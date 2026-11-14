  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. antony-blinken-statement-india-right-to-self-defense-pakistan-relations-ht-leadership-summit
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: नई दिल्ली , Saturday, 14 November 2026 (21:09 IST)

अमेरिका को भारत के आत्मरक्षा अधिकार का सम्मान करना चाहिए, US के पूर्व विदेश मंत्री ब्लिंकन का पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान

Antony Blinken New Delhi speech
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (23:11 IST)
google-news
अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत की वैश्विक भूमिका और आतंकवाद के खिलाफ उसके रुख का पुरजोर समर्थन किया है। नई दिल्ली में आयोजित समिट के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों के बीच के 'मौलिक अंतर' को भी स्पष्ट किया।
 
ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को न सिर्फ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करना चाहिए बल्कि आतंकवाद के प्रति 'कतई बर्दाश्त नहीं करने' यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।

भारत एक वैश्विक शक्ति, साझा हित भी वैश्विक

समिट के दौरान भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) के चेयरमैन जावेद अशरफ के साथ विशेष बातचीत में ब्लिंकन ने भारत के बढ़ते कद को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों में एक ‘मौलिक अंतर’ है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री के अनुसार, भारत एक वैश्विक शक्ति है और अमेरिका के उसके साथ संबंध तथा साझा हित वास्तव में वैश्विक प्रकृति के हैं। उन्होंने संकेत दिया कि आज भारत-अमेरिका साझेदारी केवल द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता, व्यापार, तकनीक और सुरक्षा से जुड़ी हुई है।

पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध केवल क्षेत्रीय

भारत से तुलना करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों की सीमाओं को भी परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि भारत के विपरीत, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंध ‘क्षेत्रीय’ स्वरूप के हैं। ब्लिंकन ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय स्तर पर अब भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जहां अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन इसकी तुलना भारत के साथ अमेरिका की वैश्विक साझेदारी से नहीं की जा सकती।

आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश

ब्लिंकन का यह बयान ऐसे समय में बेहद अहम माना जा रहा है जब सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर वैश्विक मंचों पर लगातार चर्चा हो रही है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और भारत की आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत कर उन्होंने यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भारत के रुख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझा जाना चाहिए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
प्रयागराज में पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, आरक्षण मुक्त भारत की उठाई मांग

हुआंग से शी पेई तक... क्या है चीन की 'हनी ट्रैप' नीति और क्यों है इस समय चर्चा में?

हुआंग से शी पेई तक... क्या है चीन की 'हनी ट्रैप' नीति और क्यों है इस समय चर्चा में?China Honey Trap Policy: दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के प्रमुख जेन्सेन हुआंग और सिंगापुर स्थित टेक कंपनी की अधिकारी एलिस हुआंग के रिश्तों ने एक बार फिर चीन की खुफिया रणनीति 'हनी ट्रैप' (Honey Trap) को वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

70 लड़कियों को ऑनलाइन फंसाने वाले भारतीय छात्र को 30 साल जेल, ऐसे करता था ब्लैकमेल

70 लड़कियों को ऑनलाइन फंसाने वाले भारतीय छात्र को 30 साल जेल, ऐसे करता था ब्लैकमेलब्रिटेन में भारतीय मूल के 27 साल के छात्र बिलाल काजी को 70 नाबालिग लड़कियों को ऑनलाइन फंसाने और ब्लैकमेल करने के मामले में 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। वह सोशल मीडिया पर खुद को 14 साल का ब्रिटिश लड़का बताकर लड़कियों से दोस्ती करता था। फिर प्यार का भरोसा दिलाकर उनसे निजी तस्वीरें और वीडियो मांगता था। अगर कोई लड़की मना करती तो वह उसकी तस्वीरें परिवार और दोस्तों को भेजने की धमकी देता था। इस खबर के बाद ब्र‍िटेन में हडकंप सा मचा है। कहा जा रहा है क‍ि पीड‍ित लडक‍ियों की संख्‍या 70 से ज्‍यादा हो सकती है।

अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें दोनों के रिश्तों में कैसे आई थी दरार

अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें दोनों के रिश्तों में कैसे आई थी दरारAkhilesh Yadav on Raja Bhaiya: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और बाहुबलियों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 19 चर्चित लोगों की आपराधिक रिपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा मांगे जाने का जिक्र करते हुए कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर तीखा हमला बोला।

क्या अमेरिका में दिखा जैलीफिश UFO? आखिर क्या है उड़ानें रद्द होने के वायरल दावों का सच

