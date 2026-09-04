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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (16:20 IST)

गणेशोत्सव 2026: बप्पा को प्रसन्न करने के लिए घर पर बनाएं ये 5 आसान और स्वादिष्ट भोग

Lord Ganesha and laddu in the picture.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (16:20 IST)
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गणेश उत्सव 14 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 सितंबर तक चलेगा। 12 दिनों के इस पावन उत्सव में भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन भांति-भांति के व्यंजन, मोदक और लड्डू अर्पित किए जाते हैं। यदि आप भी बप्पा के लिए घर पर ही शुद्ध और स्वादिष्ट प्रसाद तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ दी गई 5 आसान रेसिपीज़ आपकी मदद करेंगी।

1. उकडीचे मोदक (भाप वाले मोदक)

मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। भाप में बने मोदक बेहद पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं।
आवश्यक सामग्री:
भरावन के लिए: 1 कप कद्दूकस किया नारियल, 1 कप गुड़, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर।
बाहरी परत के लिए: 1 कप चावल का आटा, 1 कप पानी, 1 चम्मच शुद्ध देसी घी, चुटकीभर नमक।
 
बनाने की विधि:
  • एक पैन में कद्दूकस किया नारियल और गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब गुड़ पिघलकर मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तब इसमें इलायची पाउडर मिलाकर आंच बंद कर दें और ठंडा होने दें।
  • एक दूसरे बर्तन में पानी, घी और चुटकीभर नमक डालकर उबालें। पानी उबलने पर आंच बंद करें, चावल का आटा डालें और अच्छी तरह मिलाकर 5-10 मिनट के लिए ढककर रख दें।
  • आटे को हाथों से अच्छी तरह मसलकर नरम डो तैयार करें।
  • आटे की छोटी लोई बनाकर उसे कटोरी का आकार दें, बीच में तैयार नारियल-गुड़ की स्टफिंग भरें और ऊपर से मोदक की शेप देकर बंद कर दें।
  • इन्हें स्टीमर या इडली स्टैंड में 10 से 15 मिनट तक भाप में पकाएं।

2. सूजी का हलवा

सूजी का हलवा एक ऐसा प्रसाद है जो बहुत ही कम समय में बेहद स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाता है।
आवश्यक सामग्री:
1 कप सूजी, 1/2 कप देसी घी, 1 कप चीनी, 3 कप पानी, थोड़े कटे हुए काजू-बादाम और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर।
 
बनाने की विधि:
  • एक कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर सुनहरा व खुशबूदार होने तक भूनें।
  • दूसरे बर्तन में पानी और चीनी मिलाकर उबाल लें ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए।
  • भुनी हुई सूजी में धीरे-धीरे उबला हुआ चीनी का पानी डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गांठे (Lumps) न बनें।
  • मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे मिलाकर 1 मिनट पकाएं और आंच बंद कर दें।

3. नारियल के लड्डू

नारियल के लड्डू स्वाद में बेहतरीन होते हैं और इन्हें बिना किसी झंझट के झटपट बनाया जा सकता है।
आवश्यक सामग्री:
2 कप कद्दूकस किया सूखा नारियल (डेसिकेटेड कोकोनट), 1 कप मिल्कमेड (कंडेंस्ड मिल्क), 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े कटे हुए मेवे।
 
बनाने की विधि:
  • पैन में नारियल के बुरादे को धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लें।
  • अब इसमें मिल्कमेड और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं जब तक मिश्रण एकसार न हो जाए।
  • मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें, फिर हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर छोटे-छोटे लड्डू बना लें।
  • तैयार लड्डुओं को सूखे नारियल के बुरादे में लपेटकर सर्व करें।
 

4. शाही पान का बीड़ा (पान का भोग)

यह एक अनोखा, सुगंधित और मुखवास के रूप में गणपति बप्पा को अर्पित किया जाने वाला विशेष भोग है।
आवश्यक सामग्री:
5-6 ताजे पान के पत्ते, 2 चम्मच गुलकंद, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच टूटी-फ्रूटी या चेरी, 1 चम्मच नारियल का बुरादा, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और बंद करने के लिए लौंग।
 
बनाने की विधि:
  • एक बाउल में गुलकंद, सौंफ, टूटी-फ्रूटी, नारियल बुरादा और इलायची पाउडर को आपस में अच्छी तरह मिला लें।
  • पान के पत्तों को साफ धोकर पोंछ लें।
  • हर पान के पत्ते के बीच में यह तैयार मिश्रण रखें और पत्ते को मोड़कर छोटा बीड़ा (त्रिभुज आकार) बना लें।
  • बीड़े को बंद रखने के लिए ऊपर से एक लौंग लगा दें।
 

5. केले का शीरा (केला महाप्रसाद)

सत्यनारायण कथा और गणेश उत्सव में केले के शीरे का विशेष महत्व है। यह बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है।
आवश्यक सामग्री:
1 कप सूजी, 1/2 कप घी, 2 पके हुए केले (मैश किए हुए), 1 कप चीनी, 3 कप दूध या पानी, कटे हुए मेवे और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर।
 
बनाने की विधि:
  • कढ़ाई में घी गरम करके सूजी को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें।
  • अलग पैन में दूध (या पानी) और चीनी मिलाकर उबाल लें।
  • भुनी हुई सूजी में उबला हुआ गर्म दूध धीरे-धीरे डालते हुए लगातार चलाएं।
  • जब शीरा गाढ़ा होने लगे, तब इसमें मैश किए हुए केले, कटे हुए मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। 2-3 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और बप्पा को भोग लगाएं।
 
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