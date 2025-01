अहमदाबाद में धूम मचाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड डकोटा के साथ महाकुंभ पहुंचे क्रिस मार्टिन

Chris Martin Dakota Johnson Mahakumbh : अहमदाबाद में एक सफल कॉन्सर्ट के बाद ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले (Coldplay) के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ महाकुंभ पहुंचे। 26 जनवरी को उन्होंने 'म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर' के हिस्से का भारत में फाइनल कॉन्सर्ट गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में परफॉर्म किया था। इस कॉन्सर्ट ने कई रिकॉर्ड तोड़े। यह कॉन्सर्ट कोल्डप्ले बैंड का अब तक सबसे बड़ा कॉन्सर्ट ही नहीं बल्कि 21वीं सदी में एशिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजिक कॉन्सर्ट बना। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जमकर तारीफ हुई और कॉन्सर्ट में चार चाँद तब लगे जब जसप्रीत बुमराह ने अपनी प्रजेंस से सबको सरप्राइज किया।





इस कॉन्सर्ट में बैंड के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन ने भारतीय क्रिकेट के महान गेंदबाजों में से एक, जसप्रीत बुमराह के लिए गाना गाया और यही नहीं उन्होंने 2024 में खेली गई इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की क्लिप भी दिखाई जब बुमराह ने अंग्रेज बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया था। जब कैमरा ऑडियंस में घूम रहा था तब वो बुमराह पर जाकर रुका, उसके बाद क्या था, फैंस जोर जोर से बुमराह बुमराह चिल्लाने लगे। बुमराह बस एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर रखे हुए थे।







इसके बाद क्रिस मार्टिन ने बुमराह की खूब तारीफ़ की और उनके लिए एक छोटा सा गाना भी क्रिएट किया। उन्होंने कहा "ओह जसप्रीत बुमराह, मेरे खूबसूरत भाई। पूरे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। तुम्हें इंग्लैंड के विकेट लेते हुए देखकर हमें मजा नहीं आता।" (O Jasprit Bumrah, my beautiful brother. The best bowler in the whole of cricket. We did not enjoy watching you destroy England, wicket after wicket)



The ‘game changer’ player is in the house turning everything yellow #ColdplayOnHotstar pic.twitter.com/pcXVT3l8L8 — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) January 26, 2025

इस कॉन्सर्ट के बाद क्रिस मार्टिन को प्रागराज में अपनी गर्लफ्रेंड और हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन के साथ स्पॉट किया गया। क्रिस मार्टिन और हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन 2017 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। डकोटा जॉनसन ने Fifty Shades of Grey, Madame Web, How to be Single, Social Network, Suspiria जैसी फेमस मूवीज में काम किया है।



Ahmedabad में करीबन 1.5 Lakh लोगों के सामने एक Successful Concert में परफॉर्म करने के बाद Coldplay के Lead सिंगर Chris Martin अपनी Girlfriend Dakota Johnson के साथ पहुंचे महाकुंभ, पूरी खबर https://t.co/QQ3NrHupTM#Coldplay #MahaKumbh2025 #ChrisMartin #Ahmedabad pic.twitter.com/dMMVNVWJaE — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) January 27, 2025

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रिस मार्टिन महाकुंभ को एक्सपीरियंस करने के लिए बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने जॉली मूड में अपनी टंग निकाल कर कैमरा के लिए पोज़ किया। क्रिस मार्टिन ने अहमदाबाद के पहले मुंबई में भी परफॉर्म किया था और वहां भी उन्होंने अपने कॉन्सर्ट के दौरान जसप्रीत बुमराह का जिक्र किया था।



