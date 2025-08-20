बुधवार, 20 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

Jain festival Paryushan
Paryushan parv massage: पर्युषण महापर्व आत्मशुद्धि, क्षमा और शांति का पर्व है। इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को ये 10 शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशियां बांटें। ये संदेश आपकी आत्मिक साधना तथा आपको शांति प्रदान करने में मददगार साबित होंगे। तो आइए इस पर्युषण पर्व के खास अवसर पर अपने परिजनों, परिचितों तथा अपने चाहने वालों को भेजें ये बेहतरीन मैसेज और सबके जीवन में शांति लाने में मदद करें...ALSO READ: आषाढ़ अष्टाह्निका विधान क्या है, क्यों मनाया जाता है जैन धर्म में यह पर्व
 
1. पर्युषण के इस शुभ अवसर पर, 
आपकी आत्मा शुद्ध हो, मन शांत हो और 
जीवन में सुख-समृद्धि आए।
पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
2. क्षमा, संयम और तपस्या के 
इस महापर्व पर, 
भगवान महावीर आपको सही राह दिखाएं। 
पर्युषण पर्व की बहुत-बहुत बधाई!
 
3. आइए, इस पर्युषण पर्व पर अपने मन से 
सभी वैर-भाव को मिटा दें 
और प्रेम का दीपक जलाएं। 
पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं!
 
4. यह पर्युषण आपके जीवन में 
शांति, सद्भाव और खुशी लेकर आए। 
आपको और आपके परिवार को 
पर्युषण महापर्व की शुभकामनाएं!
 
5. पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर, 
भगवान महावीर का आशीर्वाद 
आप पर हमेशा बना रहे। 
हैप्पी पर्युषण, मिच्छामि दुक्कड़म्!ALSO READ: जैन धर्म का सर्वोत्कृष्ट मंत्र है णमोकार महामंत्र
 
6. आत्म-निरीक्षण और 
आत्म-कल्याण का यह पर्व 
आपके जीवन को नई दिशा दे। 
पर्युषण पर्व 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
7. आइए, इस पर्व पर अपनी गलतियों के लिए 
क्षमा मांगें और दूसरों को क्षमा कर, 
मन को पवित्र करें। 
आपको पर्युषण पर्व की बधाई!
 
8. पर्युषण पर्व हमें 
अहिंसा और त्याग का महत्व सिखाता है। 
इस पवित्र दिन पर, 
हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं। 
शुभ पर्युषण!
 
9. हर आत्मा को शांति मिले, 
हर मन को क्षमा मिले। 
यह पर्युषण आपके लिए खुशियां लेकर आए। 
पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं!
 
10. तप और ध्यान से 
अपनी आत्मा को शुद्ध करें, 
और क्षमा के भाव से अपने मन को पवित्र। 
आपको पर्युषण महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण प्रारंभ, जानें कब मनेगी मिच्छामि दुक्कड़म
