'स्पाइडर-मैन' और बड़ी हिंदी फिल्मों के बीच फंसी राजकुमार राव की फिल्म, मेकर्स ने पोस्टपोन की 'प्रहार'

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की बहुचर्चित कोर्टरूम ड्रामा 'प्रहार' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में राजकुमार राव को वकील के दमदार किरदार में देखने का इंतजार कर रहे फैंस को अब थोड़ा और सब्र करना होगा।

दिनेश विजन की बैनर कंपनी 'मैडॉक फिल्म्स' ने फिल्म की तय रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि मैडॉक फिल्म्स के लिए यह लगातार दूसरा झटका माना जा रहा है। हाल ही में श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 'ईथा' की रिलीज डेट में बदलाव की खबरें आई थीं और अब 'प्रहार' की टलने से फिल्म गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

बॉक्स ऑफिस पर था 'महा-मुकाबला'

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, मैडॉक फिल्म्स ने अपने स्टेकहोल्डर्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स के साथ लंबी चर्चा के बाद ही यह कड़ा फैसला लिया है। फिल्म को डिले करने की मुख्य वजह सिनेमाघरों में आने वाले हफ्तों का 'ओवरक्रॉउडेड रिलीज शेड्यूल' बताया जा रहा है।

इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों की मानें तो 7 अगस्त की तारीख 'प्रहार' के लिए कमर्शियल लिहाज से काफी जोखिम भरी साबित हो सकती थी। 7 अगस्त से ठीक एक हफ्ता पहले 30 जुलाई को मार्वल/सोनी की बड़ी फिल्म 'Spider-Man: Brand New Day' सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है, जिसका क्रेज युवाओं में पहले से ही सिर चढ़कर बोल रहा है।

ठीक एक हफ्ते बाद यानी 14 अगस्त को दो बड़ी हिंदी फिल्में— 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' रिलीज होने के लिए तैयार हैं। ऐसे में 7 अगस्त को रिलीज होने पर 'प्रहार' को अपनी कमाई के लिए सिर्फ 6-7 दिनों का ही 'क्लियर विंडो' मिल पाता। 'प्रहार' एक ऐसी कंटेंट-ड्रिवन कंटेंट फिल्म है, जिसे वर्ड ऑफ माउथ का फायदा उठाने के लिए बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए सांस लेने की जगह चाहिए।

प्रमोशन का न होना दे रहा था बड़ा संकेत

फिल्म की रिलीज डेट में महज दो हफ्ते बचे थे, लेकिन मेकर्स की तरफ से कोई टीजर, ट्रेलर या कोई बड़ा प्रमोशनल इवेंट देखने को नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड के गलियारों में इस बात की चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी थी। निर्माता दिनेश विजन अपनी फिल्मों के आक्रामक और अनोखे प्रमोशनल कैंपेन के लिए जाने जाते हैं। जब इतनी कम अवधि के बावजूद फिल्म का बज तैयार नहीं किया जा रहा था, तब ट्रेड एनालिस्टों को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि 'प्रहार' की रिलीज टलना लगभग तय है।

'उज्ज्वल निकम' की कहानी पर आधारित है फिल्म

फिल्म 'प्रहार' भारत के जाने-माने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के जीवन और उनके ऐतिहासिक अदालती मुकदमों पर आधारित है। उज्ज्वल निकम वही वकील हैं जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में अहम कानूनी भूमिका निभाई थी।

फिल्म में राजकुमार राव, उज्ज्वल निकम के मुख्य किरदार को निभाते नजर आएंगे। उनके अलावा फिल्म में वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम किरदार में हैं। फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है। फिलहाल मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है।