ganesha statue according to zodiac sign: सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। उन्हें प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा का चुनाव करना आपके जीवन में अधिक सुख-समृद्धि और सौभाग्य ला सकता है? ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, और उस ग्रह से संबंधित रंग और स्वरूप की गणेश प्रतिमा की स्थापना करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। आइए जानते हैं, 12 राशियों के लिए कैसी होनी चाहिए गणेश जी की प्रतिमा।