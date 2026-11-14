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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: प्रयागराज , Saturday, 14 November 2026 (20:28 IST)

प्रयागराज में पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, आरक्षण मुक्त भारत की उठाई मांग

Udaibhan Karwariya rally Prayagraj
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (20:31 IST)
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Udaibhan Karwariya rally Prayagraj: ​2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की आहट के बीच प्रयागराज जनपद की करछना विधानसभा स्थित रामपुर औद्योगिक क्षेत्र में भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने एक विशाल जनसभा के माध्यम से बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। 'सही दिशा, सही वक्त' के नारे के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में आयोजकों के अनुसार प्रयागराज और आसपास के कई जिलों से भारी संख्या में समर्थक जुटे, जिनकी अनुमानित संख्या करीब दो लाख बताई गई है।

101 ब्राह्मणों ने किया शंखनाद

​जेल से रिहा होने के लगभग दो साल बाद आयोजित इस बड़े मंच के जरिए उदयभान करवरिया ने प्रयागराज की सियासत में अपनी और अपने परिवार की सक्रिय वापसी का संदेश दिया है। पूर्व विधायक के बेटे सक्षम करवरिया की ओर से आयोजित इस जनसभा की शुरुआत 101 ब्राह्मणों के शंखनाद के साथ हुई। कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ के कारण हाईवे पर लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान समर्थकों के हाथों में भगवा झंडे, तलवार और फरसे भी दिखाई दिए।

​UGC और आरक्षण पर बड़ा बयान

मंच से अपने संबोधन में उदयभान करवरिया ने यूजीसी (UGC) के प्रावधानों को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक 'आरक्षण मुक्त भारत' बनाने की भी वकालत की। करवरिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुलकर समर्थन करते हुए यह दावा किया कि यूजीसी के नए प्रावधानों के माध्यम से मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है।

​विरोधियों पर निशाना और चुनौती

उन्होंने बिना किसी नेता का नाम लिए विरोधियों पर हमला बोला और चुनौती दी कि वे अपना पद छोड़कर ऐसी एक रैली करके दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि वे सवाल पूछने वालों का स्वागत करते हैं, न कि उन्हें पुलिस हिरासत में पिटवाते हैं।

​2027 के चुनाव और बेटे की दावेदारी पर रुख

उदयभान करवरिया ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी ओर, उनके बेटे सक्षम करवरिया ने मंच से जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिसे 2027 के विधानसभा चुनावों में करवरिया परिवार की नई पीढ़ी की राजनीतिक दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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