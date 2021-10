Health Tips सेब पर की गई वैक्स कोटिंग की इस तरह से करें पहचान

कहा जाता है रोज एक सेब का सेवन करने से आप कई बीमारियों से दूर रहते हैं। अंग्रेजी में प्रसिद्ध कहावत है - 'an apple a day keeps the

doctor away'यानी रोज एक सेब का सेवन करें और डॉक्टर से दूर रहे। हालांकि मिलावट का दौर इस तरह बढ़ गया है कि असली और नकली फल और सब्‍जी को अलग करना मुश्किल हो जाता है। आज कल सेब को चमकदार बनाने के लिए उस पर वैक्‍स की कोटिंग की जाने लगी है। जिससे वह चमकते हैं। लेकिन यह सेहत के लिए भारी पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे पहचानें और किस तरह सेब पर की गई वैक्‍स कोटिंग को हटा सकते हैं-





सेब पर वैक्‍स कोटिंग







जी हां, सेब को अधिक चमकदार और लंबे वक्‍त तक ताजा रखने के लिए वैक्‍स कोटिंग की जाने लगी है। सेब के उपर मोम की पतर चढ़ाई जाती है। सेब पर तीन तरह की परत यानी बीजवैक्‍स, कर्नाउबा वैक्‍स और शेलैक वैक्‍स के रूप में चढ़ाई जाती है।







कैसे हटाए वैक्‍स कोटिंग





- सेब पर की गई वैक्सिंग को हटाने के लिए सबसे पहले गुनगुना पानी करें और उसमें नमक मिलाएं। इसके बाद सेब को उसमें डाल दीजिए। 2 मिनट तक रखें और उसके बाद निकाल लीजिए। फिर साफ पानी से धोकर पोंछ लीजिए।







- बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खाने से लेकर किचन ट्रक्सि और अन्‍य लाइफ हैक्‍स चीजों में बहुत काम आता है। कोटिंग को हटाने के लिए एक लीटर पानी में दो चम्‍मच बेकिंग सोडा डालकर घोल बना लीजिए। इस पानी में सेब को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। निकालकर उसे साफ पानी से धोकर पोंछ लीजिए।







- एक सबसे आसान तरीका है नींबू पानी का घोल कर लीजिए। इसके बाद नैपकिन को उस घोल में डालकर सेब को पोंछ दीजिए। नैपकिन एकदम साफ होना चाहिए।





- सिरका की मदद से भी वैक्‍स कोटिंग हटा सकते हैं। इसके लिए एक लीटर पानी लें उसमें 2 चम्‍मच सिरका डालें। पानी को अच्‍छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए सेब को इसमें डाल दीजिए। इसके बाद पानी में से निकालकर साफ कपड़ें से सेब को पोंछ लीजिए।







तो कुछ इस तरह से आप वैक्‍स कोटिंग को घर पर ही हटा सकते हैं। साथ ही यह बता दें कि सेब खरीदते वक्‍त शंका होने पर उन्‍हें नाखून या किसी धारदार वस्‍तु से रब करें। अगर वैक्‍स होगा तो सफेद परत निकलने लग जाएंगी।