शनिवार, 11 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. varuthini-ekadashi-2026-arth-pooja-vidhi-mantra-aur-labh
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (18:31 IST)

वरुथिनी एकादशी 2026: जानें इसका अर्थ, पूजा विधि, शक्तिशाली मंत्र और मिलने वाले चमत्कारी लाभ

Lord vishnu
Ekadashi fasting Date n Time 2026: वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन रखा जाएगा। वरूथिनी का अर्थ है- संकटों से बचाने वाली ढाल। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है, यह व्रत उसके लिए एक अभेद कवच (Shield) की तरह काम करता है।
 

वरुथिनी का अर्थ:

प्राचीन काल में युद्ध के दौरान रथ के चारों ओर जो सुरक्षा घेरा या रक्षक दल होता था, उसे भी 'वरुथिनी' कहा जाता था। सरल शब्दों में कहें तो, जो आपको हर तरफ से सुरक्षित घेरे में रखे और बाहरी बाधाओं से बचाए, वही 'वरुथिनी' है।
 

शुभ समय:

ब्रह्म मुहूर्त- प्रात: 04:28 से 05:13 तक।
अभिजीत मुहूर्त- दिन में 11:56 से 12:47 तक।
गोधूलि मुहूर्त- शाम को 06:44 से 07:07 तक।
 

वरुथिनी एकादशी का विशेष मंत्र

चूंकि इस दिन वराह भगवान की पूजा का विधान है, इसलिए इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है:
ॐ वराहाय नमः
संकटों से मुक्ति और रक्षा के लिए (वरुथिनी कवच मंत्र)
यदि आप शत्रुओं या संकटों से रक्षा के लिए यह व्रत कर रहे हैं, तो 'श्री विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें या इस छोटे मंत्र का जाप करें:
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वराह रूपाय नमः
 

वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि:

  • वरुथिनी एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हलका भोजन करें, प्‍याज-लहसुन का त्‍याग दशमी से ही कर दें। 
  • एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें।
  • तत्पश्चात घर के पूजा स्‍थल को गंगाजल से पवित्र करें। 
  • श्री भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्‍नान करवाएं तथा अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधिपूर्वक पूजन करें। 
  • घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर, पूजा करें और घी का दीपक जलाएं।
  • साथ ही तुलसी का पूजन करें। 
  • पूजन के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करते रहें।
  • भगवान श्रीहरि को खरबूजे का भोग लगाएं।
  • रात्रि में पुन: भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। 
  • पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें।
  • रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। 
  • एकादशी व्रत के दिन अगर हो सकें तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें।
  • एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुन: श्री विष्‍णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान-दक्षिणा दें।
  • तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें।

वरुथिनी एकादशी का लाभ:

जैसा कि अभी वैशाख माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो इस संदर्भ में वरुथिनी एकादशी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इस नाम के पीछे एक ठोस कारण है।
दुखों से सुरक्षा: माना जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है, यह व्रत उसके लिए एक अभेद कवच (Shield) की तरह काम करता है। यह उसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कष्टों से सुरक्षित रखता है।
सौभाग्य की प्राप्ति: 'वरुथिनी' का अर्थ केवल रक्षा नहीं, बल्कि सौभाग्य भी है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के कष्टों का नाश होता है और उसे सुख-सौभाग्य प्राप्त होता है।
कथा का संकेत: पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा मान्धाता ने इसी 'वरुथिनी' शक्ति के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त किया था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्वLord Vishnu Puja in Vaishakh: हिंदू धर्म में वैशाख का महीना आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यहां इस महीने की महत्ता और पूजनीय देवताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिषIndo-Pak War: हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कुछ कड़े और चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाक संसद में दावा किया कि भारत "एक और युद्ध की तैयारी" कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं अधिक "शक्तिशाली और कठोर" होगा। हालांकि ज्योतिष इस संबध में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं।

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणीमहायुद्ध के बढ़ते संकेतों के बीच क्या सच में बदल सकता है दुनिया का भूगोल? जानिए ज्योतिष के अनुसार आने वाले समय के बड़े संकेत और किन बातों में बरतनी चाहिए सावधानी। 02 अप्रैल से 02 अगस्त का समय खराब।

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्य

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्यAkshaya Tritiya 2026, Abujh Muhurat: 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश कार्य करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, सोना खरीदना, विवाह करना आदि मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। चलिए जानते हैं कि क्या होता है यह अबूझ मुहूर्त।

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातेंबैसाखी उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह पर्व कृषि, धर्म और ज्योतिषीय गणनाओं का एक अनूठा संगम है। वैसाखी एक प्राचीन कृषि उत्सव है, जिसे पंजाब क्षेत्र में सभी पंजाबियों द्वारा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। पंजाब के लोगों, विशेषकर सिखों के लिए, वैसाखी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व है। वैसाखी को हिन्दु सौर कैलेण्डर पर आधारित, सिख नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार यह 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा।

वरुथिनी एकादशी 2026: जानें इसका अर्थ, पूजा विधि, शक्तिशाली मंत्र और मिलने वाले चमत्कारी लाभ

वरुथिनी एकादशी 2026: जानें इसका अर्थ, पूजा विधि, शक्तिशाली मंत्र और मिलने वाले चमत्कारी लाभEkadashi fasting Date n Time 2026: वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन रखा जाएगा। वरूथिनी का अर्थ है- संकटों से बचाने वाली ढाल। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है, यह व्रत उसके लिए एक अभेद कवच (Shield) की तरह काम करता है।

12 April Birthday: आपको 12 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 April Birthday: आपको 12 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

रोग पंचक शुरू: भूलकर भी न करें ये काम, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

रोग पंचक शुरू: भूलकर भी न करें ये काम, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियांआज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 12 अप्रैल 2026 अर्धरात्रि से पंचक का प्रारंभ हो रहा है। हिंदू पंचांग और ज्योतिष में पंचक के समय को कुछ कार्यों के लिए बेहद अशुभ, तो कुछ के लिए सामान्य माना जाता है। यहां पंचक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 अप्रैल 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 अप्रैल 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 12 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग...

Weekly Horoscope April 2026: इस सप्ताह का राशिफल (13 से 19 अप्रैल): किस राशि के लिए है भाग्यशाली समय?

Weekly Horoscope April 2026: इस सप्ताह का राशिफल (13 से 19 अप्रैल): किस राशि के लिए है भाग्यशाली समय?Weekly Astrology Horoscope 2026: अप्रैल 2026 का यह नया सप्ताह आपके जीवन में नई ऊर्जा, अवसरों और बदलावों का संकेत लेकर आया है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के बीच ग्रहों की चाल में होने वाले परिवर्तन आपके करियर, व्यवसाय, प्रेम जीवन, पारिवारिक संबंधों और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com