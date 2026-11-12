Punjab Assembly Elections 2027 : AAP ने जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची, 2 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने 12 नवंबर 2026 को 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में सुजानपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर नॉर्थ, पट्टी, जालंधर सेंट्रल और नवांशहर समेत कई विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। बड़ी बात यह कि इस लिस्‍ट में 2 सांसदों को भी जगह दी गई है।







The Aam Aadmi Party hereby announces the following candidates for the Punjab Legislative Assembly Elections, 2027. https://t.co/14cQpqt6pV — AAP (@AamAadmiParty) November 12, 2026 कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान

ALSO READ: Mahindra ला रही 4 नई SUV, BE 07 से Thar Roxx तक जानिए पूरी डिटेल AAP की इस सूची में अमृतसर नॉर्थ से करमजीत सिंह रिंटू, पट्टी से जसकंवर सिंह गिल और फगवाड़ा से डॉ. राज कुमार चब्बेवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। बरनाला से गुरमीत सिंह मीत हेयर और फगवाड़ा से राजकुमार छाबेवाल को मैदान में उतारा गया है। AAP की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर हैं। पार्टी ने इस सूची में कई विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है।

वहीं, जालंधर की तीन विधानसभा सीटों—जालंधर सेंट्रल, जालंधर नॉर्थ और जालंधर कैंट—के लिए भी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं।