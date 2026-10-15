गुजरात के छोटे उद्योगों को अब एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी सहायता

गुजरात के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तक सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब 'सिंगल क्लिक पेमेंट' सिस्टम शुरू करके इसे बेहद आसान बना दिया गया है।

गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री (DyCM) हर्ष संघवी की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस नई भुगतान व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता के आसान भुगतान के साथ-साथ राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 33 हेक्टेयर भूमि के औद्योगिक भूखंडों आवंटन (ई-अलॉटमेंट) भी किया गया।

गुजरात के औद्योगिक विकास में MSME का महत्वपूर्ण योगदान

गुजरात के समग्र आर्थिक और औद्योगिक ढांचे में MSME क्षेत्र रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। छोटे और लघु उद्योग राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा उत्पादन और व्यापार क्षेत्र को भी मजबूत बनाते हैं। इसी वजह से उद्योगों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर पर सिंगल क्लिक पेमेंट जैसी आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है।

सिंगल क्लिक पेमेंट से पारदर्शी वित्तीय सहायता

इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिना किसी देरी के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। सिंगल क्लिक पेमेंट से सहायता राशि सीधे और पारदर्शी तरीके से स्थानांतरित होगी। हालांकि, इस कार्यक्रम के दौरान कुल कितनी राशि की सहायता वितरित की गई और कितने उद्यमियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला, इसकी सटीक संख्यात्मक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

33 हेक्टेयर औद्योगिक भूखंडों का ई-आवंटन

वित्तीय सहायता के साथ-साथ नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान 33 हेक्टेयर औद्योगिक भूखंडों का ई-आवंटन किया गया, जिससे उद्यमियों को उचित बुनियादी सुविधाओं के साथ अपना परिचालन शुरू करने का अवसर मिलेगा।

ई-आवंटन से उद्यमियों के लिए नए अवसरों का सृजन

ई-आवंटन की इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया से उद्यमियों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। पारदर्शी डिजिटल माध्यम से भूखंडों के आवंटन से नए अवसरों का सृजन होगा। हालांकि, ये 33 हेक्टेयर भूखंड राज्य के किस विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं और कितने उद्योगपतियों को इनका आवंटन किया गया है, इसकी जानकारी सरकारी विवरण में स्पष्ट नहीं की गई है।

गुजरात औद्योगिक नीति-2026 के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा नई 'गुजरात औद्योगिक नीति-2026' के तहत भी MSME क्षेत्र के लिए व्यापक प्रोत्साहनों के प्रावधान किए गए हैं। इनमें पूंजी निवेश सहायता, ऋण ब्याज में राहत, रोजगार प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता जैसे कई पहलू शामिल हैं।

छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण की दिशा में भविष्य की उम्मीद

समय पर वित्तीय सहायता और उपयुक्त औद्योगिक भूमि की उपलब्धता किसी भी छोटे उद्योग के विकास के लिए बुनियादी जरूरत है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की अध्यक्षता में लिए गए इन फैसलों से छोटे उद्यमियों को बड़ा सहयोग मिलेगा। अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस योजना का लाभ अंतिम छोर के उद्यमियों तक कितनी जल्दी पहुंचता है।डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की बड़ी पहल: गुजरात के छोटे उद्योगों को अब एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी सहायता

गुजरात के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तक सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब 'सिंगल क्लिक पेमेंट' सिस्टम शुरू करके इसे बेहद आसान बना दिया गया है।

डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की अध्यक्षता में नई प्रणाली का शुभारंभ

गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री (DyCM) हर्ष संघवी की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस नई भुगतान व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता के आसान भुगतान के साथ-साथ राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 33 हेक्टेयर भूमि के औद्योगिक भूखंडों आवंटन (ई-अलॉटमेंट) भी किया गया।

गुजरात के औद्योगिक विकास में MSME का महत्वपूर्ण योगदान

गुजरात के समग्र आर्थिक और औद्योगिक ढांचे में MSME क्षेत्र रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। छोटे और लघु उद्योग राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा उत्पादन और व्यापार क्षेत्र को भी मजबूत बनाते हैं। इसी वजह से उद्योगों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर पर सिंगल क्लिक पेमेंट जैसी आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है।

सिंगल क्लिक पेमेंट से पारदर्शी वित्तीय सहायता

इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिना किसी देरी के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। सिंगल क्लिक पेमेंट से सहायता राशि सीधे और पारदर्शी तरीके से स्थानांतरित होगी। हालांकि, इस कार्यक्रम के दौरान कुल कितनी राशि की सहायता वितरित की गई और कितने उद्यमियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला, इसकी सटीक संख्यात्मक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

33 हेक्टेयर औद्योगिक भूखंडों का ई-आवंटन

वित्तीय सहायता के साथ-साथ नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान 33 हेक्टेयर औद्योगिक भूखंडों का ई-आवंटन किया गया, जिससे उद्यमियों को उचित बुनियादी सुविधाओं के साथ अपना परिचालन शुरू करने का अवसर मिलेगा।

ई-आवंटन से उद्यमियों के लिए नए अवसरों का सृजन

ई-आवंटन की इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया से उद्यमियों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। पारदर्शी डिजिटल माध्यम से भूखंडों के आवंटन से नए अवसरों का सृजन होगा। हालांकि, ये 33 हेक्टेयर भूखंड राज्य के किस विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं और कितने उद्योगपतियों को इनका आवंटन किया गया है, इसकी जानकारी सरकारी विवरण में स्पष्ट नहीं की गई है।

गुजरात औद्योगिक नीति-2026 के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा नई 'गुजरात औद्योगिक नीति-2026' के तहत भी MSME क्षेत्र के लिए व्यापक प्रोत्साहनों के प्रावधान किए गए हैं। इनमें पूंजी निवेश सहायता, ऋण ब्याज में राहत, रोजगार प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता जैसे कई पहलू शामिल हैं।

छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण की दिशा में भविष्य की उम्मीद

समय पर वित्तीय सहायता और उपयुक्त औद्योगिक भूमि की उपलब्धता किसी भी छोटे उद्योग के विकास के लिए बुनियादी जरूरत है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की अध्यक्षता में लिए गए इन फैसलों से छोटे उद्यमियों को बड़ा सहयोग मिलेगा। अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस योजना का लाभ अंतिम छोर के उद्यमियों तक कितनी जल्दी पहुंचता है।