अमेरिका को भारत के आत्मरक्षा अधिकार का सम्मान करना चाहिए, US के पूर्व विदेश मंत्री ब्लिंकन का पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत की वैश्विक भूमिका और आतंकवाद के खिलाफ उसके रुख का पुरजोर समर्थन किया है। नई दिल्ली में आयोजित समिट के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों के बीच के 'मौलिक अंतर' को भी स्पष्ट किया।

ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को न सिर्फ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करना चाहिए बल्कि आतंकवाद के प्रति 'कतई बर्दाश्त नहीं करने' यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।

भारत एक वैश्विक शक्ति, साझा हित भी वैश्विक

समिट के दौरान भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) के चेयरमैन जावेद अशरफ के साथ विशेष बातचीत में ब्लिंकन ने भारत के बढ़ते कद को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों में एक ‘मौलिक अंतर’ है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री के अनुसार, भारत एक वैश्विक शक्ति है और अमेरिका के उसके साथ संबंध तथा साझा हित वास्तव में वैश्विक प्रकृति के हैं। उन्होंने संकेत दिया कि आज भारत-अमेरिका साझेदारी केवल द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता, व्यापार, तकनीक और सुरक्षा से जुड़ी हुई है।

पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध केवल क्षेत्रीय

भारत से तुलना करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों की सीमाओं को भी परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि भारत के विपरीत, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंध ‘क्षेत्रीय’ स्वरूप के हैं। ब्लिंकन ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय स्तर पर अब भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जहां अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन इसकी तुलना भारत के साथ अमेरिका की वैश्विक साझेदारी से नहीं की जा सकती।

आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश

ब्लिंकन का यह बयान ऐसे समय में बेहद अहम माना जा रहा है जब सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर वैश्विक मंचों पर लगातार चर्चा हो रही है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और भारत की आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत कर उन्होंने यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भारत के रुख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझा जाना चाहिए।