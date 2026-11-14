यमुना एक्सप्रेस-वे पर MP की डबल डेकर बस बनी आग का गोला, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान

Yamuna Expressway bus fire: ​मथुरा जिले के राया थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। आगरा से दिल्ली की ओर जा रही एक डबल डेकर बस (MP14 ZH5063) में रात करीब 1:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और यात्रियों में हड़कंप मच गया।

​ड्राइवर की मुस्तैदी ने बचाई 40 जिंदगियां

चलती बस में आग की लपटें उठती देख चालक ने घबराने के बजाय गजब की सूझबूझ दिखाई। उसने तत्काल बस को एक्सप्रेस-वे के किनारे खड़ा किया और खुद उतरकर सो रहे यात्रियों को जगाया व फौरन नीचे उतारा। सभी यात्रियों के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद डायल 112 पर पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई।

​दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू

अग्निशमन विभाग के अधिकारी किशन लाल ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं, सीओ महावन संजीव कुमार राय ने पुष्टि की कि बस आगरा से दिल्ली के छतरपुर जा रही थी। गनीमत रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों का पूरा सामान जलकर खाक हो गया।

​उल्लेखनीय है कि भारत में पिछले एक दशक के दौरान चलती बसों में आग लगने की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने यात्री सुरक्षा के मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में स्लीपर और यात्री बसों में आग लगने से 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। राज्यसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, महज तीन साल के भीतर बसों में आग की 45 घटनाओं में 64 लोगों की मौत दर्ज की गई।

​हादसों के मुख्य कारण

विशेषज्ञों और जांच रिपोर्टों के अनुसार, इन घटनाओं के पीछे शॉर्ट सर्किट, वाहनों में अनाधिकृत बदलाव, अतिरिक्त बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल, इंजन में फायर सप्रेशन सिस्टम का अभाव और टक्कर के बाद आपातकालीन निकास का जाम होना प्रमुख वजहें हैं।

​विगत वर्षों के प्रमुख बस अग्निकांड

14 नवंबर 2026 (मथुरा, उ.प्र.) : यमुना एक्सप्रेस-वे पर शॉर्ट सर्किट से स्लीपर बस में आग; चालक की सतर्कता से 40 यात्री सुरक्षित।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर शॉर्ट सर्किट से स्लीपर बस में आग; चालक की सतर्कता से 40 यात्री सुरक्षित। अक्टूबर 2025 (जैसलमेर-जोधपुर) : थायात गांव के पास एसी स्लीपर बस में भीषण आग लगने से करीब 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत।

थायात गांव के पास एसी स्लीपर बस में भीषण आग लगने से करीब 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत। अक्टूबर 2025 (करनूल, आंध्र प्रदेश) : हैदराबाद-बेंगलुरु रूट पर निजी स्लीपर बस की टक्कर के बाद लगी आग में 19 से 25 यात्रियों की मौत।

हैदराबाद-बेंगलुरु रूट पर निजी स्लीपर बस की टक्कर के बाद लगी आग में 19 से 25 यात्रियों की मौत। जुलाई 2023 (बुलढाणा, महाराष्ट्र) : नागपुर-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर डिवाइडर से टकराने के बाद बस में आग; 3 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत।

नागपुर-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर डिवाइडर से टकराने के बाद बस में आग; 3 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत। अक्टूबर 2022 (नासिक, महाराष्ट्र) : बस में आग लगने की गंभीर दुर्घटना में कई यात्री हताहत हुए।

बस में आग लगने की गंभीर दुर्घटना में कई यात्री हताहत हुए। 2013 (हावेरी और महबूबनगर) : इन दो बड़े हादसों में भारी जनहानि के बाद ही देश में बस बॉडी कोड (AIS 119) में बड़े बदलाव किए गए थे।

सुरक्षा को लेकर सरकार के सख्त कदम

​लगातार हो रहे हादसों पर लगाम कसने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नियमों को सख्त किया है-