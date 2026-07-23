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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (17:04 IST)

शहनाज गिल ने ट्रेडिशनल लुक में लगाया ग्लैमर का तड़का, लेटेस्ट फोटोशूट ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Shehnaaz Gill Latest Photos
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (17:06 IST)
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बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस शहनाज गिल अपने स्टाइल और चार्म से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। 
 
तस्वीरों में शहनाज का पारंपरिक और बोल्ड अवतार दोनों ही देखने को मिल रहा है। शहनाज ने बेहद खूबसूरत पेस्टल पीच और गोल्डन शेड का शरारा सूट पहना है। कुर्ती में बारीक शीशों और गोटा-पत्ती का काम किया गया है। इसका प्लंजिंग V-नेकलाइन आउटफिट में एक बोल्ड और सिज़लिंग टच जोड़ता है।
 
इसके साथ शहनाज ने शरारा फ्लेयर्ड पहना है, जिस पर शिमरी सिक्विन वर्क का खूबसूरत काम है। साथ ही मैचिंग नेट/ऑर्गेंजा का दुपट्टा इस पूरे लुक में रॉयल वाइब जोड़ रहा है।
 
शहनाज ने अपने बालों को मिडिल पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में खुला छोड़ा है, जो उनके चेहरे के कट्स को बेहद ग्रेसफुली उभार रहा है। ग्लैम को नेचुरल रखते हुए उन्होंने न्यूड लिपस्टिक, लाइट ब्लश और मिनिमल आई मेकअप चुना है, जिससे उनकी स्किन टोन बेहद ग्लोइंग नजर आ रही है।
 
कानों में बड़े ऑक्सीडाइज्ड-गोल्डन झुमके और कलाई में चंकी मैटेलिक ब्रेसलेट शहनाज गिल के इस एथनिक-फ्यूजन लुक को परफेक्ट फिनिश दे रहे हैं।
 
तस्वीरों में शहनाज के पोज़ और एक्सप्रेशंस कमाल के हैं। कभी वह सोफे पर झुकी हुई नजर आ रही हैं, तो कभी फ्रंट कैमरे से लिया गया उनका क्लोज-अप सेल्फी पोज़ उनकी आंखों की गहराई को बयां कर रहा है। उनके चेहरे की मासूमियत और आंखों की बोल्डनेस का कॉम्बिनेशन इस पूरे फोटोशूट को बेहद आकर्षक और ग्लैमरस बनाता है।
 
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