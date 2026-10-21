पहला प्यार दूसरी बार मूवी प्रिव्यू: दोस्ती, ड्रामा और दिल का री-यूनियन

स्कूल के दस साल बाद जब तीन जिगरी दोस्त अपने पुराने रीयूनियन में पहुंचते हैं, तो उनका एकमात्र इरादा अपने पुराने क्रश के सामने दिल खोलकर रख देना होता है। लेकिन बीती यादों और आज की हकीकत के बीच जिंदगी कुछ और ही खेल रच देती है। जब पहला प्यार दोबारा सामने आता है, तो न सिर्फ भावनाएं उलझती हैं बल्कि दोस्ती की भी कड़ी परीक्षा होती है। क्या पहला प्यार दूसरा मौका पाने के बाद मुकम्मल हो पाएगा?

'पहला प्यार दूसरी बार' आज के दौर के युवाओं की मोहब्बत और दोस्ती का ऐसा ताना-बाना है, जिसमें खट्टी-मीठी नोकझोंक के साथ भरपूर ड्रामा मौजूद है। यह कहानी स्कूल के दिनों के उस अनकहे आकर्षण के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सालों बीत जाने के बाद भी कहीं न कहीं दिल के कोने में जिंदा रहता है। जब यह गैंग एक बार फिर आमने-सामने आता है, तो पुरानी गलतफहमियां, नए रिश्ते और हंसी-मजाक मिलकर एक जबर्दस्त रोलरकोस्टर राइड तैयार करते हैं।

लव रंजन कहते हैं, 'पहला प्यार दूसरी बार' की कहानी उन यादों से जुड़ी है जिनकी तरफ हम सब बार-बार लौटते हैं, जैसे स्कूल, फ्रेंडशिप, क्रशे, और वो लोग जिन्होंने उन सालों को खास बनाया। किरदार भले ही यंगर जनरेशन के हों, लेकिन इमोशंस यूनिवर्सल हैं। इस ह्यूमर और यंग रोमांस की दुनिया में छह नए एक्टर्स को लाना इसे और भी एक्साइटिंग बना गया है, और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं कि दर्शक उन्हें और उनके सफर को कैसे देखते हैं।

डायरेक्टर अनुज सैनी कहते हैं, 'पहला प्यार दूसरी बार' मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यह मेरा डायरेक्टोरियल डेब्यू है, और मैं इस सफर को शुरू करने के लिए इससे बेहतर एक्साइटिंग टीम की उम्मीद नहीं कर सकता था। मैं इस बात से उत्साहित हूं कि इन छह यंग एक्टर्स ने फिल्म में क्या लाया है, और बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं कि दर्शक आखिरकार वो अनुभव करे जो हमने साथ मिलकर बनाया है।

छह नए चेहरों का एक साथ डेब्यू: लव रंजन अपनी फिल्मों में हमेशा युवाओं की नब्ज पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्य भूमिकाओं में किसी स्थापित चेहरे के बजाय पूरी तरह छह नए कलाकारों की नई टोली को बड़े पर्दे पर उतारा जा रहा है।

लव रंजन अपनी फिल्मों में हमेशा युवाओं की नब्ज पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्य भूमिकाओं में किसी स्थापित चेहरे के बजाय पूरी तरह छह नए कलाकारों की नई टोली को बड़े पर्दे पर उतारा जा रहा है। लव रंजन की राइटिंग का तड़का: 'प्यार का पंचनामा' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी कल्ट यूथ-कॉमेडी फिल्में देने वाले लव रंजन ने खुद इस फिल्म की कहानी सह-लिखी है, जिससे इसमें उनका सिग्नेचर ह्यूमर और रियलिस्टिक रोमांस देखने को मिलेगा।

'प्यार का पंचनामा' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी कल्ट यूथ-कॉमेडी फिल्में देने वाले लव रंजन ने खुद इस फिल्म की कहानी सह-लिखी है, जिससे इसमें उनका सिग्नेचर ह्यूमर और रियलिस्टिक रोमांस देखने को मिलेगा। अनुज सैनी का डायरेक्टोरियल डेब्यू: लेखक और निर्देशक अनुज सैनी इस फिल्म के जरिए फीचर फिल्म निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं।