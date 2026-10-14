  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. ahmedabad-158-refugees-get-indian-citizenship-certificates-harsh-sanghavi
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: अहमदाबाद , Wednesday, 14 October 2026 (12:04 IST)

अहमदाबाद में 158 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बांटे प्रमाण पत्र

158 refugees get indian citizenship certificates
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (12:14 IST)
google-news
अहमदाबाद में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के हाथों 158 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थी परिवारों के चेहरों पर खुशी की लहर साफ दिखाई दे रही थी।
 
उपमुख्यमंत्री ने शरणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, "आप हमेशा अपने दिल से तो भारतीय ही थे, लेकिन आज से आधिकारिक रूप से भी भारत के नागरिक बन गए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि अब पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने का धब्बा और पीड़ा दूर हो जाएगी और हर कोई गर्व से भारतीय पासपोर्ट रख सकेगा।

पाकिस्तान में हुए जुल्म और भारत पलायन की कहानी

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वहां हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध परिवारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर हमेशा डर बना रहता था। अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा की खातिर ये परिवार भारत विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। कार्यक्रम के दौरान नागरिकता प्राप्त करने वाले परिवारों और बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने भी पाकिस्तान में अपने साथ हुए अत्याचारों और भेदभाव की आपबीती सुनाई तथा भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।

 

"हमारे लिए आज ही दिवाली है": शरणार्थियों में खुशी का माहौल

नागरिकता मिलते ही सभी शरणार्थी परिवारों ने अपनी अत्यधिक खुशी जाहिर की। एक बुजुर्ग शरणार्थी ने भावुक होकर कहा कि नागरिकता मिलने से उन्हें नया जीवन मिला है और आज का दिन ही उनके लिए असली दिवाली का दिन है।

साल 2017 में पाकिस्तान से भारत आए रायचंद नामक शरणार्थी ने बताया कि पाकिस्तान में लगातार डर और कठिन परिस्थितियों के बीच जीना पड़ता था, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें आश्रय और सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। उनका पूरा परिवार भारत आ गया है और नागरिकता मिलने से वे सभी बेहद खुश हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
उत्तराखंड को बड़ी सौगात: रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटें, सीएम धामी ने दी जानकारी

Tata की इस कार पर 3 लाख से ज्यादा डिस्काउंट, पुरानी गाड़ियों पर मिल रहा बड़ा फायदा, Harrier EV भी सस्ती

Tata की इस कार पर 3 लाख से ज्यादा डिस्काउंट, पुरानी गाड़ियों पर मिल रहा बड़ा फायदा, Harrier EV भी सस्तीअगर आप त्योहारों पर इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की योजना बना रहे टाटा मोटर्स की ओर से बड़ी छूट दी जा रही है। कंपनी अक्टूबर में अपनी Tata Curvv EV के चुनिंदा मॉडल पर अधिकतम 3.35 लाख रुपए तक का फायदा दे रही है। हालांकि, इस छूट का पूरा लाभ नई SeriesX रेंज पर नहीं, बल्कि पुराने स्टॉक की गाड़ियों पर मिल रहा है। ऐसे में शोरूम जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस वेरिएंट पर कितनी छूट मिल रही है।

China : लद्दाख को लेकर चीन की कुटिल करतूत, बताया भारत का अवैध कब्जा, 28 जगहों के नाम बदलने पर भड़का

China : लद्दाख को लेकर चीन की कुटिल करतूत, बताया भारत का अवैध कब्जा, 28 जगहों के नाम बदलने पर भड़काचीन को भारत का जवाब, इनकार करने से सच्चाई नहीं बदलेगी

Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रोजाना का सफर होगा आसान, मिलेगी 130 KM की रेंज, जान लीजिए दूसरे फीचर्स

Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रोजाना का सफर होगा आसान, मिलेगी 130 KM की रेंज, जान लीजिए दूसरे फीचर्सe-SPRINTO G1 Electric Scooter: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी e-SPRINTO ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर G1 पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹89,999 रखी गई है। कंपनी ने इसे खास तौर पर आम परिवारों और रोजाना आने-जाने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

Vande Bharat Sleeper Train : अब 24 कोच वाली ट्रेन में होगा सफर, 1,224 यात्रियों को मिलेगी जगह, जानिए हॉट शॉवर और पैंट्री समेत सभी सुविधाएं

Vande Bharat Sleeper Train : अब 24 कोच वाली ट्रेन में होगा सफर, 1,224 यात्रियों को मिलेगी जगह, जानिए हॉट शॉवर और पैंट्री समेत सभी सुविधाएंVande Bharat Sleeper Train Update: भारतीय रेलवे लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए 24 कोच वाली नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विकसित कर रहा है। इस ट्रेन में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने के साथ खानपान और सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई ट्रेन में हॉट शॉवर, हर कोच में मिनी पैंट्री और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं।

एस. जयशंकर ने क्यों दी '4F संकट' की चेतावनी? जानिए इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत को ऐसे ही संकट से कैसे निकाला था

एस. जयशंकर ने क्यों दी '4F संकट' की चेतावनी? जानिए इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत को ऐसे ही संकट से कैसे निकाला थाS Jaishankar 4F crisis warning: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक मंच पर 4F संकट (फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, फाइनेंस) की चेतावनी दी है। जानिए 1965 के 'शिप-टू-माउथ' दौर से लेकर आज की स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर का पूरा विश्लेषण।

अहमदाबाद में 158 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बांटे प्रमाण पत्र

अहमदाबाद में 158 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बांटे प्रमाण पत्रअहमदाबाद में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के हाथों 158 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थी परिवारों के चेहरों पर खुशी की लहर साफ दिखाई दे रही थी।

उत्तराखंड को बड़ी सौगात: रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटें, सीएम धामी ने दी जानकारी

उत्तराखंड को बड़ी सौगात: रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटें, सीएम धामी ने दी जानकारीउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने बुधवार को बताया कि रुद्रपुर के पं. रामसुमेर शुक्ल स्मृति राजकीय मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से 100 MBBS सीटों के साथ संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही AI-2030 की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, एअर इंडिया फ्लाइट हाईजैक होने का अलर्ट

फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही AI-2030 की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, एअर इंडिया फ्लाइट हाईजैक होने का अलर्टजर्मनी के फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ान (AI-2030) के साथ मंगलवार को एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। विमान में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर आशंका (संभावित बम या हाईजैक का अलर्ट) मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर उड़ान को उसकी तय मंजिल दिल्ली की बजाय जयपुर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया, जहां विमान की सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई गई।

LIVE: राहुल गांधी बोले, देश में तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं

LIVE: राहुल गांधी बोले, देश में तिरंगा फहराना कोई अपराध नहींLatest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सौरव दास, आशुतोष रांका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। पुलिस ने अजिंग्य शिंदे को भी किया गिरफ्तार। इसी बीच राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है। पल पल की जानकारी...

CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के अभिजीत दिपके, कहा- देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात

CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के अभिजीत दिपके, कहा- देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालातसीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बुधवार को सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि अगर देश में इमरजेंसी लगानी है, तो आधिकारिक तौर पर घोषित करें। जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए लोगों को हिरासत में भेजना अघोषित इमरजेंसी जैसा है।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।