क्या अमेरिका में दिखा जैलीफिश UFO? आखिर क्या है उड़ानें रद्द होने के वायरल दावों का सच

Jellyfish UFO USA news: सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिका के आसमान में एक रहस्यमयी 'जैलीफिश' के आकार का यूएफओ (UFO) नजर आने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ यह दावा भी किया जा रहा है कि इसी रहस्यमयी वस्तु के कारण अमेरिका में सभी उड़ानों को रोकना और रद्द करना पड़ा। आखिर, यह रहस्यमयी वस्तु अमेरिका में कहां-कहां देखी गई, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और उड़ानों के रद्द होने के पीछे का असली सच क्या है?

अमेरिका के आसमान में एक बार फिर 'अज्ञात उड़ने वाली वस्तु' यानी यूएफओ (UFO) को लेकर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (X और रेडिट) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आसमान में जैलीफिश जैसी दिखने वाली एक अजीबोगरीब आकृति तैरती नजर आ रही है। इस घटना को अमेरिका में हाल ही में हुई विमान सेवा की भारी गड़बड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है।

अलास्का (Anchorage) : वायरल वीडियो मुख्य रूप से अलास्का के एंकोरेज में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे (जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन, जहां एफ-22 फाइटर जेट तैनात हैं) के पास का बताया जा रहा है। एक दंपति ने पेड़ों की कतार के ऊपर एक काले और सिल्वर रंग की जैलीफिश जैसी आकृति को मंडराते हुए कैमरे में कैद किया, जिसके नीचे लटकते हुए हिस्से (टेंटेकल्स की तरह) स्वतंत्र रूप से हिल रहे थे। हालांकि यह वीडियो जून में शूट किया गया था, लेकिन नवंबर में यह इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ।

वायरल वीडियो मुख्य रूप से अलास्का के एंकोरेज में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे (जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन, जहां एफ-22 फाइटर जेट तैनात हैं) के पास का बताया जा रहा है। एक दंपति ने पेड़ों की कतार के ऊपर एक काले और सिल्वर रंग की जैलीफिश जैसी आकृति को मंडराते हुए कैमरे में कैद किया, जिसके नीचे लटकते हुए हिस्से (टेंटेकल्स की तरह) स्वतंत्र रूप से हिल रहे थे। हालांकि यह वीडियो जून में शूट किया गया था, लेकिन नवंबर में यह इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। ओरेगन (Wilsonville) : इसके अलावा ओरेगन के विल्सनविले में भी एक महिला और उसकी बेटी ने आसमान से एक विशाल, पारदर्शी सिल्वर रंग की वस्तु को नीचे आते और फिर हवा में गायब होते देखने का दावा किया है।

इसके अलावा ओरेगन के विल्सनविले में भी एक महिला और उसकी बेटी ने आसमान से एक विशाल, पारदर्शी सिल्वर रंग की वस्तु को नीचे आते और फिर हवा में गायब होते देखने का दावा किया है। टेनेसी (Tennessee) : सोशल मीडिया पोस्ट्स में अलास्का के बाद टेनेसी के आसमान में भी इसी तरह की आकृति देखे जाने के दावे किए जा रहे हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

एलियन की थ्योरी : वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर मीम्स और बहस का दौर भी शुरू हो गया है। कई यूजर्स इसे दूसरे ग्रह (एलियन) का अंतरिक्ष यान बता रहे हैं। एक यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा- क्या अब हमें अपने बिल भरने की जरूरत है या एलियंस आकर सब कुछ ठीक कर देंगे?

तर्क और संदेह : दूसरी तरफ, बड़ी संख्या में यूजर्स और विशेषज्ञ इसे महज एक भ्रम मान रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यह कोई यूएफओ नहीं बल्कि हवा में उड़ने वाली 'ऑक्टोपस पतंग' (Octopus Kite) या कोई बड़ा हीलियम गुब्बारा है। एक यूजर ने निराशा जताते हुए लिखा कि एक साधारण पतंग को लेकर लोग एलियन और सरकारी साजिश की कहानियां गढ़ रहे हैं।

क्या यूएफओ की वजह से अमेरिका में रद्द हुईं उड़ानें?

सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैलाया जा रहा है कि 'जैलीफिश यूएफओ' के खतरे को देखते हुए अमेरिकी विमानन नियामक (FAA) ने पूरे देश में उड़ानों को रोक (ग्राउंड स्टॉप) दिया। हालांकि जांच में यह दावा पूरी तरह भ्रामक और गलत पाया गया है।

फिर क्या है उड़ानें रुकने का असली कारण?

शुक्रवार (13 नवंबर) को अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने सुरक्षा कारणों से देशव्यापी 'ग्राउंड स्टॉप' लागू किया था, जिससे करीब 4 घंटे तक विमान सेवाएं ठप रहीं और 15 हजार से अधिक उड़ानें प्रभावित या रद्द हुईं। लेकिन इसका किसी यूएफओ या एलियन से कोई संबंध नहीं है।

अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन ने स्पष्ट किया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के पुराने कम्युनिकेशन नेटवर्क और राउटर्स में डेटा ओवरलोड होने के कारण तकनीकी खराबी (टेलीकम्युनिकेशन आउटेज) आई थी। रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी बाधित होने की वजह से एहतियातन उड़ानों को रोका गया था। दूसरी ओर, अलास्का के वायरल वीडियो में दिख रही जैलीफिश जैसी आकृति के किसी एलियन यान होने का कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है।