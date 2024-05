विश्व थायराइड दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? जानें 2024 की थीम

Causes of Misunderstandings In Relationship: किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों पार्टनर की समान कोशिशें ज़रूरी होती हैं। कई बार वक़्त की कमी और आपसी गलतफहमियों की वजह से रिलेशनशिप खत्म होने की तादात पर आ जाता है। ऐसे में जरूरी है गलतफहमियों के समझकर उनका निदान किया जाए। कभी-कभी लोग गलतफहमियों को ही सच्चाई मान बैठते हैं। साथ ही कोई भी बातचीत किये बिना रिश्ता खत्म भी कर देते हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ पाता कि रिश्ते में चल रही परेशानियां गलतफहमी है या सच्चाई। इस लेख में दिए संकेतों से आप इनमें फर्क जान सकते हैं।