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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (15:52 IST)

FRRO के 'भारत छोड़ो' नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे अभिनेता इमरान खान, अर्जेंट सुनवाई की मांग

Imran Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (15:54 IST)
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फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश मिलने के बाद बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। FRRO के इस नोटिस को अभिनेता ने मनमाना, गैर-कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। 
 
इमरान खान की लीगल टीम सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर मेंशन कर तुरंत सुनवाई की अपील करेगी।   
 
क्या है पूरा विवाद और घटनाक्रम?
मामला 10 अक्टूबर का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान और नाना चौक के पास एक नागरिक प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें येलो गेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और शाम को छोड़ दिया गया। इस मामले में गामदेवी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
 
इसके तुरंत बाद, 15 अक्टूबर को इमरान खान को FRRO का 14 अक्टूबर वाला नोटिस मिला, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। 
याचिका में कहा गया है कि अथॉरिटी ने बिना कोई 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए या सुनवाई का अवसर दिए बिना सीधे देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। अभिनेता के पास साल 2006 से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। वह लगभग दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं। उनकी शिक्षा, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जड़ें पूरी तरह भारत में हैं। 
 
याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रशासन ने OCI कार्डधारकों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण की अनदेखी करते हुए उन्हें एक सामान्य विदेशी पर्यटक की तरह ट्रीट किया है। याचिका के अनुसार, नोटिस में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के उन विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख नहीं है जिनका उन्होंने उल्लंघन किया है। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अधिकारियों ने किस सामग्री के आधार पर यह निर्देश दिया।
 
बिना आरोप सिद्ध हुए कड़ी कार्रवाई
इमरान खान का कहना है कि नोटिस केवल एक दर्ज FIR के आधार पर जारी किया गया दिखता है, जबकि मामले में अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और न ही अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हैं।
 
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हवाला देते हुए इस कार्रवाई को अनुचित और अनुपातहीन बताया गया है।   
 
अदालत से मांगी गई मुख्य राहतें:
नोटिस की रद्दगी: 14 अक्टूबर 2026 के FRRO निष्कासन आदेश को पूरी तरह खारिज किया जाए।
 
दस्तावेजों का प्रकटीकरण: FRRO को उन सभी आंतरिक फाइलों और सामग्रियों को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया जाए जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया।
 
अंतरिम सुरक्षा: याचिका के लंबित रहने के दौरान देश से निकाले जाने (Deportation), ब्लैकलिस्टिंग, लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने या OCI रजिस्ट्रेशन को रद्द करने जैसी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। 
 
सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ इस मामले पर मेंशनिंग के बाद अर्जेंट सुनवाई को लेकर फैसला सुनाएगी।
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