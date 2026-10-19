हमले के बाद सामने आई टाइगर श्रॉफ की पहली झलक, हाथ पर पट्टी और शरीर पर दिखे घाव

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना ने मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जुहू इलाके में फुटबॉल ग्राउंड से निकलते समय अभिनेता की कार पर गोलीबारी किए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच आरोपियों की तलाश में जुटी है। जांच का दायरा महाराष्ट्र से आगे गुजरात तक बढ़ाए जाने की खबर है। पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने के साथ-साथ उनके भागने के रास्ते और संभावित नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी है।

टाइगर श्रॉफ की कार पर कैसे हुई फायरिंग?

रविवार शाम मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क के पास यह घटना हुई। टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के बाद वहां से अपनी कार में निकल रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। अचानक हुई इस वारदात से आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

#WATCH | Mumbai | Visuals from inside the residence of Tiger Shroff as Maharashtra Dy CM Eknath Shinde arrived to visit him following an incident of firing at his car, injuring his driver The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police (Visuals source: Shivsena PR) — ANI (@ANI) October 18, 2026

रिपोर्ट्स में गोलीबारी के दौरान कई राउंड फायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, गोली सीधे अभिनेता को नहीं लगी। इस हमले में उनके ड्राइवर को गोली लगने से चोट आई, जबकि एक अन्य व्यक्ति के भी घायल हुआ है। टाइगर को कांच के टुकड़ों और बारूद के कारण मामूली चोटें आने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभिनेता को गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है।

क्या हमलावरों ने पहले की थी टाइगर श्रॉफ की रेकी?

खबरों के अनुसार, पुलिस को शक है कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले अभिनेता की गतिविधियों पर नजर रखी थी। बताया जा रहा है कि उन्हें टाइगर के रविवार को फुटबॉल खेलने आने की नियमित दिनचर्या की जानकारी हो सकती थी।

इसी आधार पर जांच एजेंसियां इस संभावना की पड़ताल कर रही हैं कि हमला अचानक नहीं, बल्कि पहले से बनाई गई योजना के तहत किया गया। हालांकि, रेकी किए जाने और हमले की पूरी साजिश को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

Gunshots fired near #TigerShroff's car… Glad he's safe https://t.co/Zj4vXAWuN8 — Abhi (@abhim3010) October 18, 2026

बाइक छोड़कर ट्रेन से फरार हुए आरोपी?

हमले के बाद आरोपियों के भागने के तरीके को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर कथित तौर पर एसवी रोड की दिशा में भागे और विले पार्ले तथा अंधेरी इलाके से होते हुए आगे बढ़े। इसके बाद उनकी इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल अंधेरी पश्चिम रेलवे स्टेशन के पास छोड़े जाने की बात सामने आई है।

बताया जा रहा है कि आरोपी वहां से ट्रेन के जरिए बोरीवली की ओर निकले और उनके गुजरात पहुंचने की आशंका के आधार पर तलाश का दायरा बढ़ाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले सबूतों और अन्य सुरागों की मदद से आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

FIR दर्ज, कई धाराओं में मामला

इस मामले में तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) के साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं 3 और 25 के तहत कार्रवाई की खबर है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हमले के पीछे क्या मकसद था, आरोपियों को किसने मदद पहुंचाई और वारदात में किसी संगठित आपराधिक नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। किसी गिरोह से संभावित संबंधों को लेकर सामने आने वाले दावों की पुष्टि करना भी जांच का हिस्सा है।

एक्टर और उनके परिवार को मिला भरोसा

घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली और परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता आरोपियों को पकड़ना, फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों का पता लगाना और हमले के पीछे की पूरी साजिश उजागर करना है।