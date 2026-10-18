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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (13:24 IST)

प्रभास की 'स्पिरिट' की नई रिलीज डेट का ऐलान, दिवाली 2027 पर रणबीर कपूर की 'रामायण' से होगी सीधी टक्कर

Spirit movie release date
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (13:27 IST)
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भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस मुकाबला देखने के लिए तैयार हो जाइए। ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी बहुप्रतीक्षित एक्शन-ड्रामा फिल्म 'स्पिरिट' की नई रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 
 
साउथ सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी स्टारर यह फिल्म अब 29 अक्टूबर 2027 को दिवाली के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा रिलीज डेट टालने के इस फैसले के साथ ही 2027 की दिवाली पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दो सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों का महाटक्कर तय हो गया है। 
प्रभास की 'स्पिरिट' का सीधा मुकाबला नितेश तिवारी की महाकाव्य फ्रैंचाइजी 'रामायण पार्ट 2' से होगा, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। 
 
प्रभास का नया और खूंखार लुक हुआ आउट
फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान करने से पहले संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ा दी थी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रिय प्रभास अन्ना के फैंस, मैं चश्मे के पीछे छिपे शख्स का एक नया पोस्टर और नई रिलीज डेट कुछ ही मिनटों में पेश करने जा रहा हूं..."
 
इसके कुछ ही देर बाद मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया, जिसमें प्रभास एक दमदार और एग्रेसिव लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में प्रभास के 'शेड्स वाले लुक' और 'इन स्पिरिट मोड' ने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया। बताया जा रहा है कि प्रभास इस फिल्म में एक सस्पेंडेड या बागी पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखेंगे।
 
दिवाली 2027: 'स्पिरिट' बनाम 'रामायण पार्ट 2' का ब्लॉकबस्टर क्लैश   
संदीप रेड्डी वांगा का यह फैसला भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश की नींव रख चुका है। 'स्पिरिट' की 29 अक्टूबर 2027 की रिलीज डेट सीधा 'रामायण पार्ट 2' के समय के आसपास आ रही है। 
 
दिलचस्प बात यह है कि रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा ने 2023 की ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर 'एनिमल' में साथ काम किया था, जिसने वैश्विक स्तर पर 900 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। अब वांगा की अगली फिल्म उनके ही पूर्व स्टार रणबीर कपूर की सबसे बड़ी फ्रैंचाइजी से टकराने जा रही है।
 
क्यों टली 'स्पिरिट' की रिलीज डेट?
प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा के इस प्रोजेक्ट की घोषणा साल 2021 में हुई थी। इसके बाद नवंबर 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शुरुआत में मेकर्स इसे दिसंबर 2026 में लाने की तैयारी में थे, जिसके बाद इसे मार्च 2027 के लिए शेड्यूल किया गया। हालांकि, फिल्म के भारी-भरकम वीएफएक्स, बड़े पैमाने पर एक्शन सीक्वेंस और प्री-प्रोडक्शन में लग रहे समय की वजह से फिल्म को अब दिवाली 2027 तक आगे बढ़ा दिया गया है।
 
'स्पिरिट' में प्रभास और तृप्ति डिमरी की फ्रेश जोड़ी के अलावा भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। फिल्म में विवेक ओबेरॉय, कंचना और ऐश्वर्या देसाई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। हालांकि, पहले प्रकाश राज का नाम भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा था, लेकिन अब वे इसका हिस्सा नहीं हैं।
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