीतिक अहमियत, चीन से कनेक्शन और अगर इस पर हमला हुआ तो वैश्विक तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा।

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेट

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेटGold Silver Rates 10 March : ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा। सोना और चांदी के दामों में मंगलवार को तेजी आई, खासकर चांदी में कई दिनों बाद बड़ा उछाल देखने को मिला। जानिए मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत देश के 10 बड़े शहरों में आज सोना और चांदी के ताजा भाव।

और भी वीडियो देखें

LPG को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर चौतरफा हमला, कांग्रेस और शिवसेना UBT ने उठाए सवाल

LPG को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर चौतरफा हमला, कांग्रेस और शिवसेना UBT ने उठाए सवालLPG Price Hike: भारत में रसोई गैस (LPG) की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री पर चौतरफा हमला शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी ने अमेरिका और ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं और इनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है।

20+ ईरानी युद्धपोत डूबे, फिर भी थर-थर कांप रही US नेवी! होर्मुज में ईरान का 'अदृश्य शिकारी' मचा रहा है तबाही

20+ ईरानी युद्धपोत डूबे, फिर भी थर-थर कांप रही US नेवी! होर्मुज में ईरान का 'अदृश्य शिकारी' मचा रहा है तबाहीदुबई | नई दिल्ली: मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है और दुनिया भर की नज़रें एक बार फिर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) पर टिकी हैं. हाल ही में आई खबरों के मुताबिक, यूएस नेवी (US Navy) ने पिछले दस दिनों में ईरान की पारंपरिक नौसेना (conventional fleet) को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके 20 से अधिक युद्धपोतों को डुबो दिया है।

केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे बड़ा हमला, कहा- देश को मुश्किल में डाल दिया, ट्रंप-मोदी रिश्तों पर भी बोले

केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे बड़ा हमला, कहा- देश को मुश्किल में डाल दिया, ट्रंप-मोदी रिश्तों पर भी बोलेKejriwal attack on PM Modi: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में गहराते एलपीजी (LPG) संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं और उनकी गलत विदेश नीति के कारण भारत आज ऊर्जा संकट और भारी बेरोजगारी की कगार पर खड़ा है।

जंग के बीच गोल्ड-सिल्वर बाजार में हलचल: चांदी 5900 रुपए टूटी, एक्सपर्ट ने निवेशकों को दी चेतावनी

जंग के बीच गोल्ड-सिल्वर बाजार में हलचल: चांदी 5900 रुपए टूटी, एक्सपर्ट ने निवेशकों को दी चेतावनीईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के कारण सोना और चांदी के दामों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को MCX पर सोने में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी करीब 5900 रुपए तक टूट गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि लिक्विडिटी की कमी और अनिश्चित माहौल के कारण निवेशक सतर्क हैं।

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारेंNuclear War Threat: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com