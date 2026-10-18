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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (14:12 IST)

क्या अजय देवगन के घर पर चला BMC का हथौड़ा? अभिनेता की टीम ने बताई पूरी सच्चाई

Ajay Devgn
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (14:14 IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' के बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि, इस बीच मुंबई के पॉश इलाके जुहू से आई एक खबर ने मीडिया और फैंस का ध्यान खींच लिया। 
 
जुहू स्थित अजय देवगन की एक प्रॉपर्टी में बिना अनुमति किए गए बदलावों को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।   शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि यह कार्रवाई अभिनेता के रिहायशी घर पर हुई है। खबरें सामने आने के तुरंत बाद अजय देवगन की आधिकारिक टीम ने एक बयान जारी कर मामले पर स्थिति साफ की और पूरे घटनाक्रम की असलियत सामने रखी।
क्या है BMC की कार्रवाई की मुख्य वजह?
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह मामला जुहू स्थित कपोले को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक बंगले से जुड़ा है। प्रॉपर्टी के भीतर बिना आवश्यक नगर निगम अनुमतियों के आंतरिक बदलाव, सिपोरेक्स ब्लॉक से पार्टीशन वॉल का निर्माण और अन्य स्ट्रक्चरल फेरबदल किए जा रहे थे।   
 
BMC के 'बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट' ने इन बदलावों के लिए मंजूरी नहीं दी थी, जिसके चलते मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 354A के तहत स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अनधिकृत निर्माण हिस्सों पर हथौड़ा चलाया।
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोसाइटी निवासियों ने रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने और बिना अनुमतियों के बदलाव करने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी को एक कमर्शियल सैलून और स्पा खोलने के इरादे से लीज पर दिया गया था।   
अजय देवगन की टीम ने दी आधिकारिक सफाई
जैसे ही अजय देवगन के घर पर तोड़फोड़ की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलने लगीं, उनकी पीआर टीम ने बयान जारी कर भ्रम को दूर किया। टीम ने अपने बयान में कहा, हम यह साफ करना चाहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर खबरें चल रही हैं, वह अजय देवगन का रिहायशी घर नहीं है। यह एक अलग प्रॉपर्टी है जिसे किराए पर दिया गया है। हमने इस प्रॉपर्टी से जुड़े जरूरी अप्रूवल के लिए BMC से संपर्क किया है और हम नियमों व दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। प्रशासन के निर्देशों के तहत जो भी जरूरी बदलाव और सुधार आवश्यक थे, वे कर लिए गए हैं।
 
एक तरफ जहां जुहू प्रॉपर्टी का विवाद सुर्खियों में रहा, वहीं दूसरी तरफ सिनेमाघरों में अजय देवगन का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। उनकी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' टिकट खिड़की पर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 16 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 341 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन कर लिया है। 
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