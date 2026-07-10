आंध्रप्रदेश में 4 साल बाद कोविड-19 से पहली मौत, कडप्पा में मिले नए मामले

आंध्रप्रदेश में लगभग 4 वर्षों बाद कोविड-19 (Covid-19) से पहली पुष्ट मौत दर्ज की गई है। राज्य के कडप्पा (Kadapa) जिले में 46 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। हाल के दिनों में जिले में कोविड-19 के मामलों में दोबारा बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है।

चार दिन तक चला इलाज, निमोनिया से बिगड़ी हालत

जानकारी के अनुसार, 46 वर्षीय मरीज का इलाज सीएमसी वेल्लोर में चल रहा था, जहां उसकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चार दिनों तक उपचार के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और बुधवार को उसकी मौत हो गई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मरीज के दोनों फेफड़े गंभीर रूप से संक्रमित हो चुके थे और उसे निमोनिया भी हो गया था, जिसके कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

कडप्पा में मिले चार नए कोविड मरीज

इसी बीच, RT-PCR जांच में कडप्पा जिले में चार नए कोविड-19 संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें से तीन मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक मरीज अस्पताल के विशेष कोविड वार्ड में भर्ती है और उसका इलाज जारी है।

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स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सलाह

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोविड-19 का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत हो, तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर जांच करानी चाहिए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।