अहमदाबाद को 584 करोड़ की सौगात: सीएम भूपेंद्र पटेल ने नए ब्रिजों और विकास कार्यों का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 23 सितंबर को अहमदाबाद में 584 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत वाडज जंक्शन और मकरबा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिससे लगभग 3 लाख वाहन चालकों को ट्रैफिक की गंभीर समस्या से स्थायी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा शाहीबाग और थलतेज में आवास योजना के मकानों तथा फायर ब्रिगेड के आधुनिक उपकरणों का भी लोकार्पण किया गया।

नए बस डिपो, आवास योजना और नियुक्ति पत्रों का वितरण

शहर के सुविधायुक्त विकास के लिए नए बस स्टेशन के चार्जिंग स्टेशन और नए बस डिपो का खातमुहूर्त किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आवास योजना का ड्रा आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए सहायक तकनीकी पर्यवेक्षक (सहायक टेक्निकल सुपरवाइजर) और जूनियर क्लर्क के पद पर चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

रील के दौर में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की मुख्यमंत्री की सलाह

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान सोशल मीडिया युग के बारे में बात करते हुए कहा कि, "आजकल रील का जमाना है। यदि किसी को थोड़ी सी भी परेशानी होती है, तो वह तुरंत रील बनाकर डाल देता है, लेकिन समाज और प्रशासन को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई मुद्दा मीडिया या सोशल मीडिया में आता है, तो पहले उसकी सही तरीके से जांच की जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सुधार किया जाना चाहिए।

पंडित दीनदयाल हॉल से लोकार्पण और 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान

बोडकदेव स्थित पंडित दीनदयाल हॉल से 584 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ई-लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत घुमा गांव में सघन सफाई अभियान का आयोजन किया गया है। इस अभियान के हिस्से के रूप में घुमा की एम.के. पटेल अनुपम प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, ताकि बच्चों में स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा जनभागीदारी बढ़ाई जा सके।

62 करोड़ की लागत से Y-आकार का ब्रिज तैयार

वाडज जंक्शन पर वर्षों पुरानी ट्रैफिक समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम द्वारा 62 करोड़ रुपए की लागत से फोर-लेन ओवरब्रिज तैयार किया गया है। इस Y-आकार के ब्रिज के निर्माण से रानीप, उस्मानपुरा, गांधी आश्रम, भीमजीपुरा और शाहीबाग की ओर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को बड़ा लाभ होगा। एक अनुमान के अनुसार, इस ब्रिज से प्रतिदिन लगभग 1.50 लाख वाहन चालकों के समय और ईंधन की बचत होगी।

रानीप और गांधी आश्रम की ओर वाडज ब्रिज की दो शाखाएं

वाडज जंक्शन पर बने इस ओवरब्रिज को यातायात की सुगमता के लिए दो भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहली शाखा उस्मानपुरा से रानीप की ओर लगभग 700 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ाई वाली फोर-लेन है। जबकि दूसरी शाखा उस्मानपुरा से गांधी आश्रम की ओर जाने वाली लगभग 365 मीटर लंबी और 5.5 मीटर चौड़ाई वाली बनाई गई है।

मकरबा रेलवे ओवरब्रिज से 1.5 लाख वाहन चालकों को बड़ी राहत

अहमदाबाद-बोटाद रेलवे लाइन पर 800 मीटर से अधिक लंबा मकरबा रेलवे ओवरब्रिज 98.60 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। सितंबर 2023 में शुरू हुआ यह काम ड्रेनेज लाइन टूटने, अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइनों के कारण पिलर डिजाइन में बदलाव और रेलवे की ओर से हुई देरी की वजह से निर्धारित समय से लगभग डेढ़ साल देर से पूरा हुआ। इस ब्रिज के शुरू होने से सरखेज-जुहापुरा और एसजी हाईवे के बीच आवाजाही करने वाले 1.5 लाख वाहन चालकों को काफी सुविधा होगी।