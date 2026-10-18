कॉफी विद करण 9 में विजय देवरकोंडा ने खोला शादी का राज, रश्मिका मंदाना बोलीं- एक साल तक करती रही प्रपोज

'कॉफी विद करण' का नवां सीजन धमाकेदार अंदाज में शुरू हो चुका है। सलमान खान के साथ सीजन का आगाज करने के बाद, मेजबान करण जौहर अब दर्शकों के लिए एक और एंटरटेनिंग एपिसोड लेकर आ रहे हैं। शो के अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें भारतीय सिनेमा की चर्चित जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना करण के मशहूर काउच पर एक साथ नजर आ रहे हैं।

प्रोमो में दोनों की ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री, शादी से जुड़ी बातें और मजेदार नोकझोंक दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है। प्रोमो की शुरुआत में करण जौहर इस जोड़ी का स्वागत करते हुए कहते हैं, "हम एक ब्लॉकबस्टर कपल को आमंत्रित कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा चीजी होने की इजाजत है।"

इसके बाद जब करण विजय से पूछते हैं कि क्या उन्होंने रश्मिका को प्रपोज किया था, तो रश्मिका इस राज से पर्दा उठाती हैं। रश्मिका ने बताया कि प्रपोजल की पहल उन्होंने खुद की थी और वह विजय से कहती रहती थीं, "चलो शादी कर लेते हैं।"

इस पर विजय चुटकी लेते हुए कहते हैं, "इन्होंने मुझसे कहा 'चलो शादी कर लेते हैं', तो मैंने कहा- ठीक है, तुम मुझसे 100 बार पूछ चुकी हो।" हैरान होकर करण जब पूछते हैं कि क्या सच में 100 बार पूछा था, तो रश्मिका मुस्कुराते हुए खुलासा करती हैं, "मैं पूरे एक साल तक इनसे शादी के लिए पूछती रही, तब जाकर इन्होंने हां कहा।"

ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री और 'शादी का नियम 101

रैपिड-फायर और चैट सेगमेंट के दौरान करण ने जब रश्मिका से उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में पूछा—विशेषकर पुष्पा के सह-कलाकार अल्लू अर्जुन और एनिमल के को-स्टार रणबीर कपूर के बीच चुनाव करने को कहा—तो रश्मिका ने बिना झिझक अल्लू अर्जुन को चुना।

वहीं जब करण ने विजय देवरकोंडा से पूछा कि उनके हिसाब से किस अभिनेत्री के साथ उनकी केमिस्ट्री सबसे बेहतरीन लगती है, तो विजय के बोलने से पहले ही रश्मिका बीच में बोल पड़ीं—"किसी के साथ नहीं!"

रश्मिका की इस पजेसिवनेस पर विजय हंस पड़े और बोले, "शादी का नियम नंबर 101: हमेशा पत्नी की बात से सहमत रहो।" विजय का यह जवाब सुनकर करण जौहर और रश्मिका दोनों ही अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

प्रोमो का सबसे मजेदार पल तब आया जब करण ने इस कपल से पूछा, "हॉर्नीमैन सर्कल में आपको कौन मिलेगा?" रश्मिका ने मासूमियत से पूछा, "यह हॉर्नीमैन सर्कल क्या होता है?" इस पर विजय जोर से हंसे और बोले—"हॉर्नी लोग!" विजय का यह हाजिरजवाबी सुनकर रश्मिका भी हैरान रह गईं।