क्या अमेरिका में दिखा जैलीफिश UFO? आखिर क्या है उड़ानें रद्द होने के वायरल दावों का सचJellyfish UFO USA news: सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिका के आसमान में एक रहस्यमयी 'जैलीफिश' के आकार का यूएफओ (UFO) नजर आने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ यह दावा भी किया जा रहा है कि इसी रहस्यमयी वस्तु के कारण अमेरिका में सभी उड़ानों को रोकना और रद्द करना पड़ा।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर MP की डबल डेकर बस बनी आग का गोला, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान

यमुना एक्सप्रेस-वे पर MP की डबल डेकर बस बनी आग का गोला, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जानYamuna Expressway bus fire: ​मथुरा जिले के राया थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। आगरा से दिल्ली की ओर जा रही एक डबल डेकर बस (MP14 ZH5063) में रात करीब 1:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और यात्रियों में हड़कंप मच गया।

'भारत समिट-2026' के विदेशी मेहमानों को लेकर घमासान, भाजपा ने राहुल और कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

'भारत समिट-2026' के विदेशी मेहमानों को लेकर घमासान, भाजपा ने राहुल और कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोपहैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय ‘भारत समिट-2026’ को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सम्मेलन में ‘भारत-विरोधी ताकतों’ और अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस से जुड़े नेटवर्क के लोगों को आमंत्रित करने का आरोप लगाते हुए इसे ‘राष्ट्र-विरोधी एजेंडा’ करार दिया।

अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें दोनों के रिश्तों में कैसे आई थी दरार

अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें दोनों के रिश्तों में कैसे आई थी दरारAkhilesh Yadav on Raja Bhaiya: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और बाहुबलियों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 19 चर्चित लोगों की आपराधिक रिपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा मांगे जाने का जिक्र करते हुए कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर तीखा हमला बोला।

अमेरिका को भारत के आत्मरक्षा अधिकार का सम्मान करना चाहिए, US के पूर्व विदेश मंत्री ब्लिंकन का पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान

अमेरिका को भारत के आत्मरक्षा अधिकार का सम्मान करना चाहिए, US के पूर्व विदेश मंत्री ब्लिंकन का पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयानअमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत की वैश्विक भूमिका और आतंकवाद के खिलाफ उसके रुख का पुरजोर समर्थन किया है। नई दिल्ली में आयोजित समिट के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों के बीच के 'मौलिक अंतर' को भी स्पष्ट किया।

प्रयागराज में पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, आरक्षण मुक्त भारत की उठाई मांग

प्रयागराज में पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, आरक्षण मुक्त भारत की उठाई मांगUdaibhan Karwariya rally Prayagraj: ​2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की आहट के बीच प्रयागराज जनपद की करछना विधानसभा स्थित रामपुर औद्योगिक क्षेत्र में भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने एक विशाल जनसभा के माध्यम से बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया।

क्या अमेरिका में दिखा जैलीफिश UFO? आखिर क्या है उड़ानें रद्द होने के वायरल दावों का सच

क्या अमेरिका में दिखा जैलीफिश UFO? आखिर क्या है उड़ानें रद्द होने के वायरल दावों का सचJellyfish UFO USA news: सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिका के आसमान में एक रहस्यमयी 'जैलीफिश' के आकार का यूएफओ (UFO) नजर आने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ यह दावा भी किया जा रहा है कि इसी रहस्यमयी वस्तु के कारण अमेरिका में सभी उड़ानों को रोकना और रद्द करना पड़ा।

Xiaomi 18 Pro Series : Xiaomi का बड़ा धमाका, 17 नवंबर को लॉन्च होंगे 7 नए प्रोडक्ट, जानिए क्या होगा खास

Xiaomi 18 Pro Series : Xiaomi का बड़ा धमाका, 17 नवंबर को लॉन्च होंगे 7 नए प्रोडक्ट, जानिए क्या होगा खासचीनी टेक कंपनी Xiaomi अपने ग्लोबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी 17 नवंबर 2026 को Xiaomi 18 Pro सीरीज के साथ कई नए डिवाइस लॉन्च करने जा रही है। इस लॉन्च इवेंट में स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड, वायरलेस ईयरबड्स और स्मार्ट होम अप्लायंसेज पेश किए जाएंगे। इनमें Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11 और Xiaomi Clip TWS के साथ Mijia के तीन घरेलू उपकरण और एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर शामिल हैं।

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।