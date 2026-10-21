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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (14:02 IST)

सिनेमाघरों में 23 अक्टूबर का महासंग्राम: जब एक साथ टकराएंगी रोमांस, खेल और हॉरर की 10 फिल्में

टिकट खिड़की पर बवंडर: इस शुक्रवार पर्दे पर उतरेगा स्टार पावर, देसी ड्रामा और डबिंग का अनोखा कॉकटेल
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (14:02 IST)
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टिकट खिड़की पर बवंडर: इस शुक्रवार पर्दे पर उतरेगा स्टार पावर, देसी ड्रामा और डबिंग का अनोखा कॉकटेल
23 अक्टूबर 2026 का शुक्रवार सिनेप्रेमियों के लिए भरपूर सौगात लेकर आ रहा है। इस दिन बॉक्स ऑफिस पर 10 विभिन्न शैलियों की फिल्मों का महाक्लैश देखने को मिलेगा। बॉलीवुड के बड़े सितारों की रोमांटिक-कॉमेडी, खेल जगत की प्रेरक सच्ची कहानियां और मासूम पारिवारिक ड्रामे से लेकर साउथ और हॉलीवुड के डब किए गए डरावने थ्रिलर तक, दर्शक अपनी पसंद के अनुसार सिनेमा चुन सकते हैं। टिकट खिड़की पर यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला थिएटर्स में रौनक लौटाने का दम रखता है।
 
  • उड़ता तीर (Udta Teer)
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की यह ताजगी भरी रोमांटिक कॉमेडी समाज के एक अनूठे विषय पर व्यंग्य कसते हुए गुदगुदाती है। आकाश ए. कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी चुटीली पटकथा और मजेदार डायलॉग्स के साथ दर्शकों को बड़े पर्दे पर खींचने के लिए पूरी तरह तैयार है।
 
  • तू है मेरी किरण (Tu Hai Meri Kiran)
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की यह सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्यार और जूनून की डार्क सीमाओं को टटोलती है। फिल्म में एकतरफा आकर्षण और उसके खतरनाक अंजाम को बेहद सस्पेंस भरे अंदाज में बुना गया है।
 
  • पहला प्यार दूसरी बार (Pehla Pyaar Doosri Baar)
स्कूल के दस साल पूरे होने पर जब पुराने दोस्त एक रियूनियन में मिलते हैं, तो पुरानी यादें और अधूरे क्रश फिर से जिंदा हो जाते हैं। अनुज सैनी द्वारा निर्देशित यह यूथ-सेंट्रिक लाइट-हार्टेड कॉमेडी आज की पीढ़ी के रिश्तों, कन्फ्यूजन और दोबारा प्यार में पड़ने के अहसास को दर्शाती है।
 
  • तुम मेरे हो… (Tum Mere Ho…)
गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय अभिनीत यह इंटेंस लव स्टोरी एडवेंचर और रोमांस का खूबसूरत संगम है। कहानी एक स्काईडाइवर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका जीवन प्यार मिलने के बाद बदलता है, लेकिन रिश्ते में आने वाले कई अप्रत्याशित मोड़ उसे इम्तिहान की आग में झोंक देते हैं।
 
  • दूसरा (Doosra)
अभिनय देव के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2002 के ऐतिहासिक नैटवेस्ट फाइनल में सौरव गांगुली द्वारा लॉर्ड्स की बालकनी में टी-शर्ट लहराने की ऐतिहासिक घटना और उससे प्रेरित होकर रूढ़िवादिता को तोड़ने वाली एक युवा लड़की (तारा) के हौसले की कहानी कहती है। खेल और सामाजिक आजादी का यह ताना-बाना रोंगटे खड़े करने वाला है।
 
  • लिटिल थॉमस (Little Thomas)
गुलशन देवैया और रसिका दुग्गल की मौजूदगी वाली यह फिल्म सात साल के एक छोटे बच्चे के नजरिए से रिश्तों की जटिलताओं को समझती है। माता-पिता की अनबन को सुलझाने और अपने लिए एक छोटा भाई पाने की चाह में वह जो मासूम तरकीबें निकालता है, वह दिल को छू लेने वाला पारिवारिक अनुभव देती हैं।
 
  • सुमो दीदी (Sumo Didi)
भारत की पहली पेशेवर महिला सूमो पहलवान हेतल दवे के असाधारण जीवन पर आधारित यह एक सशक्त बायोपिक है। तमाम सामाजिक बंदिशों, शारीरिक चुनौतियों और रूढ़ियों को पछाड़कर अखाड़े में देश का परचम लहराने की यह प्रेरक दास्तान दर्शकों को भीतर तक झकझोरने का काम करती है।
 
  • 418 (डब)
एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल का वह मनहूस कमरा '418', जिसे वर्षों से कोई खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चैत्रा आचार और टीम की यह बहुभाषी सुपरनैचुरल हॉरर-थ्रिलर फिल्म कॉलेज कैंपस के रहस्यों और रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक दृश्यों को हिंदी दर्शकों के बीच परोसने आ रही है।
 
  • होप (HOPE - डब)
प्रसिद्ध निर्देशक ना होंग-जिन द्वारा निर्देशित यह एक्शन-साइंस फिक्शन थ्रिलर सुदूर जंगली इलाके में फैले एलियन संकट की दास्तान है। जब एक छोटा कस्बा रहस्यमयी और घातक खतरे से घिर जाता है, तो स्थानीय लोग और पुलिस अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वैश्विक सितारों से सजी यह फिल्म हिंदी में भी शानदार विजुअल अनुभव लेकर आ रही है।
 
  • क्लेफेस (Clayface - डब)
हॉलीवुड के चर्चित कॉमिक यूनिवर्स के विलेन पर आधारित यह डार्क साइकोलॉजिकल बॉडी-हॉरर थ्रिलर एक ऐसे बदकिस्मत अभिनेता की दास्तान है, जो अपनी खोई हुई शोहरत पाने के लिए एक रासायनिक प्रयोग का शिकार होकर एक खतरनाक, रूप बदलने वाले दैत्य में तब्दील हो जाता है। हिंदी में इसका डब वर्जन थ्रिल के शौकीनों के लिए मुकम्मल पेशकश है।
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