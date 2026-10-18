दुर्गा पूजा पंडाल में रणबीर कपूर ने गाया 'कबीरा', हर्षदीप कौर के साथ वायरल हुआ वीडियो

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर अक्सर अपनी सादगी और ऑन-स्क्रीन जादू से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। हाल ही में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर मुंबई के एक मशहूर पंडाल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने साल 2013 में आई सुपरहिट फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के प्रशंसकों को पुरानी यादों के खूबसूरत सफर पर भेज दिया।

नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे रणबीर कपूर ने सिंगर हर्षदीप कौर के साथ मिलकर अपनी फिल्म का ब्लॉकबस्टर गाना 'कबीरा' गाया। देखते ही देखते इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और फैंस इसे इंटरनेट पर 'मोमेंट ऑफ द ईयर' बता रहे हैं।

मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद

नवरात्रि के जश्न के बीच रणबीर कपूर मुंबई के प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनका एथनिक लुक देखते ही बन रहा था। पारंपरिक लाल और गोल्डन रंग के कुर्ते के साथ सफेद पायजामे में सजे रणबीर ने सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद पैपराजी और अपने फैंस का मुस्कुराकर अभिवादन किया।

पंडाल में रणबीर की मुलाकात 'ये जवानी है दीवानी' और 'ब्रह्मास्त्र' के निर्देशक व अपने बेहद करीबी दोस्त अयान मुखर्जी से भी हुई। दोनों को एक साथ देखकर फैंस की खुशियां दोगुनी हो गईं।

शाम का असली आकर्षण तब देखने को मिला जब बॉलीवुड की मशहूर गायिका हर्षदीप कौर मंच पर अपना लाइव परफॉर्मेस दे रही थीं। जैसे ही उन्होंने 'कबीरा' गाना शुरू किया, रणबीर कपूर खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर उनके साथ शामिल हो गए।

हाथ में माइक थामे रणबीर ने हर्षदीप के साथ सुर में सुर मिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पंडाल में मौजूद भीड़ की तरफ माइक घुमाकर फैंस को भी साथ में गाने के लिए प्रेरित किया। देखते ही देखते पूरा पंडाल 'कबीरा मोगरा लगा दे...' के सुरों से गूंज उठा।

सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

रणबीर और हर्षदीप के इस अनप्लाग्ड और सरप्राइज परफॉर्मेंस के वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए हैं। फैंस अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को री-शेयर कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, रणबीर को इस ट्रेडिशनल लुक में देखकर 2013 का बन्नी याद आ गया।"

10 साल बाद भी बरकरार है 'ये जवानी है दीवानी' का जादू

अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' (2013) हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा यूथ-सेंट्रिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। रणबीर कपूर (बन्नी) और दीपिका पादुकोण (नैना) की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के अलावा आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोचलिन की अदाकारी ने भी दर्शकों का दिल जीता था।