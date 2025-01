कोल्डप्ले का क्यों है भारत में इतना क्रेज और गहरा कनेक्शन, जानें इस बैंड के बारे में सब कुछ

कोल्डप्ले जनवरी 2025 में अपने Music of the Spheres World Tour के हिस्से के रूप में भारत में परफॉर्म कर रहा है। वे 18, 19 के शो के बाद अब 21 जनवरी को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे। इसके बाद, वे 25 और 26 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले हैं। यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 132,000 से ज्यादा दर्शक बैठ सकते हैं, जिससे ये शो कोल्डप्ले के करियर के अब तक के सबसे बड़े शो बन जाएंगे। इस बैंड का बहुत बड़ा फैन फॉलोविंग है और भारत में इन दिनों "कोल्डप्ले" नाम हर जगह ट्रेंड कर रहा है। इस आइकोनिक बैंड के बारे में और जानने के लिए पढ़ें!

क्या है कोल्डप्ले?

कोल्डप्ले एक ब्रिटिश रॉक बैंड है, जो 1996 में बना था, और इसे इसके मेलोडिक म्यूजिक और इमोशनल लिरिक्स के लिए जाना जाता है। बैंड में क्रिस मार्टिन (लीड वोकल्स, गिटार, पियानो), जोनी बकलैंड (लीड गिटार), गाय बेरीमैन (बास गिटार), और विल चैम्पियन (ड्रम्स) शामिल हैं। कोल्डप्ले का संगीत अल्टरनेटिव रॉक, पॉप, और एक्सपेरिमेंटल ध्वनियों का मिश्रण है, और उनके हिट गाने जैसे "Yellow," "Fix You," "Viva la Vida," और "Paradise" ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है।

उनके एल्बम, जैसे Parachutes, A Rush of Blood to the Head, और Viva la Vida को दुनिया भर में प्यार मिला है। कोल्डप्ले अपनी एनर्जेटिक लाइव परफॉर्मेंस और बड़े पैमाने पर स्टेडियम टूर के लिए भी प्रसिद्ध है। समय के साथ, उन्होंने अलग जॉनर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है और वे दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट्स में से एक बन गए हैं।

बैंड के सदस्य शुरुआत में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मिले थे, जहाँ उन्होंने पहले अपना नाम "बिग फैट नॉइसेस" रखा, फिर "स्टारफिश" में बदल दिया, और आखिरी में "कोल्डप्ले" पर सेटल हुए।



कोल्डप्ले का भारत के साथ कनेक्शन कोल्डप्ले का भारत से गहरा संबंध है, जो मुख्य रूप से उनके संगीत, सांस्कृतिक प्रभाव और भारतीय कलाकारों के साथ सहयोग के कारण है।

"Hymn for the Weekend" (2016): उनके हिट गाने "Hymn for the Weekend" से यह संबंध प्रमुख रूप से बनता है, जो एल्बम A Head Full of Dreams का हिस्सा है। इस गाने का म्यूजिक वीडियो मुंबई में शूट किया गया था और इसमें भारतीय दृश्य जैसे रंग-बिरंगी सड़कें, धार्मिक त्योहार और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रतीक दिखाए गए हैं। वीडियो में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर (Sonam Kapoor) का भी कैमियो है। गाना खुद कोल्डप्ले की सिग्नेचर ध्वनि के साथ भारतीय संगीत के तत्वों को मिलाता है, जो वैश्विक और भारतीय दोनों दर्शकों से जुड़ता है।





बियोंसे (Beyonce) के साथ कॉलबॉरशन: इस गाने में अमेरिकी सिंगर बियोंसे की आवाज भी है, जो अलग-अलग शैलियों का एक अच्छा मिश्रण बनाती है। कोल्डप्ले के साथ उनका यह सहयोग इस सांस्कृतिक मिश्रण को पूरी दुनिया में ज्यादा लोगों तक पहुँचाता है।

भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान के साथ Collaboration: ए.आर. रहमान के साथ Collaboration ने कोल्डप्ले की प्रसिद्धि को और बढ़ाया, उनके संगीत में भारतीय धुनों को शामिल करके और उनकी लोकप्रियता को दुनिया भर में फैलाया।

मुंबई में लाइव परफॉर्मेंस (2016): कोल्डप्ले ने नवंबर 2016 में मुंबई में अपने पहले भारतीय कंसर्ट का आयोजन किया था। यह परफॉर्मेंस उनके A Head Full of Dreams वर्ल्ड टूर का हिस्सा था, और यह बैंड और उनके भारतीय फैंस दोनों के लिए ऐतिहासिक पल था। यह कंसर्ट एक बड़ी सफलता रही, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, और इसने भारत में कोल्डप्ले की बढ़ती लोकप्रियता को उजागर किया।

कोल्डप्ले के प्रसिद्ध एल्बम Parachutes (2000) A Rush of Blood to the Head (2002) X&Y (2005)