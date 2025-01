क्रिस मार्टिन के तेलंगाना से होने वाले कमेंट पर Vijay Deverakonda का रिएक्शन हुआ वायरल

Chris Martin Vijay Deverakonda : ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले (Coldplay) ने 'म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर' के हिस्से के रूप में भारत में कुल 5 कॉन्सर्ट परफॉर्म किए, 3 मुंबई और 2 अहमदाबाद में। गणतंत्र दिवस को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका कॉन्सर्ट न केवल बैंड का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था बल्कि 21वीं सदी में एशिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजिक कॉन्सर्ट बना। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की भी दुनियाभर में जमकर तारीफ हुई। इस कॉन्सर्ट का हिस्सा करीबन 1.5 लाख लोग बने।





Coldplay witnessed their biggest concert ever with 1.34 lakh fans in Ahmedabad, India.

जिस तरह यह शो लगभग 1.5 लोगों की मौजूदगी में ऑर्गनाइज किया गया और कोल्डप्ले ने फैंस के लिए जो समां बांधा, वो वाकई 'मैजिकल' था। क्रिस मार्टिन को कॉन्सर्ट के दौरान कई बार हिंदी में भी बात करते हुए फैंस का दिल छूते देखा गया। इस सफल कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने एक बात कही थी जिसने सभी को सोच में डाल दिया था। बैंड के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन ने कहा था कि वे तेलांगना से हैं।



इसके बाद अभिनेता विजय देवरकोंडा ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। आइए पहले जान लेते हैं कि क्रिस मार्टिन ने क्या कहा था। ब्रिटिश बैंड में लीड सिंगर क्रिस मार्टिन, गिटारिस्ट जॉनी बकलैंड (Jonny Buckland), बेसिस्ट गाय बेरीमैन (Guy Berryman) और ड्रमर विल चैंपियन (Will Champion) शामिल हैं।



इस धमाकेदार कॉन्सर्ट में क्रिस मार्टिन ने कहा "मैं बैंड के बाकी सदस्यों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। अब हम 29 साल से भाई हैं। और, इसका हिस्सा बनना सबसे आश्चर्यजनक बात है, और आपमें से अधिकांश लोग यह नहीं जानते हैं कि हम चारों भारत में पैदा हुए हैं, इसलिए हम पहले से ही एक भारतीय बैंड हैं।"

उसके बाद, क्रिस मार्टिन ने बेसिस्ट गाय बेरीमैन की ओर इशारा किया और कहा, “वह ऐसा दिखता है जैसे वह स्कॉटलैंड से है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तमिलनाडु से हैं।

उन्होंने आगे कहा "हर कोई जानता है कि मैं तेलंगाना से हूं। और प्लीज स्वागत करें, 100 प्रतिशत गुजराती और कई मायनों में, हमारे बैंड के नेता, वह व्यक्ति जो हमें एक साथ रखता है, प्यारा, अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल, सुंदर विल चैंपियन।

इसके बाद क्या था, उनका यह वीडियो हर जगह वायरल हुआ जिसके बाद Vijay Deverakonda ने क्रिस का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया और लिखा " 'स्वागत है' क्रिस मार्टिनस्वागत है! किसी को पोदुस्थुन्ना पोद्दुमीडा एक्स कोल्डप्ले मैशअप बनाने की ज़रूरत है।" (“ Welcome, Chris Martin welcome! someone needs to make a Podusthunna poddumeeda X Coldplay mashup.")











Podusthunna poddumeeda 2011 की फिल्म जय बोलो तेलंगाना से है। ट्रैक को दिवंगत चक्री ने कंपोज़ किया था। इसे महान गुम्मदी विट्ठल राव द्वारा लिखा और गाया गया था। विजय देवरकोंडा को Kalki 2898 AD में गेस्ट अपिरेन्स में देखा गया था। फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पटानी ने मुख्य भूमिका निभाई थी।