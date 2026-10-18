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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (17:22 IST)

नीति मोहन के पिता बृज मोहन शर्मा का 72 साल की उम्र में निधन, सिंगर ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

Neeti Mohan Father Death
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (17:25 IST)
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भारतीय संगीत और कोरियोग्राफी जगत की मशहूर हस्तियों—नीति मोहन, शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मोहन बहनों के पिता बृज मोहन शर्मा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पिता के जाने से पूरा मोहन परिवार और बॉलीवुड इंडस्ट्री गहरे शोक में डूब गई है। 
 
नीति मोहन ने सोशल मीडिया के जरिए इस दुखद खबर की पुष्टि की है। बृज मोहन का निधन 15 अक्टूबर को हुआ है। वह एक सरकारी अधिकारी और लेखक थे। 
 
नीति मोहन ने लिखा दिल छू लेने वाला नोट
सिंगर नीति मोहन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्वर्गीय पिता बृज मोहन शर्मा की तस्वीर साझा करते हुए परिवार का दुख बयां किया। उन्होंने अपने भावुक पोस्ट में लिखा, गहरे दुख और भारी दिल के साथ हमें यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे पिता श्री बृज मोहन शर्मा 15 अक्टूबर 2026 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे एक स्नेही पति, समर्पित पिता, हमारे मार्गदर्शक और पूरे परिवार का मुख्य स्तंभ थे। उनकी बुद्धिमत्ता, दयालुता, मूल्य और निस्वार्थ प्रेम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा।
 
नीति ने आगे लिखा कि भले ही उनके पिता अब इस दुनिया में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके दिए गए संस्कार, सीख और खूबसूरत यादें जीवन भर उनका मार्गदर्शन करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि उनके जाने से जो खालीपन आया है, उसे कभी भरा नहीं जा सकता।
बॉलीवुड सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि
पिता बृज मोहन शर्मा के निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की तमाम हस्तियों ने मोहन परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। नीति मोहन की इस भावुक पोस्ट पर कमेंट करते हुए दिग्गज सिंगर श्रेया घोषाल, अभिनेता वरुण धवन, और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दुख व्यक्त किया और परिवार को इस मुश्किल समय में धैर्य रखने की हिम्मत दी। 
 
बेटियों की सफलता के पीछे थे 'सुपर डैड'
मोहन परिवार में चार बहनें हैं— नीति मोहन (प्लेबैक सिंगर), शक्ति मोहन (प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और डांसर), मुक्ति मोहन (अभिनेत्री व कोरियोग्राफर) और चौथी बहन कृति मोहन, जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं। चारों बहनों ने हमेशा अपने इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह स्वीकार किया है कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने में उनके माता-पिता का सबसे बड़ा योगदान रहा है। 
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