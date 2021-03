अक्षय कुमार ने इस एक लाइन को सुनकर साइन कर दी थी 'केसरी'

10,000 invaders vs 21 Sikhs! This one line was enough for me to do the film, and what an absolute honour it was. Celebrating #2YearsOfKesari@ParineetiChopra @SinghAnurag79 @karanjohar @apoorvamehta18 @SunirKheterpal @DharmaMovies #CapeOfGoodFilms @iAmAzure @ZeeStudios_ pic.twitter.com/PWiTENdPVL